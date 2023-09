Trẻ 7 tháng tuổi ăn được những hoa quả gì ? Gợi ý một số loại trái cây ăn dặm tốt nhất cho trẻ

Bơ là trái cây rất an toàn và lành tính với những hệ tiêu hóa non nớt như trẻ mới tập ăn dặm. Bơ còn chứa chất béo thực vật lành mạnh, khoáng chất và nhiều vitamin rất tốt cho sức khỏe của bé. Nhiều nghiên cứu còn cho thấy rằng chất béo trong bơ có lợi tương tự như sữa mẹ và chứa lượng omega-3 cần thiết cho sự hoàn thiện trí não của bé, giúp bé phát triển thông minh hơn.

Bơ cung cấp nhiều chất béo thực vật có lợi cho bé - Ảnh minh họa: Internet.

Xoài

Nhiều mẹ băn khoăn xoài là trái cây nóng nên không biết bé 7 tháng ăn xoài được không? Tuy nhiên xoài là loại hoa quả rất bổ cho bé, chứa nhiều vitamin như A, C, K, chứa lượng lớn protein và kali giúp nâng cao sức đề kháng cho trẻ.

Xoài là hoa quả rất giàu dinh dưỡng cho bé 7 tháng tuổi - Ảnh minh họa: Internet.

Tuy nhiên, xoài chứa khá nhiều đường nên mẹ chỉ nên cho bé ăn với một lượng nhỏ. Mỗi lần ăn mẹ chỉ cần cắt một lượng ¼ quả xoài là vừa đủ cung cấp các dưỡng chất cho bé.

Chuối

Nếu mẹ lo lắng ăn trái cây có thể làm hệ tiêu hóa non nớt của bé bị tiêu chảy hoặc táo bón thì chuối là sự lựa chọn an toàn. Chuối chứa rất nhiều vitamin A, B, C và có hàm lượng lớn canxi, đặc biệt, chuối còn giúp hệ tiêu hóa của bé hoạt động dễ dàng hơn.

Chuối là loại quả có lợi cho hệ tiêu hóa của bé - Ảnh minh họa: Internet.

Tuy nhiên, vì chuối có lượng lớn canxi nên mẹ không nên cho bé ăn quá nhiều. Bé ăn nhiều chuối sẽ dễ dẫn tới bị nôn.

Táo

Táo là trái cây cung cấp vitamin C giúp bé tăng cường hệ miễn dịch rất tốt. Ngoài ra, vitamin A trong táo rất có lợi cho sự phát triển của mắt, các tế bào và mô của cơ thể bé.

Táo bổ sung vitamin C giúp hệ đề kháng của trẻ tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet.

Tuy nhiên, nếu bé bắt đầu ăn dặm thì mẹ nên chọn phương pháp chế biến để bé có thể dễ ăn và tiêu hóa nhanh hơn. Bạn có thể trộn thêm một số trái cây khác để tăng hương vị.

Cam, quýt

Nhiều mẹ cho rằng cam, quýt chứa nhiều axit chua thì không nên cho bé ăn. Tuy nhiên, cam cung cấp lượng lớn vitamin C có lợi cho bé, mẹ không nên bỏ qua nguồn trái cây tốt như cam, quýt. Vậy bé mấy tháng ăn được cam quýt? Kể từ khi ăn dặm, khoảng từ 6 tháng trở lên là mẹ đã có thể cho bé uống nước cam, quýt với lượng hạn chế.

Nếu cho bé uống nước cam, quýt, mẹ cần pha thật loãng - Ảnh minh họa: Internet.

Mẹ cần lưu ý, nước cam cho bé uống cần pha loãng với tỷ lệ 1:10 để đảm bảo không ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bé. Bạn hãy cho bé uống bằng thìa để tránh bị sâu răng sớm.

Cách chế biến trái cây cho bé ăn dặm

Có rất nhiều món mẹ có thể chế biến từ trái cây cho bé đa dạng và hấp dẫn, mẹ có thể tham khảo một số công thức dưới đây:

Cách làm trái cây nghiền cho bé ăn dặm

Với các thực phẩm mà bạn xác định sẽ cho bé ăn dặm, bạn có thể thực hiện nghiền sau đó cho bé ăn như dạng bột để hấp thụ các chất dinh dưỡng, vitamin tốt nhất. Khi chế biến, mẹ lưu ý cần làm sạch kỹ càng, loại bỏ vỏ, hạt và xay thật nhuyễn rồi cho bé ăn.

Nghiền nhuyễn hoa quả cho bé ăn - Ảnh minh họa: Internet.

Bạn có thể cho thêm một chút sữa hoặc sữa chua để tăng hương vị, giúp bé ăn ngon miệng hơn nhưng đối với hoa quả có axit thì mẹ không nên cho sữa vào vì lượng axit sẽ làm giảm dinh dưỡng của sữa. Ngoài ra, mẹ có thể kết hợp nghiền một số loại với nhau để đa dạng món ăn cho bé. Ví dụ táo và chuối có thể nghiền chung tạo nên món sinh tố rất ngon miệng.

Cháo trái cây cho bé ăn dặm

Ngoài sinh tố, mẹ có thể dùng trái cây để nấu cháo cho bé, vừa cung cấp thêm chất xơ, vitamin, vừa khiến bé hứng thú ăn hơn, cách đổi món này sẽ giúp bé ăn được nhiều hơn. Cách làm các món cháo trái cây cũng khá đơn giản, dễ thực hiện, mẹ chỉ cần nghiền nát hoặc cắt nhỏ cho vào ninh nhuyễn sau đó cho bé ăn các bữa trong ngày là có thể cung cấp rất nhiều dưỡng chất cho con.

Cháo trái cây cũng là một công thức mẹ nên nấu cho bé ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet.

Một số công thức kết hợp cháo hoa quả mẹ có thể tham khảo như:

Cháo táo cho bé ăn dặm.

Cháo táo, chuối, quýt và bưởi.

Cháo lê nấu thịt bò.

Cháo hoa quả hỗn hợp các loại: xoài, dưa vàng, dưa hấu,...

Trên đây là một số thông tin giúp mẹ trả lời câu hỏi: Trẻ 7 tháng tuổi ăn được những hoa quả gì và gợi ý một số loại trái cây tốt cho bé trong giai đoạn tập ăn dặm. Mẹ có thể lựa chọn một số loại quả như: bơ, chuối, táo, xoài, cam và quýt (lượng hạn chế)... Ngoài ra, mẹ nên chế biến theo nhiều công thức khác nhau để trẻ dễ hấp thụ và không bị nhàm chán.