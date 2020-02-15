Cách chế biến hạt quinoa cho bé ăn dặm

Nuôi dạy con 15/02/2020 10:17

Học cách chế biến hạt quinoa cho bé ăn dặm giúp đa dạng bữa ăn cho trẻ, tránh tình trạng lười ăn, chậm lớn.

Trẻ từ tháng thứ 7 trở đi bên cạnh việc bú mẹ cũng sẽ bắt đầu làm quen với việc ăn dặm. Hiện nay, các loại nguyên liệu để làm đồ ăn dặm cho trẻ đã trở nên phong phú hơn trước rất nhiều. Ngoài các nguyên liệu truyền thống, mẹ còn có thể chọn hạt quinoa với nhiều cách chế biến các món ăn khác nhau dành tặng bé yêu. Nếu còn chưa biết cách chế biến hạt quinoa cho bé ăn dặm thì hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

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Cách chế biến hạt quinoa cho bé ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Tìm hiểu về hạt quinoa

Hạt quinoa hay còn gọi là hạt diêm mạch là loại hạt cùng họ với củ cải đường và rau bina. Sản phẩm này cho giá trị dinh dưỡng cao, phù hợp với mọi lứa tuổi. Bên ngoài hạt diêm mạch có một lớp màng bao bọc có tên saponin là loại nhựa đắng khắc tinh của động vật vì vậy mà trong quá trình trồng hạt này hoàn toàn không phải dùng đến thuốc trừ sâu cho sản phẩm cực kỳ an toàn.

Hạt quinoa có 3 loại là: trắng, đen và đỏ. Bạn nên lựa chọn hạt quinoa trắng cho trẻ vì chúng có vị thanh và ăn mềm hơn hai loại kia. Ngược lại thì hạt đen và trắng lại có vị đậm đà và ăn giòn hơn, người lớn sẽ thích loại này hơn.

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Hạt quinoa có 3 loại khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của hạt quinoa cho trẻ ăn dặm

Trong hạt diêm mạch có chứa protein cao gấp 2 lần so với gạo và lúa mạch. Protein trong loại hạt này được tạo thành từ các loại amino axit cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Các loại axit amin này cơ thể không tự tổng hợp được mà cần đến nguồn thực phẩm bên ngoài. Khi cho trẻ ăn hạt diêm mạch sẽ giúp đẩy mạnh quá trình tổng hợp protein, tăng sức đề kháng, cân bằng dinh dưỡng.

Bên cạnh đó chúng còn rất giàu khoáng chất như canxi, magie và cả mangan. Chúng là những chất thiết yếu trong quá trình phát triển của xương, vận chuyển oxy đi khắp cơ thể…

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Hạt khi còn sống và khi đã đun chín - Ảnh minh họa: Internet

Các loại vitamin nhóm B; vitamin E; chất xơ trong loại thực phẩm này có vai trò cực kỳ quan trọng trong chuyển hóa và sản sinh ra năng lượng, hỗ trợ cho quá trình tuần hoàn, thần kinh, hệ tiêu hóa hoạt động tốt.

Đối với hạt diêm mạch trắng và đen là những loại thực phẩm chứa axit amin cần thiết mà cơ thể chúng ta không hấp thụ được. Đặc biệt là loại hạt dễ tiêu hóa và được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng cho trẻ em.

Cung cấp chất chống oxy hóa, kháng viêm tự nhiên cho cơ thể của trẻ nhỏ. Ăn hạt diêm mạch thường xuyên giúp khôi phục các thế nào và các loại DNA dễ bị tổn thương trong cơ thể, ngăn ngừa các bệnh mãn tính, bảo vệ cho hệ thần kinh của trẻ. 

Cách chế biến hạt quinoa cho bé ăn dặm

Không phải trẻ nhỏ cứ bắt đầu ăn dặm là đã có thể ăn được hạt quinoa. Vậy bé mấy tháng ăn được hạt quinoa? Câu trả lời chính là trẻ từ 1 tuổi trở lên. Và khi chế biến hạt quinoa cho trẻ, mẹ cũng cần phải chú ý để thực hiện đúng.

