Nhiều mẹ mắc sai lầm nghiêm trọng khi chăm con sốt khiến bác sĩ cũng phải lắc đầu ngao ngán

Chăm sóc con 25/11/2019 06:00

Có nhiều mẹ vẫn chưa biết nên chườm nóng hay chườm lạnh và dễ mắc sai lầm khi chăm con bị sốt cao dẫn đến bệnh tình của bé ngày càng nặng hơn.

Khi bé bị sốt bên cạnh các bài thuốc dân gian, thuốc tây thì cách nhanh nht là làm hạ nhiệt độ cơ thể. Nhưng nhiều mẹ vẫn bị mắc sai lầm khi chăm con bị sốt phải chườm lạnh cho người bé đỡ nóng, thực tế đó là sai lầm ảnh hưởng đến sức khỏe của bé.

cham con bi sot 1
Cha mẹ nên biết những phương pháp chăm con sốt - Ảnh minh họa: Internet

Tại sao không được chườm lạnh?

Thân nhiệt của bé đang bị nóng, nếu vội chườm lạnh sẽ khiến cho các mạch máu, lỗ chân lông co lại làm cho nhiệt không thoát ra ngoài, sẽ khiến trẻ bị sốt cao hơn.

cham con bi sot 2
Chườm lạnh là sai lầm lớn khi trẻ sốt - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều trường hợp khi thấy con vẫn không hạ sốt, thậm chí còn bị nặng hơn, mẹ vẫn tiếp tục lấy nước lạnh để chườm với tâm lý: "Chườm lạnh mới mau mát người". Sau đó, phải vội vàng đưa con bị bệnh viện ngay vì trẻ bị co giật.

Khi con sốt cao phi chườm bằng nước ấm

Để không mắc sai lầm khi con sốt cao thì cha mẹ nên chú ý chườm ấm cho con. Khi chườm ấm thì các tĩnh mạch sẽ giãn ra làm thoát được hơi nóng ra ngoài và khiến cho cơ thể bé dịu lại.

cham con bi sot 3
Chườm ấm giúp trẻ hạ sốt nhanh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh việc chườm ấm, cha mẹ nên cho trẻ uống bù nhiều nước hoặc ăn hoa quả để cơ thể không bị mất nước. Trường hợp con không hạ sốt thì phải đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức.

Cha mẹ không nên tùy tiện mua thuốc ở ngoài cho con uống bởi đó là một trong những sai lầm lớn. Việc uống thuốc không đúng chỉ định của bác sĩ sẽ gây ra những hậu quả khôn lường.

cham con bi sot 4
Cha mẹ phải chăm con đúng cách để con không ốm nặng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tr dưới 1 tuổi khi sốt cao rất dễ gây ra những biến chứng như: viêm não, vấn đề về tim mạch... Chính vì vậy, bậc phụ huynh không được lơ là chủ quan kẻo hối hận cả đời.

Đặc biệt khi thời tiết thay đổi, phải chú ý ngay việc ăn mặc để giữ ấm cơ thể, thay đổi khẩu phần ăn và thường xuyên để ý nếu con có biểu hiện bất thường. Nhớ nguyên tắc chườm lạnh khi con bị sốt là sai lầm để bảo vệ sức khỏe con trẻ.

Sai lầm chườm lạnh cho trẻ khi sốt cao khiến con bệnh nặng thêm

Sai lầm chườm lạnh cho trẻ khi sốt cao khiến con bệnh nặng thêm

Sốt cao, co giật ở trẻ khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Nhiều người nghĩ con nóng sốt thì nên chườm lạnh để hạ nhiệt độ, tuy nhiên đây là điều hoàn toàn sai lầm.

Xem thêm
Từ khóa:   trẻ bị sốt cách chăm trẻ bị sốt sai lầm của cha mẹ

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 25 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 22 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 55 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu