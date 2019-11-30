Trẻ đi tướt mọc răng có ảnh hưởng đến sức khỏe của bé không?

Hiện tượng đi tướt mọc răng là bình thường ở hầu hết các trẻ em trong giai đoạn mọc răng. Khi nướu của bé bắt đầu sưng to, nứt ra để chuẩn bị cho hành trình nhú lên những chiếc răng sữa đầu tiên thì có một loại enzym được phóng thích kết hợp với lượng nước bọt tiết ra nhiều hơn bình thường làm xảy ra đi tướt.

Lần đầu làm mẹ cảm giác luôn tuyệt vời nhất và mỗi giai đoạn phát triển của con đều mang lại một cảm giác hạnh phúc đặc biệt khó tả từ giai đoạn bé mọc răng đến chập chững biết đi, biết nói. Tuy nhiên, cũng không tránh khỏi những lo lắng như trẻ đi tướt mọc răng , phải làm thế nào để mẹ yên tâm hơn là điều chúng tôi sẽ hướng đến hôm nay.

Dấu hiệu trẻ đi tướt mọc răng không đáng lo ngại. Tuy nhiên các bậc phụ huynh cũng không nên chủ quan và quan sát bé thường xuyên để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường và đưa đến bệnh viện gần nhất để khám chữa trị vì ở một số trường hợp trẻ đi tướt quá nhiều sẽ gây rối loạn tiêu hóa, mất nước làm ảnh hưởng đến sức khỏe .

Các mẹ có thể yên tâm vì bé cũng sẽ đi tướt như các hiện tượng tiêu chảy khác, một ngày xảy ra khoảng 4 đến 5 lần, hình dạng phân không sống, nhầy, không bọt và màu sắc thì hơi xanh xanh hoa cà hoa cải. Mọi hoạt động của bé vẫn diễn ra bình thường, không gây sốt, chỉ có một vài dấu hiệu như cơ thể mệt mỏi, không muốn chơi đùa do mất nước.

Trẻ đi tướt mọc răng bao lâu thì khỏi?

Trẻ đi tướt mọc răng bao lâu thì khỏi?

Tình trạng đi tướt kéo dài sẽ làm cơ thể bé suy kiệt do mất nước và rối loạn tiêu hóa. Vì vậy rất nhiều mẹ hoang mang rằng trẻ đi tướt mọc răng bao lâu thì khỏi? Trên thực tế, đa phần trẻ thường rơi vào tình trạng đi tướt khoảng 1 đến 2 ngày trước và sau khi mọc răng.

Tùy vào thể trạng từng bé mà có bé kéo dài hơn hoặc tần suất đi nhiều hơn, các mẹ nên chú ý quan sát bé. Như vậy, các mẹ có thể vững dạ về trẻ mọc răng đi tướt bao lâu rồi nhé!

Cách trị đi tướt khi trẻ mọc răng

Về cách trị đi tướt khi trẻ mọc răng thì được chia làm 2 trường hợp. Đối với bé sơ sinh bú mẹ thì phân bé màu tùy vào chất sữa ở mẹ, thường là phân lỏng hơn so với bình thường, màu hoa cà, có vài hạt trắng, có thể sùi bọt hoặc xì hơi nhiều, một ngày trung bình đi tướt khoảng 5 đến 6 lần hoặc nhiều hơn, thường xảy ra trong vài ngày, không quá 1 tuần.

Còn với bé bú bình thì mẹ thì phân có màu xanh hoặc lỏng ra từng tia, khi bé có dấu hiệu mất nước và muối khoáng nhiều được biểu hiện qua sắc thái khuôn mặt thì hãy đưa bé đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra.

Cách trị trẻ đi tướt khi mọc răng

Bên cạnh đó, một vài gợi ý về phương pháp dân gian, các mẹ có thể áp dụng nếu được sự đồng ý của bác sĩ, bao gồm:

– Dùng một núm chuối tiêu xanh xao khô và hãm lấy nước uống ngày 2 lần (mỗi lần khoảng nửa chén hạt mít), công thức này dễ uống, mát và hơi chát.

– Hồng xiêm xanh xao khô thì hãm uống ngày 2 lần cho bé.

– Cà rốt để nguyên vỏ, sau đó ninh nhừ, lấy nước nấu bột hoặc cháo, sau đó cho bé uống ngày khoảng 3, 4 lần (mỗi lần nửa chén hạt mít).

– Cho trẻ uống Cốm vi sinh Bio Acimin và Oresol theo chỉ định của bác sĩ.

– Không được sử dụng các thức ăn có vị tanh như cá, tôm, cua…

– Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho bé cho bé thoải mái, hạn chế dùng bỉm nhiều sẽ dễ gây hăm đỏ, sưng tấy.

