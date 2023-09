Trẻ 8 tháng chưa mọc răng có sao không? Những điều bố mẹ không thể bỏ qua

Ngoài ra, để bé 8 tháng có thể hấp thu lượng canxi tốt nhất các mẹ nên bổ sung thêm vitamin D cho bé. Mẹ hãy cho cục cưng tắm nắng khoảng 15-30 phút/ ngày và ăn một lượng vừa đủ thức ăn động vật (như thịt, cá, trứng, sữa).

2.2. Do bé bị suy dinh dưỡng

Bé 8 tháng chưa mọc răng chưa biết ngồi có thể do lượng thức ăn hàng ngày không đáp ứng đủ chất dinh dưỡng, làm cho trẻ không thể phát triển thể chất đầy đủ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này:

Nguyên nhân đầu tiên là do người mẹ trong quá trình cho con bú đã ăn uống kiêng cữ, không đầy đủ chất nên không thể đáp ứng được lượng sữa cần thiết cho bé.

Nguyên nhân thứ hai, là do chế độ ăn hàng ngày của bé không có đủ 4 nhóm chất cơ bản, đó là: tinh bột, đạm, chất béo và rau xanh.

Suy dinh dưỡng là nguyên nhân phổ biến khiến trẻ 8 tháng chưa mọc răng - Ảnh minh họa: Internet

Để cải thiện tình trạng trên, các mẹ nên chú ý đến sức khỏe của mình hơn. Ngoài việc ăn uống khoa học, thì các mẹ cũng nên uống thêm 1-2 ly sữa mỗi ngày để cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Bên cạnh đó, giai đoạn bé 8 tháng trở đi mẹ nên cho bé ăn dặm vừa đủ lượng thịt, cá, tinh bột, rau xanh và củ quả để bé có thể phát triển cân bằng.

2.3. Do thời gian sinh và môi trường sống

Trẻ 8 tháng chưa mọc răng có thể do ảnh hưởng nhiều từ khoảng thời gian bé được sinh ra, cũng như môi trường sống xung quanh. Với những bé sinh đủ tháng hoặc dư tháng sẽ mọc răng sớm hơn những bé sinh thiếu tháng. Còn những bé khi sinh non có trọng lượng cơ thể nhỏ bé, thiếu cân cũng sẽ mọc răng chậm hơn bình thường.

2.4. Do một số bệnh bẩm sinh

Với một số trẻ mắc phải hội chứng Down, tuyến yên hoạt động không bình thường hay lớp phôi ngoài có biến chứng, khiến bé 8 tháng chưa mọc răng được. Cũng có thể do nguyên do bệnh khác mà chúng ta không biết, là nguyên nhân khiến trẻ chậm mọc răng. Do vậy, để yên tâm hơn, khi trẻ chậm mọc răng, các mẹ cũng nên lưu ý đến vấn đề này để cho bé được thăm khám nhé.

2.5. Do bé bị còi xương

Thêm lý do giải thích tại sao trẻ 8 tháng chưa mọc răng được là vì bé bị còi xương , do thiếu vitamin D cần thiết cho sự hấp thụ canxi. Vì thế, các mẹ cần bổ sung thêm lượng vitamin D đầy đủ cho con yêu của mình bằng cách, cho bé tắm nắng hàng ngày, ăn đầy đủ thực phẩm chứa nhiều vitamin D (như thịt, cá, trứng, sữa, rau, củ, quả). Ngoài ra, các mẹ còn có thể bổ sung vitamin D dưới dạng thuốc, nhưng phải tuân theo sự chỉ định của bác sĩ. Vì nếu các mẹ tùy ý dùng với liều lượng không đúng có thể gây ngộ độc cho trẻ.

Còi xương là một trong những lý do chính khiến trẻ 8 tháng chưa mọc răng - Ảnh minh họa: Internet

Các triệu chứng thường gặp khi trẻ 8 tháng chưa mọc răng do bị còi xương là: bé thường xuyên khóc, không ngủ đủ giấc, hay đổ mồ hôi trộm, có dấu hiệu ngực lép, thóp rộng, trong vài tháng trẻ không tăng cân hay tăng trưởng chiều cao.... Nếu có các dấu hiệu trên, các mẹ nên chú ý chăm sóc sức khỏe của con mình kỹ lưỡng hơn, để bé có thể phát triển khỏe mạnh.

