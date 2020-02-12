Cách nấu cháo thịt bò cho bé ăn dặm để phát triển toàn diện

Nuôi dạy con 12/02/2020 12:01

Để giúp trẻ phát triển khỏe mạnh mẹ hãy áp dụng ngay những cách nấu cháo thịt bò cho bé ăn dặm này, vừa cung cấp đủ dinh dưỡng cho trẻ lại hấp dẫn vị giác.

Thịt bò là một món ăn ngon, bổ dưỡng vì thế đây là sự lựa chọn của nhiều bà mẹ. Mẹ có thể cho bé ăn thịt bò ngay từ khi bắt đầu ăn dặm đồng thời kết hợp cùng với nhiều loại nguyên liệu khác. Cùng tham khảo những cách nấu cháo thịt bò cho bé ăn dặm để thực hiện tại nhà giúp trẻ ăn ngon miệng và phát triển cơ thể khỏe mạnh.

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Cách nấu cháo thịt bò cho bé ăn dặm để phát triển toàn diện - Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của cháo thịt bò dành cho trẻ ăn dặm

Ngay sau khi trẻ bước vào thời kỳ ăn dặm là mẹ đã có thể cho trẻ ăn dặm bằng cháo thịt bò. Trong thịt bò có chứa nhiều protein và vì vậy khi đến khoảng tháng thứ 8 là thời kỳ phù hợp nhất.

Thành phần chất dinh dưỡng có trong 100g thịt bò gồm: 28g protein, 280kcal năng lượng và các loại vitamin thiết yếu đối với cơ thể. Chính vì vậy mà đây là một loại thực phẩm cực kỳ giàu dinh dưỡng. Khi ăn thịt bò sẽ giúp kích thích khả năng tiêu hóa của trẻ, giúp trẻ phát triển một cách tối ưu, toàn diện, đồng thời tăng cường trí nhớ cũng như kích thích khả năng sáng tạo từ nhỏ. Các dưỡng chất như canxi, kali hay sắt trong thịt bò sẽ tăng sản sinh tế bào hồng cầu của trẻ để từ đó đưa máu đến đều khắp các cơ quan của cơ thể.

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Thịt bò là loại thực phẩm rất tốt cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Một số cách nấu cháo thịt bò cho bé ăn dặm

Cháo thịt bò nấm hương cho bé ăn dặm

Nguyên liệu:

  • Bột gạo/Gạo: 40g.
  • Thịt bò: 20g.
  • Trứng gà: 1 quả.
  • Nấm hương: 2 cái.
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Cháo thịt bò nấm hương – Ảnh minh họa: Internet

Các bước nấu cháo thịt bò nấm hương:

  • Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu đã chuẩn bị. Trứng gà giữ lại lòng đỏ và đánh tan. Thịt bò rửa sạch và xay nhuyễn. Nấm hương ngâm vào nước cho nở sau đó cắt nhỏ và cho vào xay cùng thịt bò.
  • Bước 2: Nấu cháo. 

+ Nếu nấu cháo bột thì hòa bột cùng nước, khuấy đều cho đến khi cháo chín, đặc lại.

+ Nếu nấu cháo bằng gạo, bạn vo gạo sạch sau đó ngâm cho nở rồi cho vào nồi ninh chín nhừ. 

+ Sau khi cháo đã chín, mẹ cho thịt bò và nấm hương đã xay nhuyễn vào khuấy đều cho tan. Đến khi sôi thì cho lòng đỏ trứng và khuấy đều tay. Tắt bếp và cho thêm một chút dầu ăn cho trẻ em. Thời gian đầu mẹ không nên cho quá nhiều gia vị vào đồ ăn của trẻ.

