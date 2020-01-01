Trẻ 7 tháng tuổi ăn được những hoa quả gì ? Gợi ý một số loại trái cây ăn dặm tốt nhất cho trẻ

Nuôi dạy con 01/01/2020 17:08

Trẻ 7 tháng tuổi ăn được những hoa quả gì? Mẹ xem ngay các gợi ý một số loại trái cây ăn dặm cho bé dưới đây để có lựa chọn và các cách chế biến cho bé.

Ở độ tuổi tập ăn dặm, ngoài nguồn dinh dưỡng bao gồm tinh bột, đạm, rau xanh,... thì nguồn vitamin và khoáng chất trong hoa quả cũng rất tốt cho sự phát triển của bé. Vì vậy việc bổ sung trái cây vào bữa ăn là điều cần thiết để đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ. Vậy trẻ 7 tháng tuổi ăn được những hoa quả gì? Mẹ xem ngay các gợi ý một số loại trái cây ăn dặm cho bé dưới đây.

Tre 7 thang tuoi an duoc nhung hoa qua gi
Trẻ 7 tháng tuổi ăn được những hoa quả gì? - Ảnh minh họa: Internet.

Trẻ 7 tháng tuổi ăn được những hoa quả gì?

Khi bé bắt đầu ăn dặm, mẹ nên chọn các loại hoa quả lành mạnh, thân thiện với hệ tiêu hóa và cơ thể của bé, ví dụ như các loại sau:

Quả bơ

Bơ là trái cây rất an toàn và lành tính với những hệ tiêu hóa non nớt như trẻ mới tập ăn dặm. Bơ còn chứa chất béo thực vật lành mạnh, khoáng chất và nhiều vitamin rất tốt cho sức khỏe của bé. Nhiều nghiên cứu còn cho thấy rằng chất béo trong bơ có lợi tương tự như sữa mẹ và chứa lượng omega-3 cần thiết cho sự hoàn thiện trí não của bé, giúp bé phát triển thông minh hơn.

Tre 7 thang tuoi an duoc nhung hoa qua gi 1
Bơ cung cấp nhiều chất béo thực vật có lợi cho bé - Ảnh minh họa: Internet.

Xoài

Nhiều mẹ băn khoăn xoài là trái cây nóng nên không biết bé 7 tháng ăn xoài được không? Tuy nhiên xoài là loại hoa quả rất bổ cho bé, chứa nhiều vitamin như A, C, K, chứa lượng lớn protein và kali giúp nâng cao sức đề kháng cho trẻ.

Tre 7 thang tuoi an duoc nhung hoa qua gi 2
Xoài là hoa quả rất giàu dinh dưỡng cho bé 7 tháng tuổi - Ảnh minh họa: Internet.

Tuy nhiên, xoài chứa khá nhiều đường nên mẹ chỉ nên cho bé ăn với một lượng nhỏ. Mỗi lần ăn mẹ chỉ cần cắt một lượng ¼ quả xoài là vừa đủ cung cấp các dưỡng chất cho bé.

Chuối

Nếu mẹ lo lắng ăn trái cây có thể làm hệ tiêu hóa non nớt của bé bị tiêu chảy hoặc táo bón thì chuối là sự lựa chọn an toàn. Chuối chứa rất nhiều vitamin A, B, C và có hàm lượng lớn canxi, đặc biệt, chuối còn giúp hệ tiêu hóa của bé hoạt động dễ dàng hơn.

Tre 7 thang tuoi an duoc nhung hoa qua gi 3
Chuối là loại quả có lợi cho hệ tiêu hóa của bé - Ảnh minh họa: Internet.

Tuy nhiên, vì chuối có lượng lớn canxi nên mẹ không nên cho bé ăn quá nhiều. Bé ăn nhiều chuối sẽ dễ dẫn tới bị nôn.

Táo

Táo là trái cây cung cấp vitamin C giúp bé tăng cường hệ miễn dịch rất tốt. Ngoài ra, vitamin A trong táo rất có lợi cho sự phát triển của mắt, các tế bào và mô của cơ thể bé.

Tre 7 thang tuoi an duoc nhung hoa qua gi 4
Táo bổ sung vitamin C giúp hệ đề kháng của trẻ tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet.

Tuy nhiên, nếu bé bắt đầu ăn dặm thì mẹ nên chọn phương pháp chế biến để bé có thể dễ ăn và tiêu hóa nhanh hơn. Bạn có thể trộn thêm một số trái cây khác để tăng hương vị.