*Bé 8 tháng chưa mọc răng có sao không?

Tiến sĩ Phạm Như Hải, Trưởng khoa răng Bệnh viện Việt Nam Cuba Hà Nội, cho hay cha mẹ không nên quá lo lắng vì con mọc răng chậm, không nên so sánh với các bé khác vì thời gian mọc răng của mỗi bé không giống nhau. Thông thường răng sữa mọc trong thời gian từ 6 đến 30 tháng tuổi. Tuỳ từng trẻ mà bộ răng sữa mọc xong lúc 2-3 tuổi với đầy đủ 20 răng.

Răng của bé mọc theo nguyên tắc cộng 4: Khoảng tháng thứ 7 thì mọc răng cửa, tháng 11 mọc đủ 4 răng cửa; tháng 15 mọc đủ 8 răng cửa; tháng 19 mọc thêm 4 răng hàm nhỏ; tháng 23 mọc thêm 4 răng nanh; tháng 27 mọc thêm 4 răng số 5. Các răng vĩnh viễn bắt đầu mọc từ 6 đến 12 tuổi, trừ răng khôn thì mọc muộn hơn khoảng sau 17 tuổi.

Bố mẹ không cần quá lo lắng nếu trẻ 8 tháng chưa mọc răng - Ảnh minh họa: Internet

Có bé 4 tháng đã mọc răng, có bé lại muộn hơn tới 9-10 tháng. Đây là hiện tượng bình thường, phụ huynh không nên quá lo lắng. Nếu gia đình vẫn chưa yên tâm thì có thể đưa các bé đi khám, chụp phim X-quang để xác định xem có vấn đề gì bất thường không.

Bác sĩ Hải cho biết thêm, trẻ bị thiếu canxi thường chậm mọc răng hơn các bé khác. Tuy nhiên, mọc răng sớm không có nghĩa là đủ canxi. Có nhiều trẻ mới đẻ ra đã có răng, đây là quá trình sinh lý bình thường. Nếu 3 tháng đã mọc răng thì cũng không có gì phải lo lắng.

Đối với các bé mọc răng sớm, cha mẹ cần để ý nhiều hơn đến chế độ ăn uống của trẻ. Trẻ mọc răng có thể bị đau, sốt dẫn đến mệt mỏi chán ăn, vì vậy trong giai đoạn này không nên quá để ý đến cân nặng của trẻ.

3. B é 8 tháng chưa mọc răng phải làm sao ?

Trong trường hợp trẻ 8 tháng chưa mọc răng do bị còi xương, suy dinh dưỡng, ngoài phác đồ điều trị bằng thuốc và thực phẩm chức năng bác sĩ đưa ra, bố mẹ nên áp dụng một số cách sau:

Cần cải thiện chế độ ăn uống, dinh dưỡng của bé đa dạng, đủ chất. Gia tăng khẩu phần ăn hàng ngày cho bé, ưu tiên các thực phẩm có chất béo, thức ăn động vật, chế phẩm từ sữa...

Mỗi bát thức ăn của bé cần thêm 1 - 2 thìa dầu ăn để tăng khả năng hấp thụ canxi, vitamin D.

Cho bé tắm nắng từ 15 đến 30 phút, vào trước 9h sáng hoặc sau 4h chiều mỗi ngày để tăng khả năng tổng hợp vitamin D, nhờ đó giúp bé hấp thụ canxi được tốt hơn.

Tắm nắng là cách bổ sung canxi đơn giản cho trẻ chậm mọc răng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bé đang bú sữa mẹ thì các mẹ cần có chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, không kiêng khem để bé tăng hấp thu dưỡng chất qua sữa mẹ.

Nếu bé uống sữa bột, không nên pha sữa cho con bằng nước bột, nước rau củ, nước cháo hay nước khoáng vì điều này sẽ làm giảm khả năng hấp thụ dưỡng chất của bé.

Trên đây là những thông tin giải đáp thắc mắc trẻ 8 tháng chưa mọc răng có sao không. Bố mẹ nên quan sát thêm, nếu sau tháng thứ 10 - 12 bé vẫn chưa mọc răng thì nên đưa bé đi khám để được bác sĩ tư vấn cụ thể nhất. Chúc các bạn và gia đình sức khỏe.