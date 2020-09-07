Các loại cá thịt trắng cho bé ăn dặm an toàn, giàu dinh dưỡng

Cá bổ sung cho trẻ lượng axit béo omega-3, đây là thành phần cực kỳ quan trọng đối với quá trình phát triển thị lực và trí não của trẻ. Hàm lượng chất béo bão hòa trong cá thấp nhưng rất giàu vitamin D, protein và các dưỡng chất khác. Tuy nhiên, một số loại cá lại chứa hàm lượng thủy ngân cao, dễ gây hại cho trí não và hệ thần kinh của bé. Do đó, các mẹ cần biết được bé nên ăn loại cá nào là tốt nhất. Dưới đây là các loại cá thịt trắng cho bé ăn dặm vừa ăn toàn, vừa bổ dưỡng mà các mẹ nên biết.

Trong các loại cá trắng cho bé ăn dặm , cá lóc là loại cá giàu dinh dưỡng nhất. Đây là loại cá đồng, có vị ngọt mát, tuyệt đối an toàn cho bé. Thịt cá có chứa lượng lớn sắt, photpho, canxi,… Cá quả rất ngọt và dễ kết hợp với các loại rau củ để nấu canh hoặc nấu cháo. Tuy nhiên, cá quả lại có nhiều xương, do đó mẹ cần lọc kỹ càng khi cho bé ăn.

Nhiều bậc phụ huynh cảm thấy lo lắng không biết nên cho bé ăn dặm với cá gì. Thường thì các loại cá nước ngọt sẽ lành tính và mẹ nên chọn để nấu cháo cho bé ăn dặm. Đa phần các loại cá đồng đều an toàn cho bé. Tuy nhiên, mẹ nên lưu ý chọn loại cá có thịt mềm, nhiều thịt, không nên chọn loại quá dai, thịt đắng khiến bé khó ăn. Mẹ nên thử nhiều loại cá để xem bé thích món cá nào.

Cá lóc là loại cá đồng, vị ngọt mát, tuyệt đối an toàn cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Cá basa

Đây là loại cá nhiều thịt và cũng rất nhiều mỡ. Tuy nhiên, mỡ cá basa lại được xem là an toàn cho trẻ và chứa nhiều omega-3 nhất. Bên cạnh đó, thịt cá basa còn chứa axit amin và các chất béo không no rất tốt cho sự phát triển trí não của bé trong những năm đầu đời. Thịt cá basa mềm vô cùng thích hợp cho bé ăn dặm.

Cá basa được xem là an toàn cho trẻ và chứa nhiều omega-3 nhất - Ảnh minh họa: Internet

Cá diêu hồng

Cá diêu hồng giàu vitamin A, selen, kali và axit béo omega-3, rất tốt cho sự phát triển của trẻ. Khi nấu cá diêu hồng, các mẹ nên kết hợp với các loại thực phẩm giàu vitamin E như rau lá xanh, khoai lang, cải xoăn, củ cải,… Điều này sẽ giúp trẻ hấp thu tối đa chất dinh dưỡng, đồng thời tăng cảm giác ngon miệng.

Cá diêu hồng giàu vitamin A, selen, kali và axit béo omega-3 - Ảnh minh họa: Internet

Cá trê thơm ngon

Trong số các loại cá thịt trắng cho bé ăn dặm, cá trê là loại cá đồng rất giàu dinh dưỡng. Theo các nghiên cứu, cá trên hỗ trợ bé ăn ngon miệng hơn, hạn chế tình trạng biếng ăn. Tuy nhiên, khi chế biến cá trê, các mẹ hãy lọc hết xương vì xương cá trên rất cứng, dạng mảnh, có thể làm bé bị hóc.

Nguồn đạm trong cá trê rất tốt, chứa nhiều axit amin có lợi cho sự phát triển của trẻ đồng thời giúp bé tiêu hóa và hấp thụ nhiều hơn lượng đạm có trong thịt.

Một số công thức nấu cháo cá thịt trắng cho bé ăn dặm

Cá thịt trắng thường là cá đồng và có nhiều xương, do đó các mẹ nên lọc thật kỹ. Thịt cá ngọt nên không cần cho thêm nhiều gia vị để đảm bảo vị ngọt tự nhiên cho bé. Dưới đây là 2 công thức nấu cháo đơn giản mà các mẹ có thể thực hiện dễ dàng.

Cháo cá lóc đậu xanh

Chuẩn bị: 400g cá lóc, 1 bát gạo trắng, 1 nắm đậu xanh, nước mắm, hành khô, hành lá.

Cháo cá lóc đậu xanh thơm ngon cho bé ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm:

+ Ngâm đậu xanh khoảng 15 phút cho mềm. Lưu ý để nguyên vỏ, không đãi vì vỏ đậu xanh chứa nhiều vitamin bổ dưỡng.

+ Ngâm gạo.

+ Làm sạch cá lóc, lọc thịt rồi thái miếng mỏng, cho thêm chút mắm muối để ướp. Cho xương cá vào nồi luộc sơ qua, lọc lấy khoảng 300ml nước để nấu cháo.

+ Bóc vỏ hành khô rồi năm nhỏ.

+ Cho gạo và đậu xanh vào nồi nước luộc cá, ninh nhừ.

+ Cho dầu vào chảo, đun cho nóng già rồi thả hành khô vào phi thơm lên.

+ Tiếp theo, cho cá vào đảo cho chín, nêm chút gia vị cho vừa miệng.

+ Cho cháo và cá xay nhuyễn bằng máy sinh tốt rồi nêm thêm chút dầu ăn.

+ Khi cháo đã chín nhừ, mẹ hãy múc cháo ra bát, có thể cho bé ăn khi còn ấm.

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Cháo cá rô cải ngọt

Chuẩn bị: Cá rô (ngon nhất là cá rô đồng), rau cải ngọt, hành khô, gạo, nước mắm, dầu ăn.

Cháo cá rô cải ngọt cho bé ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm:

+ Rửa sạch cải rồi thái nhỏ.

+ Làm sạch cá, luộc chín rồi lọc thịt. Phần xương cá cho vào ninh để ngọt nước.

+ Phi hành khô lên cho thơm rồi đổ thịt cá vào xào.

+ Gạo cho vào nước luộc cá rồi ninh nhừ.

+ Cho cá vào cháo, đun sôi rồi cho rau cải vào, khuấy đều cho chín.

+ Cuối cùng, thêm 1 thìa dầu vào đảo đều trên bếp, sau đó múc ra bát và cho bé ăn.

Trên đây, chúng tôi đã giới thiệu một số loại cá thịt trắng cho bé ăn dặm cũng như vài công thức chế biến bổ dưỡng, đủ chất. Mong rằng bài viết hữu ích cho các mẹ trong việc chăm con.