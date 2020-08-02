Cách chế biến trái cây cho bé ăn dặm siêu ngon cực kỳ đơn giản

Trong những năm tháng đầu đời, trẻ rất cần được bổ sung vitamin và các khoáng chất cần thiết. Và không gì khác đó chính là các loại trái cây thơm ngon, bổ dưỡng. Bên cạnh đó, trái cây còn có vị ngọt dịu tự nhiên, khiến các bé luôn cảm thấy ngon miệng. Màu sắc bắt mắt của các loại trái cây cũng khiến trẻ hứng thú hơn trong việc ăn dặm. Các mẹ hãy cùng học cách chế biến trái cây cho bé ăn dặm dưới đây, giúp trẻ phát triển toàn diện.

Thực đơn hoa quả cho bé ăn dặm nên có các món dưới đây:

Các mẹ có thể cho bé bắt đầu với một muỗng canh trái cây xay nhuyễn trong ngày đầu tiên. Ở ngày tiếp theo, mẹ có thể tăng lên thành 2 muỗng canh và ăn 2 lần/ngày. Đến ngày thứ ba lại tăng thành 3 muỗng canh, 2 lần/ngày.

Các mẹ không nên cùng lúc cho bé ăn quá nhiều loại thực phẩm. Điều này sẽ giúp mẹ biết được phản ứng của trẻ đối với từng loại thức ăn, từ đó tránh được tình trạng trẻ bị dị ứng với trái cây.

Để nghiền trái cây, các mẹ nên dùng máy xay chuyên dụng. Hoặc mẹ có thể dùng nĩa để nghiền theo phương pháp truyền thống.

Ở những ngày đầu cho bé làm quen với trái cây ăn dặm, mẹ nên chế biến trái cây nghiền nhuyễn lỏng một chút. Khi bé đã thích thú với loại thức ăn này, mẹ hãy giảm dần lượng nước.

Không nên nấu các loại trái cây mềm như bơ, chuối hay kiwi. Các mẹ chỉ cần nghiền nhuyễn chúng với một chút nước khi chế biến là được.

Sau khi hấp trái cây xong, các mẹ có thể nghiền nhuyễn trái cây cùng một chút sữa công thức hoặc sữa mẹ.

Dưới đây là một số mẹo chế biến trái cây theo phương pháp nghiền nhuyễn cho bé ăn dặm:

#1. Táo xay nhuyễn

Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm có: ½ quả táo và một nhúm quế.

Món táo xay nhuyễn cho bé ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện:

+ Gọt vỏ táo và rửa sạch.

+ Cắt táo làm đôi, chỉ dùng ½ quả.

+ Hấp táo bằng phương pháp truyền thống hoặc sử dụng máy hấp trái cây.

+ Sau khi táo chín thì cho vào máy xay nhuyễn hoặc ép táo nhuyễn ra bằng thìa.

+ Cho thêm sữa công thức hoặc sữa mẹ vào để giúp hỗn hợp loãng hơn. Không nên cho nước vào hỗn hợp.

+ Cho vào đó thêm chút quế nếu mẹ thích.

#2. Táo + Chuối

Chuẩn bị: 2 quả táo và 1 quả chuối chín.

Cách làm:

+ Táo đem gọt vỏ rồi cắt thành miếng nhỏ.

+ Chuối bỏ vỏ rồi cắt thành từng miếng nhỏ.

Táo và chuối xay nhuyễn cho bé ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

+ Hấp táo và chuối trong nồi cho tới khi tất cả mềm ra.

+ Cho hỗn hợp táo và chuối vào máy xay nghiền nhuyễn đến khi đạt đến độ đặc vừa đủ.

+ Cho thêm sữa công thức hoặc sữa mẹ để giúp hỗn hợp loãng hơn.

#3. Kiwi nghiền nhuyễn

Chuẩn bị: 1 quả kiwi.

Cách làm:

+ Kiwi đem vọt vỏ rồi cắt thành từng lát nhỏ.

+ Nghiền nhỏ kiwi bằng máy xay hoặc nĩa.

+ Cho bé ăn luôn sau khi chế biến xong.

#4. Bơ và chuối

Chuẩn bị: ½ quả chuối chín và ¼ quả bơ chín, 1-2 muỗng canh sữa mẹ hoặc sữa công thức.

Bơ và chuối xay nhuyễn cho bé ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm:

+ Bơ gọt vỏ, bỏ hạt. Chuối bóc vỏ, cắt nhỏ.

+ Dùng máy xay nghiền nhuyễn bơ và chuối.

+ Cho thêm sữa mẹ/ sữa công thức để giúp hỗn hợp loãng ra.

Cách bảo quản trái cây nghiền cho bé

Cách 1: Cho trái cây đã nghiền nhuyễn, nguội vào túi vô trùng và kéo khóa. Lưu ý phải đầy hết không khí ra ngoài trước khi kéo khóa.

Cách 2: Làm đông trái cây nghiền trong khay đá, sau đó cho vào túi vô trùng kéo khóa để lưu trữ được lâu dài. Mẹ có thể bảo quản trái cây ăn dặm trong ngăn đá 2 ngày. Hoặc bảo quản trong dụng cụ chuyên dụng thì có thể trữ được 2 tháng. Mẹ nên cho vào ngăn mát để rã đông thay vì để ở nhiệt độ phòng.

Cách làm trà hoa quả cho bé ăn dặm

Bên cạnh trái cây nghiền, các mẹ có thể làm trà hoa quả ăn dặm cho bé.

Cách làm trà hoa quả cho bé ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

#1. Nước nho

Nho là trái cây giàu flavonoid, vitamin và các chất chống oxy hóa có lợi cho trẻ. Mẹ chỉ cần xay 1 nhúm nho nhỏ, lấy nước cốt. Sau đó, pha nước cốt thu được với 10 phần nước đun sôi để nguội. Không nên cho thêm đường do nho đã ngọt sẵn.

#2. Nước táo

Táo giàu vitamin A, folate, canxi, magie và photpho. Các mẹ chỉ cần cho 1 chén táo đã cắt lát vào nồi, đổ thêm 1 chén nước vào rồi đun sôi trong 2 phút. Sau đó, đem hỗn hợp xay nhuyễn ra, lọc bỏ bã. Tiếp theo, thêm 1/2 nước cà rốt vào để tạo nên một ly nước táo đẹp mắt.

Trên đây là các cách chế biến trái cây cho bé ăn dặm đơn giản nhất. Mong rằng, mẹ có thể chọn được loại trái cây phù hợp cho trẻ và cho bé ăn dặm thường xuyên hơn với chúng.