Cam, quýt

Nhiều mẹ cho rằng cam, quýt chứa nhiều axit chua thì không nên cho bé ăn. Tuy nhiên, cam cung cấp lượng lớn vitamin C có lợi cho bé, mẹ không nên bỏ qua nguồn trái cây tốt như cam, quýt. Vậy bé mấy tháng ăn được cam quýt? Kể từ khi ăn dặm, khoảng từ 6 tháng trở lên là mẹ đã có thể cho bé uống nước cam, quýt với lượng hạn chế.

Tre 7 thang tuoi an duoc nhung hoa qua gi 5
Nếu cho bé uống nước cam, quýt, mẹ cần pha thật loãng - Ảnh minh họa: Internet.

Mẹ cần lưu ý, nước cam cho bé uống cần pha loãng với tỷ lệ 1:10 để đảm bảo không ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bé. Bạn hãy cho bé uống bằng thìa để tránh bị sâu răng sớm.

Cách chế biến trái cây cho bé ăn dặm

Có rất nhiều món mẹ có thể chế biến từ trái cây cho bé đa dạng và hấp dẫn, mẹ có thể tham khảo một số công thức dưới đây:

Cách làm trái cây nghiền cho bé ăn dặm

Với các thực phẩm mà bạn xác định sẽ cho bé ăn dặm, bạn có thể thực hiện nghiền sau đó cho bé ăn như dạng bột để hấp thụ các chất dinh dưỡng, vitamin tốt nhất. Khi chế biến, mẹ lưu ý cần làm sạch kỹ càng, loại bỏ vỏ, hạt và xay thật nhuyễn rồi cho bé ăn. 

Tre 7 thang tuoi an duoc nhung hoa qua gi 6
Nghiền nhuyễn hoa quả cho bé ăn - Ảnh minh họa: Internet.

Bạn có thể cho thêm một chút sữa hoặc sữa chua để tăng hương vị, giúp bé ăn ngon miệng hơn nhưng đối với hoa quả có axit thì mẹ không nên cho sữa vào vì lượng axit sẽ làm giảm dinh dưỡng của sữa. Ngoài ra, mẹ có thể kết hợp nghiền một số loại với nhau để đa dạng món ăn cho bé. Ví dụ táo và chuối có thể nghiền chung tạo nên món sinh tố rất ngon miệng.

>>> Xem thêm:

- Chuyên mục Nuôi dạy con: Trẻ 7 tháng tuổi nên ăn gì?

Cháo trái cây cho bé ăn dặm

Ngoài sinh tố, mẹ có thể dùng trái cây để nấu cháo cho bé, vừa cung cấp thêm chất xơ, vitamin, vừa khiến bé hứng thú ăn hơn, cách đổi món này sẽ giúp bé ăn được nhiều hơn. Cách làm các món cháo trái cây cũng khá đơn giản, dễ thực hiện, mẹ chỉ cần nghiền nát hoặc cắt nhỏ cho vào ninh nhuyễn sau đó cho bé ăn các bữa trong ngày là có thể cung cấp rất nhiều dưỡng chất cho con.

Tre 7 thang tuoi an duoc nhung hoa qua gi 7
Cháo trái cây cũng là một công thức mẹ nên nấu cho bé ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet.

Một số công thức kết hợp cháo hoa quả mẹ có thể tham khảo như:

  • Cháo táo cho bé ăn dặm.
  • Cháo táo, chuối, quýt và bưởi.
  • Cháo lê nấu thịt bò.
  • Cháo hoa quả hỗn hợp các loại: xoài, dưa vàng, dưa hấu,...

Trên đây là một số thông tin giúp mẹ trả lời câu hỏi: Trẻ 7 tháng tuổi ăn được những hoa quả gì và gợi ý một số loại trái cây tốt cho bé trong giai đoạn tập ăn dặm. Mẹ có thể lựa chọn một số loại quả như: bơ, chuối, táo, xoài, cam và quýt (lượng hạn chế)... Ngoài ra, mẹ nên chế biến theo nhiều công thức khác nhau để trẻ dễ hấp thụ và không bị nhàm chán.

Bé 4 tháng tuổi lười bú phải làm sao?

Bé 4 tháng tuổi lười bú phải làm sao?

Cải thiện trình trạng bé 4 tháng tuổi lười bú bằng cách nào? Các mẹ cùng tham khảo bài viết dưới đây để có hướng hỗ trợ tốt nhất cho bé yêu nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   Trẻ 7 tháng nên ăn trái cây gì những loại trái cây bé nên ăn những trái cây tốt cho bé 7 tháng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 49 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?