Nhiều mẹ mắc sai lầm nghiêm trọng khi chăm con sốt khiến bác sĩ cũng phải lắc đầu ngao ngán

Có nhiều mẹ vẫn chưa biết nên chườm nóng hay chườm lạnh và dễ mắc sai lầm khi chăm con bị sốt cao dẫn đến bệnh tình của bé ngày càng nặng hơn.

Khi bé bị sốt bên cạnh các bài thuốc dân gian, thuốc tây thì cách nhanh nhất là làm hạ nhiệt độ cơ thể. Nhưng nhiều mẹ vẫn bị mắc sai lầm khi chăm con bị sốt phải chườm lạnh cho người bé đỡ nóng, thực tế đó là sai lầm ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Cha mẹ nên biết những phương pháp chăm con sốt - Ảnh minh họa: Internet Tại sao không được chườm lạnh?

Thân nhiệt của bé đang bị nóng, nếu vội chườm lạnh sẽ khiến cho các mạch máu, lỗ chân lông co lại làm cho nhiệt không thoát ra ngoài, sẽ khiến trẻ bị sốt cao hơn. Chườm lạnh là sai lầm lớn khi trẻ sốt - Ảnh minh họa: Internet Có nhiều trường hợp khi thấy con vẫn không hạ sốt, thậm chí còn bị nặng hơn, mẹ vẫn tiếp tục lấy nước lạnh để chườm với tâm lý: "Chườm lạnh mới mau mát người". Sau đó, phải vội vàng đưa con bị bệnh viện ngay vì trẻ bị co giật.

Khi con sốt cao phải chườm bằng nước ấm Để không mắc sai lầm khi con sốt cao thì cha mẹ nên chú ý chườm ấm cho con. Khi chườm ấm thì các tĩnh mạch sẽ giãn ra làm thoát được hơi nóng ra ngoài và khiến cho cơ thể bé dịu lại. Chườm ấm giúp trẻ hạ sốt nhanh hơn - Ảnh minh họa: Internet Bên cạnh việc chườm ấm, cha mẹ nên cho trẻ uống bù nhiều nước hoặc ăn hoa quả để cơ thể không bị mất nước. Trường hợp con không hạ sốt thì phải đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức.

Cha mẹ không nên tùy tiện mua thuốc ở ngoài cho con uống bởi đó là một trong những sai lầm lớn. Việc uống thuốc không đúng chỉ định của bác sĩ sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Cha mẹ phải chăm con đúng cách để con không ốm nặng hơn - Ảnh minh họa: Internet Trẻ dưới 1 tuổi khi sốt cao rất dễ gây ra những biến chứng như: viêm não, vấn đề về tim mạch... Chính vì vậy, bậc phụ huynh không được lơ là chủ quan kẻo hối hận cả đời. Đặc biệt khi thời tiết thay đổi, phải chú ý ngay việc ăn mặc để giữ ấm cơ thể, thay đổi khẩu phần ăn và thường xuyên để ý nếu con có biểu hiện bất thường. Nhớ nguyên tắc chườm lạnh khi con bị sốt là sai lầm để bảo vệ sức khỏe con trẻ.

Sai lầm chườm lạnh cho trẻ khi sốt cao khiến con bệnh nặng thêm Sốt cao, co giật ở trẻ khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Nhiều người nghĩ con nóng sốt thì nên chườm lạnh để hạ nhiệt độ, tuy nhiên đây là điều hoàn toàn sai lầm.

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