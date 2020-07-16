Kinh nghiệm mẹ ăn gì để con bụ sữa, khoẻ mạnh mà vẫn an toàn

Nếu bạn có những băn khoăn về vấn đề này thì dưới đây là những thông tin hữu ích mà cha mẹ có thể áp dụng để giúp bé bụ bẫm và phát triển toàn diện.

Mẹ ăn gì để con bụ sữa chính là nỗi lo của cả gia đình khi có những trường hợp bé bú sữa đều nhưng vẫn nhẹ cân. Nhiều bà mẹ có con nhỏ không biết rằng chế độ dinh dưỡng của mẹ rất quan trọng đối với sự phát triển của bé.

Nhiều người nghĩ rằng nếu bé sinh ra nhẹ cân thì chỉ cần sau này cho bé ăn thật nhiều để mau chóng tăng cân như những đứa trẻ khác.

Để tìm hiểu về vấn đề mẹ ăn gì để con bụ sữa , trước tiên chúng ta cần hiểu rõ những yếu tố ảnh hưởng đến cân nặng của bé, từ đó có thêm kinh nghiệm nuôi con bụ bẫm .

Nhưng lại không biết rằng cân nặng lúc chào đời cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tăng cân trong tương lai.

Cân nặng là yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tăng cân của trẻ sơ sinh khi bú sữa mẹ

Những trẻ sinh ra thường dưới 2,5kg được xem là nhẹ cân và sẽ có nguy cơ tăng cân chậm hơn so với những bé sinh ra đủ cân.

Chất lượng giấc ngủ và thời gian ngủ

Đối với trẻ sơ sinh thì giấc ngủ cực kỳ quan trọng cho sự phát triển trí não. Mỗi ngày bé có thể ngủ lên đến 18 tiếng là điều bình thường.

Bên cạnh đó, giấc ngủ còn là thời gian để bé phát triển xương, cơ bắp và ảnh hưởng đến cân nặng của bé.

Sức khỏe và bệnh lý của mỗi trẻ

Mỗi trẻ có thể trạng sức khoẻ khác nhau, việc bé mắc phải bệnh lý nào đó cũng là yếu tố ảnh hưởng đến cảm giác thèm bú và sự hấp thụ chất dinh dưỡng, từ đó quyết định đến khả năng tăng cân của trẻ.

Sữa mẹ

Một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ chính là sữa mẹ.

Chất lượng sữa mẹ quyết định đến cân nặng và sự phát triển của trẻ nhỏ

Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt phải cho bé uống sữa công thức, thì sữa mẹ vẫn là ưu tiên hàng đầu trong 6 tháng đầu đời giúp bé tăng cường hệ miễn dịch, chống lại bệnh tật và nhanh bụ sữa nhưng vẫn đảm bảo an toàn.

Mẹ nên ăn gì để con bụ sữa?

Khi mẹ đã nắm rõ những nguyên nhân dẫn đến trẻ không tăng cân, mẹ nên cải thiện từng yếu tố sao cho phù hợp với tình trạng của con mình.

Trong đó có 2 yếu tố rất dễ cải thiện đó chính là giấc ngủ và việc dinh dưỡng của mẹ ăn gì để con bụ sữa.

Thực phẩm giàu protein

Ở giai đoạn đầu đời, trẻ cần một lượng lớn protein gấp đôi người lớn để hình thành các khối cơ, xương và phát triển nhanh chóng.

Ngoài ra, thực phẩm giàu protein cung cấp dưỡng chất cần thiết thông qua nguồn sữa mẹ giúp bé dễ dàng hấp thụ chất dinh dưỡng, tăng cường hệ miễn dịch và chống lại các tác nhân gây bệnh.

Mẹ ăn gì để con bú tăng cân? Câu trả lời là các thực phẩm giàu protein mẹ nên bổ sung vào khẩu phần ăn như:

Sữa: Trong sữa rất giàu protein chất lượng cao, trong một cốc sữa nguyên chất 240ml chứa đến 8 gam protein.

Chính vì thế mẹ nên uống nhiều sữa để cung cấp đủ dưỡng chất cho bé. Một số loại sữa mẹ có thể tham khảo như sữa tiệt trùng, sữa công thức, sữa chua, sữa từ các loại hạt, yến mạch và cả sữa ngô.

Các loại trứng: Trứng gà, trứng vịt, trứng cút... là thực phẩm giàu protein, mẹ nên chọn trứng tươi, không quá lâu ngày để đảm bảo an toàn.

Mẹ nên bổ sung thực phẩm giàu protein để con bụ sữa

Bên cạnh đó cần lưu ý không ăn quá 4 trứng/ tuần, thời điểm ăn trứng tốt nhất là buổi sáng và nên ăn trứng luộc kỹ thay vì trứng chiên rán.

Các loại rau: Rau không chỉ giàu chất xơ mà còn có cả protein. Mẹ nên bổ sung các loại rau xanh, đặc biệt là các loại rau có nhiều protein thuộc họ nhà cải là cải xoong, cải bó xôi, bông cải xanh...

Thịt nạc và hải sản: Nên chọn thịt nạc thay vì thịt mỡ bao gồm thịt heo, thịt bò, thịt gà, các loại cá và hải sản đặc biệt là cá ngừ, cá hồi...