Cháo thịt bò cần tây cho bé

Cần tây là một loại nguyên liệu có giá trị dinh dưỡng cao. Trong cần tây có chứa các chất axit nicotine, axit folic, đồng, kẽm và các loại vitamin nhóm B như B1, B2, B6… rất tốt cho sự phát triển não bộ, giúp cân bằng cơ thể, thải độc, hỗ trợ tiêu hóa. Vì vậy, mẹ cho trẻ ăn cần tây sẽ rất tốt cho sự phát triển của trẻ.

Nguyên liệu để làm món cháo thịt bò cần tây:

  • Thịt bò: 10gr.
  • Yến mạch: 50gr.
  • Cần tây 2 nhánh nhỏ.
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Cháo thịt bò và cần tây - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm món cháo thịt bò cần tây như sau:

  • Ngâm yến mạch cho mềm.
  • Thịt bò thái thật mỏng sau đó cho vào máy xay nhuyễn.
  • Cần tây thái nhỏ, xay nhuyễn sau đó lọc bỏ bã giữ lại phần nước.
  • Cho thịt bò vào nước đun cho chín rồi vớt bỏ thịt, chỉ giữ lại nước. 
  • Cho yến mạch vào nước thịt bò và khuấy đều cho chín. Cháo sẽ sánh lại như cháo bột. 
  • Cuối cùng cho nước cần tây vào và đun khoảng 1 đến 2 phút thì tắt bếp.

Cháo thịt bò bí đỏ

Đây là loại cháo khá phổ biến được nhiều mẹ lựa chọn. Nguyên liệu chính cần chuẩn bị gồm:

  • Gạo/Bột gạo: 40g.
  • Thịt bò: 15g.
  • Bí đỏ: 15g.
  • 1 miếng phô mai nhỏ.
  • 1 thìa dầu mè.
  • Nước dùng.
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Cháo thịt bò bí đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu cháo thịt bò bí đỏ như sau:

  • Bước 1: Bí đỏ bạn gọt bỏ vỏ, thái hạt lựu và cho vào nước dùng đun cho sôi.
  • Bước 2: Đun cháo như cách đun với cháo thịt bò nấm hương. Sau khi cháo chín thì cho vào nồi bí đỏ và khuấy đều. Đến khi thấy cháo chín thì cho lên máy xay nhuyễn.
  • Bước 3: Đổ cháo vào nồi và đặt lên bếp, cho thịt bò đã xay nhuyễn vào nấu chín.
  • Bước 4: Cho dầu mè, phô mai vào khuấy đều và tắt bếp.

Những lưu ý để có được một món cháo thịt bò ngon cho trẻ ăn dặm

  • Chọn thịt bò có màu đỏ tươi. Khi mua, mẹ hãy ấn thử vào miếng thịt. Nếu thấy mềm, không bị khô, không nát và hơi dính tay thì là miếng thịt ngon. Ngon nhất là nên chọn phần thịt thăn ở lưng bò. Phần đó thịt sẽ mềm và không bị lẫn gân, không dai.
  • Muốn giữ lại nhiều chất dinh dưỡng trong thịt bò thì khi xay thịt hãy cho thêm nước. Đến khi nào thịt mịn tiếp tục thêm rau củ quả vào xay cùng. Cách khác đó là mẹ hấp chín thịt bò, cho vào máy xay nhuyễn. 
  • Trong những bữa đầu tiên, bé chỉ cần ăn nửa thìa thịt bò băm là đủ. Tăng dần lượng thịt bò theo lứa tuổi của bé. 
  • Để tiết kiệm thời gian, mẹ có thể xay sẵn thịt bò và cho vào khay đá và sử dụng dần. 7 tháng ăn khoảng 50gr trong 4 - 5 ngày. Ăn 4/5 lần/tuần.
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Mẹ cần ghi nhớ những điều lưu ý để nấu cháo thịt bò đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy việc mẹ nấu cháo thịt bò cho bé ăn dặm mang lại rất nhiều lợi ích cho sự phát triển của trẻ. Vì vậy, hãy tích cực sử dụng nguyên liệu này cho bữa ăn hàng ngày.

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