Một điều quan trọng nữa là sự giao tiếp của mẹ và bé, cần tránh mọi thái độ gắt gỏng khó chịu sẽ làm ảnh hưởng đến bé. Bé luôn có nhu cầu được vuốt ve, âu yếm, đôi khi những lời hát ru ngọt ngào sẽ giúp bé thư giãn và nhất là trong thời điểm khi trẻ đi tướt mọc răng.

Trẻ đi tướt mọc răng nên ăn gì? Trẻ đi tướt mọc răng nên ăn gì để hỗ trợ cho hệ tiêu hóa tốt nhất?

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng giúp bé tăng sức đề kháng vượt qua giai đoạn mệt mỏi. Lúc này khả năng tiêu hóa của bé còn non kém nên chế độ dinh dưỡng và khả năng hấp thụ rất quan trọng. Vậy trẻ đi tướt mọc răng nên ăn gì và kiêng gì?

Trẻ đi tướt mọc răng nên ăn gì?

Nếu trẻ còn đang trong giai đọan ăn dặm thì bạn cần chia nhỏ bữa ăn ra thành nhiều cử hơn thông thường để hệ tiêu hóa của bé dễ dàng hấp thụ thức ăn hơn và nếu bé vẫn còn đang bú sữa mẹ thì bạn vẫn tiếp tục cho bé bú thành nhiều cử và không ép bú một lần quá nhiều, chế độ dinh dưỡng sẽ do mẹ đưa thức ăn vào cơ thể để truyền cho bé qua đường sữa mẹ.

Một vài thực phẩm tốt cho bé lúc này là chuối, gạo trắng, bánh mì, khoai tây, khoai lang, sữa chua, cà rốt. Các mẹ lưu ý là chế độ dinh dưỡng cần được cân bằng để tránh tình trạng dung nạp quá nhiều sẽ phản tác dụng và làm bé chướng bụng, khó tiêu.

Trẻ đi tướt mọc răng nên kiêng gì?

Kiêng cử sẽ giúp bé giảm tải được những biến chứng xấu và hỗ trợ cho hệ tiêu hóa của bé hoạt động tốt hơn, do đó mẹ nên kiêng các thực phẩm như sữa, thực phẩm tanh như cá, ốc, tôm và thực phẩm giàu chất xơ, bổ sung lượng nước đầy đủ cho bé mỗi ngày, uống Oresol để bù điện giải khi cần thiết.

Có thể cho bé uống men tiêu hóa theo chỉ định của bác sĩ và vệ sinh cơ thể thường xuyên cho bé. Tuy nhiên, sau khi bé trở lại tình trạng bình thường thì mẹ hãy dừng kiêng cử để bé được dung nạp đủ chất dinh dưỡng cho sức khỏe.

Bé đi tướt mẹ nên ăn gì và kiêng gì?

Bé đi tướt mọc răng mẹ nên ăn gì và kiêng gì đối với trẻ sơ sinh còn bú sữa mẹ?

Sẽ khó khăn hơn khi bé đi tướt ở lứa tuổi sơ sinh còn đang bú sữa mẹ vì bé không thể ăn trực tiếp thức ăn vào cơ thể. Do đó, cần chú trọng chế độ dinh dưỡng và bữa ăn phù hợp cho mẹ. Bé đi tướt mẹ nên ăn gì và kiêng gì?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì mẹ cần bổ sung tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết để hỗ trợ cho đường tiêu hóa của bé và không ăn các thức ăn chứa nhiều axit sẽ làm bé đi tướt nhiều hơn như các thức ăn có vị chua là cam, quýt, bưởi…

Trẻ đi tướt mẹ kiêng ăn gì nữa? Giảm đồ ngọt vì chúng có nhiều đường sẽ kích thích đường ruột bé tiêu chảy nhiều hơn. Và trước khi cho bé bú nên vắt bớt sữa đầu vì chất dinh dưỡng nằm trong lớp sữa sau.

Một điều đáng lưu tâm nữa là khẩu phần bé không nên giảm đi vì bé cần chất dinh dưỡng đầy đủ, dù hệ tiêu hóa bé khó hấp thụ dinh dưỡng hơn nhưng nếu thiếu chất thì sức khỏe bé sẽ bị giảm sút, sụt cân và không vượt bệnh được.

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Chăm sóc trẻ đúng cách khi đi tướt vào giai đoạn mọc răng rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe và cùng con vượt qua cột mốc đầu đời

Khi trẻ đi tướt mọc răng, mẹ hãy cho bé có chế độ ăn, bú khoa học và vẫn để chúng diễn ra như bình thường, chỉ là không nạp vào cơ thể một lúc quá nhiều, cần chia nhỏ bữa ăn ra. Khi hệ tiêu hóa của bé trở nên cân bằng hơn trong mọi hoạt động thì quá trình tiêu hóa sẽ diễn ra khá hơn, bé sẽ mau hồi phục và phát triển bình thường.