Các loại hạt: Đây là nhóm thực phẩm rất tốt cho sự phát triển của bé, mẹ nên ăn nhiều các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, đậu nành, hạt điều...

Thực phẩm giàu canxi

Thực phẩm giàu canxi tốt cho sự hình thành và phát triển xương, răng và chống lại một số tác nhân gây bệnh từ đó giúp bé lớn nhanh và khỏe mạnh.

Sữa là nguồn cung cấp canxi tốt cho mẹ và sự phát triển của bé

Mẹ ăn gì để con bụ sữa thì cần lưu ý bổ sung thực phẩm giàu canxi vào các bữa ăn hằng ngày như các loại đậu, rau có màu xanh đậm, sữa, phô mai và đặc biệt là các loại hải sản...

Thực phẩm giàu DHA

DHA là một loại acid béo không no cần được bổ sung đủ cho bé trong những năm đầu đời giúp cho sự phát triển của não bộ, thị giác, giúp bé phát triển toàn diện.

Khi thiếu DHA bé không chỉ tư duy kém, chậm chạp mà còn trở nên thấp còi và chậm lớn. Như vậy, một trong những dưỡng chất giúp bé tăng cân nhanh chóng chính là DHA.

DHA có nhiều trong các loại dầu cá như cá hồi, cá thu, cá trích. Bên cạnh đó các loại hạt như óc chó, hạnh nhân cũng là một nguồn cung cấp DHA tuyệt vời mà mẹ nên bổ sung vào khẩu phần ăn đều đặn rất có lợi cho bé.

Thực phẩm giàu chất sắt

Mẹ bổ sung chất gì để con tăng cân? Một trong những chất không thể thiếu là chất sắt.

Chất sắt cũng là một dưỡng chất không thể thiếu giúp bé phát triển và bụ sữa. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đối với trẻ nhỏ cần lượng chất sắc cao gấp 7 lần so với người trưởng thành.

Chất sắt sẽ giúp bé chuyển hoá oxy cung cấp cho hoạt động sống, đồng thời tham gia củng cố hệ miễn dịch để cơ thể khỏe mạnh.

Để con bụ sữa mẹ nên ăn nhiều thực phẩm giàu chất sắt

Những thực phẩm giàu chất sắt có trong những loại rau màu xanh đậm, các loại hải sản như tôm cua, hàu, cá mòi, bạch tuộc. Trứng và thịt bò cũng là một trong những thực phẩm giàu chất sắt.

Mẹ đang cho con bú cũng nên ăn nhiều các loại đậu đặc biệt là đậu nành và hạt bí đỏ, ăn kèm cà chua trong các bữa ăn cũng rất tốt vì đây là thực phẩm thuộc nhóm chứa chất sắt.

Rau quả

Nhiều mẹ có chế độ ăn uống không hợp lý, hay gặp tình trạng nóng sữa dẫn đến bé chậm lớn, quấy khóc.

Vì vậy, ngoài việc bổ sung đủ chất dinh dưỡng trong bữa ăn chính thì rau và quả cũng vô cùng cần thiết giúp làm mát sữa.

Các loại rau xanh rất giàu chất xơ, giúp mẹ dễ tiêu hóa, nhanh chóng lấy lại vóc dáng và hỗ trợ bé tăng cân nhanh chóng.

Những loại trái cây là nguồn cung cấp vitamin tuyệt vời, giúp sữa mẹ giàu dưỡng chất như chuối, đu đủ, quả na, hồng xiêm...

Cần lưu ý gì về chế độ dinh dưỡng của mẹ

Ngoài việc quan tâm mẹ ăn gì để con bụ sữa thông qua nguồn dưỡng chất từ thực phẩm thì mẹ cũng cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Mặc dù protein là chất có vai trò quyết định việc tăng cân của trẻ, nhưng mẹ cần đa dạng các loại thực phẩm để bổ sung đầy đủ chất tốt cho sự phát triển toàn diện mới giúp trẻ tăng cân an toàn.

- Tránh xa những thực phẩm có hại như các loại thức ăn nhanh, đồ uống có ga, thức ăn cay nóng hoặc nêm quá nhiều gia vị sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sữa.

- Nên ăn bổ sung các loại hoa quả bên cạnh bữa ăn chính.

Mẹ cần có một chế độ dinh dưỡng bổ sung đủ chất và đa dạng thực phẩm giúp bé bụ sữa

- Không sử dụng chất kích thích vì đây là những chất gây hại trực tiếp đến bé qua nguồn sữa mẹ.

- Việc cho bé bú đúng cách và đủ lượng sữa rất quan trọng, chất dinh dưỡng từ sữa mẹ chất lượng thường nằm ở lớp sữa thứ 2 sau khi bé bú được khoảng 10 phút.

Vì vậy nên cho bé bú ít trên 10 phút đến 20 phút để cung cấp đủ chất dinh dưỡng. Nếu bé thuộc trường hợp bú ít hoặc hay bỏ bú mẹ có thể áp dụng cách vắt bỏ khoảng 20ml lớp sữa đầu mới cho bé bú.

Hy vọng với những thông tin xoay quanh vấn đề mẹ ăn gì để con bụ sữa đã giúp các mẹ bỉm sữa hiểu rõ hơn các chất dinh dưỡng nên bổ sung đủ để bé phát triển thông qua các nguồn thực phẩm hằng ngày.