Hãy đảm bảo rằng bạn mua được sản phẩm hạt quinoa đã được tách vỏ. Bởi phần vỏ của hạt này rất đắng và không thể ăn được. Để đảm bảo lớp vỏ này đã được loại bỏ hoàn toàn bạn phải ngâm hạt trong nước. Ngâm hạt quinoa bao lâu cũng là điều bạn cần lưu ý. Thời gian ngâm hạt quinoa là khoảng 4 tiếng trước khi sử dụng.

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Ngâm hạt để tách vỏ và cho hạt mềm trước khi chế biến - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu cháo bằng hạt quinoa

Có thể có nhiều bé sẽ chưa quen với việc ăn cháo hạt quinoa vì vậy hãy thử từng chút một. Hạt quinoa sau khi ngâm, mẹ hãy trộn cùng với gạo để nấu cháo. Ban đầu chỉ nên cho một chút hạt quinoa sau đó tăng dần tỷ lệ khi trẻ đã quen. Cách nấu cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần khoảng 10 đến 15 phút là hạt đã chín mềm và bé đã có thể ăn được cháo. 

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Cháo quinoa thịt bò khoai tây - Ảnh minh họa: Internet

Cháo quinoa thịt bò khoai tây

Để nấu món cháo này, bạn hãy chuẩn bị những nguyên liệu sau đây:

  • Khoai tây: 80gr
  • Hạt quinoa: 2 tbsp
  • Nước dùng: 250ml
  • Dầu ăn trẻ em: 1 tsp
  • Hạt chia: 1 tsp

Cách thực hiện như sau:

  • Cho nước dùng và hạt quinoa vào nồi và đun trong khoảng 20 phút.
  • Trong thời gian đó, hãy gọt vỏ khoai tây và cắt nhỏ. Nấu mềm khoai và xay nhuyễn.
  • Xào săn thịt bò trên chảo dầu.
  • Sau khi đun cháo đủ thời gian, mẹ chỉ cần cho thịt bò và khoai tây vào đảo đều và đun tiếp khoảng 5 phút là được. Múc ra bát và cho thêm một chút hạt chia lên phía trên là bé đã có một bát cháo hoàn hảo.

Cháo hạt quinoa thịt gà

Nguyên liệu cần thiết để chế biến món cháo này gồm:

  • Hạt diêm mạch: 150g
  • Ức gà sơ chế sạch, thái nhỏ: 100g
  • Tỏi băm nhuyễn: 4 tép
  • Gừng cạo vỏ, đập dập: 1 nhánh nhỏ
  • Hành tây thái nhỏ hạt lựu: nửa củ
  • Trứng gà luộc mềm: nửa quả
  • Dầu oliu hoặc dầu ăn: 1 thìa canh
  • Nước dùng
  • 1 thìa cà phê hạt nêm cho trẻ
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Cháo quinoa thịt gà - Ảnh minh họa: Internet

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Cùng bắt tay vào thực hiện món cháo quinoa thịt gà với những bước đơn giản sau:

  • Cho hạt quinoa và nước dùng lên nấu khoảng 20 phút.
  • Cho chảo lên bếp. Phi thơm tỏi cùng dầu ăn, thêm gừng và hành tây vào xào. Đến khi hành chuyển màu vàng thì cho ức gà vào xào chín.
  • Sau khi hết 20 phút, đổ phần gà đã xào vào cháo và đun thêm khoảng 10 phút.
  • Cuối cùng múc cháo ra bát và đặt nửa quả trứng lên trên để trang trí.

Với những cách chế biến hạt quinoa cho bé ăn dặm cùng với gợi ý về  món cháo quen thuộc, hy vọng mẹ có thể làm phong phú hơn bữa ăn của trẻ để trẻ có điều kiện phát triển tốt nhất.

Cách nấu cháo thịt bò cho bé ăn dặm để phát triển toàn diện

Cách nấu cháo thịt bò cho bé ăn dặm để phát triển toàn diện

Để giúp trẻ phát triển khỏe mạnh mẹ hãy áp dụng ngay những cách nấu cháo thịt bò cho bé ăn dặm này, vừa cung cấp đủ dinh dưỡng cho trẻ lại hấp dẫn vị giác.

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