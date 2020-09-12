Cách nấu cháo trứng cho bé ăn dặm ngon và bổ dưỡng

Nuôi dạy con 12/09/2020 20:10

Cách nấu cháo trứng cho bé ăn dặm và cách kết hợp với các nguyên liệu khác để tạo nên món cháo ngon, bổ dưỡng cho bé sẽ được trình bày trong bài viết sau.

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Dinh dưỡng cho bé trong thời kỳ ăn dặm luôn là vấn đề nan giải cho các chị em phụ nữ. Trong giai đoạn này, các chị em đứng trước vô số sự lựa chọn nhưng khó có thể đảm bảo được chất lượng. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cách nấu cháo trứng cho bé ăn dặm và cách kết hợp với các nguyên liệu khác nhau.

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Cách nấu cháo trứng cho bé ăn dặm ngon và bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng của trứng gà

Trong quả trứng gà có rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của bé và có thể bổ sung vào các món ăn dặm. Lòng đỏ trứng chứa nhiều protein, lipid, canxi, sắt, kẽm, folate, vitamin A… Trong lòng đỏ của trứng gà còn chứa các axit amin hoàn thiện, tốt cho sức khỏe. Còn trong lòng trắng thì ít chất dinh dưỡng hơn như protein, canxi… Hơn nữa, trứng gà còn có nguồn chất béo quý là lecithin, tham gia vào thành phần các tế bào và dịch thể của tổ chức não. Ngoài ra, trứng gà còn giúp điều hòa lượng cholesterol, ngăn ngừa tích tụ cholesterol, thúc đẩy phân tách và đào thải ra khỏi cơ thể.

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Lòng đỏ trứng chứa nhiều protein, lipid, canxi, sắt, kẽm, folate, vitamin A - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu cháo trứng cho bé ăn dặm

Cháo trứng là một món ăn quen thuộc, dễ làm và thích hợp cho bé ăn dặm. Tuy nhiên, để đảm bảo sự đa dạng trong khẩu phần ăn cũng như cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho trẻ thì bạn nên kết hợp với những nguyên liệu khác. Có thể kể đến các món sau:

Cháo yến mạch trứng gà cho bé ăn dặm

Cháo yến mạch trứng gà cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho bé, đặc biệt là lượng chất xơ dồi dào, vitamin và khoáng chất. Để thực hiện bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 60g yến mạch, 1 trứng gà ta, 250ml sữa công thức, đường trắng và một số nguyên vật liệu khác. Sau đó, bạn thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Sơ chế nguyên vật liệu sạch sẽ, ngâm yến mạch khoảng 30 phút trong nước.
  • Bước 2: Đun sôi nước dùng rồi đập trứng gà vào.
  • Bước 3: Khi trứng chín thì cho yến mạch vào nấu đến khi chín nhừ.
  • Bước 4: Cuối cùng, bạn cho tiếp sữa công thức vào và thêm lượng đường thích hợp để bé dễ ăn.

Tuy là món ăn bổ dưỡng nhưng các mẹ chỉ nên cho bé ăn mỗi tuần từ 2 đến 3 lần. Ngoài ra, mẹ cần phải chú ý đến độ tuổi của bé xem bé có thể ăn được hay không hoặc cân nhắc xem nên xay nhuyễn hay có thể để nguyên hạt yến mạch.

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Cháo yến mạch trứng gà cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho bé, đặc biệt là lượng chất xơ dồi dào, vitamin và khoáng chất - Ảnh minh họa: Internet

Cháo trứng gà khoai lang cho bé ăn dặm

Món cháo lòng đỏ trứng gà cho bé ăn dặm vô cùng bổ dưỡng và sẽ còn tốt hơn nữa khi bổ sung thêm khoai lang. Để chế biến món cháo trứng gà khoai lang ngon và bổ dưỡng cho bé dưới 1 tuổi bạn cần chuẩn bị các nguyên vật liệu sau: lòng đỏ trứng gà, khoai lang băm nhỏ, cháo trắng nấu nhừ… Sau đó, bạn thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Sơ chế sạch sẽ các nguyên vật liệu.
  • Bước 2: Hấp chín khoai hoặc cho vào nấu cùng cháo.
  • Bước 3: Khi cháo và khoai chín thì cho lòng đỏ trứng gà vào, đun sôi 5 đến 7 phút rồi tắt bếp.
  • Bước 4: Cuối cùng, múc cháo ra chén và thêm 1 muỗng cafe dầu oliu là có thể dùng được.
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Món cháo lòng đỏ trứng gà cho bé ăn dặm vô cùng bổ dưỡng và sẽ còn tốt hơn nữa khi bổ sung thêm khoai lang - Ảnh minh họa: Internet

Cháo trứng gà bắp cải

Để thực hiện bạn chuẩn bị các nguyên liệu sau: trứng gà, bắp cải, cháo trắng, dầu ăn và các gia vị cần thiết. Sau đó bạn tiến hành theo các bước sau:

  • Bước 1: Sơ chế sạch sẽ các nguyên liệu, tách lấy lòng đỏ trứng, đánh tan. Luộc bắp cải rồi xay nhuyễn.
  • Bước 2: Nấu cháo đến khi sôi rồi cho bắp cải vào nấu lửa nhỏ.
  • Bước 3: Khi cháo và bắp cải sôi được khoảng 5 phút thì cho trứng vào khuấy đều.
  • Bước 4: Khi trứng chín thì tắt bếp, sau đó múc ra chén, để nguội là có thể dùng.
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Cháo ăn dặm kết hợp giữa bắp cải và trứng gà vô cùng bổ dưỡng cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, còn có nhiều món cháo khác cũng rất thích hợp cho giai đoạn ăn dặm của trẻ như: cháo trứng thịt bò nấm hương, cháo trứng gà rau dền, cháo yến mạch phomai, cháo yến mạch thịt gà…

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Những lưu ý khi nấu cháo trứng gà cho bé ăn dặm

Mặc dù trứng gà cung cấp nhiều dưỡng chất cho bé nhưng khi cho bé ăn loại thực phẩm này, bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng vì với mỗi độ tuổi khác nhau bé chỉ ăn được một lượng trứng gà nhất định. Cụ thể như sau:

  • Đối với trẻ từ 6 đến 7 tháng tuổi thì chỉ nên cho bé ăn 2 đến 3 bữa cháo trứng mỗi tuần. Mỗi bữa chỉ cho bé ăn một nửa lòng đỏ trứng.
  • Đối với trẻ từ 8 đến 12 tháng tuổi có thể ăn 3 đến 4 bữa cháo trứng mỗi tuần. Mỗi bữa bé có thể ăn 1 lòng đỏ trứng.
  • Đối với trẻ từ 1 đến 2 tuổi có thể ăn 3 đến 4 quả trứng mỗi tuần. Lúc này bé đã có thể ăn lòng trắng trứng.
  • Đối với trẻ từ 2 tuổi trở lên thì mỗi ngày có thể ăn 1 quả trứng.
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Bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng vì với mỗi độ tuổi khác nhau bé chỉ ăn được một lượng trứng gà nhất định - Ảnh minh họa: Internet

Không thể phủ nhận giá trị dinh dưỡng của món cháo trứng gà. Tuy nhiên, các chị em cần phải cân nhắc liều lượng dùng cho bé vì điều này phụ thuộc vào độ tuổi bé hiện tại. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề cách nấu cháo trứng cho bé ăn dặm trong bài viết trên có thể giúp ích cho các bạn.

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