Những cách nấu cháo khoai tây cho bé ăn dặm?

Nuôi dạy con 31/01/2020 18:23

Khoai tây là một loại thực phẩm được xếp vào danh sách giàu vitamin và khoáng chất, có tác dụng hỗ trợ cho sự phát triển và tiêu hóa của trẻ. Cùng tìm hiểu cách nấu cháo khoai tây cho bé ăn dặm đơn giản dưới đây.

Nấu cháo khoai tây cho bé ăn dặm là cách cung cấp chất dinh dưỡng cho bé rất tốt mà các mẹ nên thử nấu cho bé. Cùng tìm hiểu xem khoai tây có những tác dụng gì và cách chế biến món ăn này qua bài viết dưới đây.

Khoai tây có tác dụng gì đối với bé

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Nấu cháo khoai tây cho bé ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung vitamin và khoáng chất cho bé: Khoai tây chứa một hàm lượng khoáng chất và vitamin cho sự phát triển về cân nặng và chiều cao của bé.

Tốt cho gan: Khoai tây rất tốt cho gan vì nó có tác dụng bảo vệ gan.

Kháng virus: Do chứa nhiều anthocyanin có khả năng ngăn chặn sự phát triển của virus cúm, tăng cường sức đề kháng.

Bảo vệ da cho bé: Khoai tây chứa nhiều vitamin C, tinh bột và các enzym hỗ trợ trong việc nuôi dưỡng da, loại bỏ các tế bào chết, giúp da của bé chắc khỏe và trắng sáng hơn.

Vì những lợi ích tuyệt vời này của khoai tây mà nhiều mẹ bỉm sữa đã chọn nấu cháo khoai tây cho bé ăn dặm, giúp bé cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết nhất cho cơ thể.

Khoai tây nấu với gì cho bé ăn dặm

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Nấu cháo khoai tây cho bé ăn dặm với thịt bò - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người thắc mắc cháo rằng khoai tây nấu với gì thì tốt cho bé. Thông thường, người ta hay nấu cháo khoai tây với các thực phẩm như: thịt bò, cà rốt, trứng gà, lươn,... để cho bé ăn không chán, giúp bé thêm ngon miệng hơn.

Dưới đây là những cách nấu món cháo khoai tây đảm bảo chất dinh dưỡng và an toàn cho bé mà bạn có thể tham khảo:

Hướng dẫn cách nấu cháo cà rốt khoai tây cho bé

Cà rốt giàu chất beta – caro, vitamin A, thiamin, niacin rất cần cho sự phát triển cân nặng của bé. Đây là món cháo cà rốt khoai tây rất thích hợp cho những bé ăn dặm từ 5 đến 6 tháng tuổi.

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Cách nấu cháo cà rốt khoai tây cho bé- Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị nguyên liệu:

  • 10g khoai tây
  • 10g cà rốt
  • 15ml gạo

Các bước nấu cháo:

Bước 1: Bạn lấy gạo đem vo sạch, đổ nước vào gạo theo tỷ lệ 1:10 rồi bắc lên bếp, bật lửa, nấu chín mềm. Với khoai tây và cà rốt, bạn gọt sạch vỏ rồi rửa với nước sạch sau đó luộc trong khoảng 15 phút rồi vớt ra, để nguội, xay nhuyễn.

Bước 2: Trộn cà rốt, khoai tây đã xay nhuyễn vào nồi cháo. Bạn thêm vào khoảng 250ml nước và khuấy đều hỗn hợp. Đến đây, chúng ta đã có một món cháo khoai tây cà rốt thơm ngon, bổ dưỡng cho bé.

Hướng dẫn cách nấu cháo thịt bò khoai tây cà rốt cho bé

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Cách nấu cháo thịt bò khoai tây cà rốt cho bé- Ảnh minh họa: Internet

Thịt bò có nhiều tác dụng tuyệt vời như tăng cường khả năng miễn dịch, phục hồi cơ thể cho bé, bổ sung máu, cung cấp năng lượng cho bé, chống oxy các mô bị tổn thương. Vì thế bạn nên bổ sung thịt bò vào cháo khoai tây cho bé ăn dặm.

Chuẩn bị nguyên liệu:

  • 2 thìa cà phê gạo 
  • 1 thìa cà phê thịt bò xay
  • 1 thìa cà phê khoai tây
  • 10g khoai tây
  • 10g cà rốt
  • Gia vị: nước mắm, hành, đường.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Bạn đem gạo vo thật sạch rồi ngâm khoảng 1 tiếng, sau đó vớt ra để ráo nước. Bạn đem khoai tây, cà rốt luộc chín rồi tán cho thật nhuyễn. Còn thịt bò thì hấp chín.

Bước 2: Cho 2 bát nước và gạo vào nồi, đun tới khi chín nhừ. Bạn cho thịt bò với khoai tây, cà rốt vào nấu cùng, khuấy đều tay. Tiếp theo, khi cháo đã được nấu chín thì bạn nêm nếm gia vị cho bé vừa ăn. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món cháo khoai tây, cà rốt với thịt bò bổ dưỡng cho bé.

Ngoài dùng khoai tây để nấu cháo, bạn có thể dùng khoai tây nghiền sữa cho bé ăn dặm cũng rất tốt.

Cách dùng khoai tây nghiền sữa cho bé ăn dặm

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Cách dùng khoai tây nghiền sữa cho bé ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị nguyên liệu:

  • 1 củ khoai tây
  • Sữa bột

Các bước thực hiện:

Bước 1: Bạn rửa khoai tây cho thật sạch, để các lớp đất trên khoai tây trôi đi hết rồi gọt vỏ. Tiếp đến, bạn cho khoai tây đã gọt sạch vỏ vào nồi và hấp cho đến khi khoai tây mềm, chín đều là được.

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Khoai tây nghiền sữa cho bé ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Bạn nghiền khoai tây thật nhuyễn, vì bé còn nhỏ nên phải nghiền nhuyễn khoai tây để trẻ dễ ăn và hấp thụ dưỡng chất. Cuối cùng, bạn trộn khoai tây đã nghiền nát với sữa cho loãng rồi nêm nếm một chút gia vị vừa ăn cho bé.

Khoai tây thực sự rất tốt cho sức khỏe, kích thích sự tăng trưởng của bé, vì vậy bạn có thể khéo léo kết hợp các thực phẩm khác với khoai tây cho bé ăn hoặc nấu cháo khoai tây cho bé ăn dặm hàng ngày.  

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