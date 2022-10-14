Cách nấu cháo cá hồi dinh dưỡng, thơm ngon cho bé ăn dặm!

Các bạn biết đấy, Omega 3, DHA, EPA, DPA đều là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng rất nhiều đến phát triển trí não của trẻ, giúp trẻ phát triển tư duy, tăng khả năng tập trung và có chỉ số IQ cao hơn. Đồng thời, hàm lượng protein và Omega 3 cao còn giúp cơ bắp của bé phát triển và chắc khỏe hơn. Chính vì thế, cá hồi là một thực phẩm lý tưởng cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho bé, giúp bé khỏe mạnh hơn, thông minh hơn và giúp hạn chế nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, thị lực hay thần kinh…

Cá hồi là một thực phẩm rất giàu dinh dưỡng , được xếp top đầu trong các loại cá. Trong cá hồi có chứa hàm lượng cao protein, vitamin, đặc biệt là axit béo Omega-3. Theo số liệu nghiên cứu khoa học thì trong 100gr cá hồi có khoảng:

Cá hồi là một thực phẩm dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu khác. Khi nấu cháo cá hồi mẹ có thể kết hợp một số loại rau củ như: bí đỏ, khoai lang, rau dền, rau cải bó xôi, rau cải ngọt, cà rốt, rau ngót, hạt sen… không chỉ làm tăng hương vị thơm ngon, giúp bé tiêu hóa tốt hơn mà còn làm tăng hàm lượng dinh dưỡng trong món cháo của bé.

Chính vì những lợi ích này mà nhiều mẹ hiện nay muốn đưa cá hồi vào thực đơn ăn dặm của con mình. Tuy nhiên, cá hồi chưa phải là thực phẩm phổ biến và thông dụng ở nhiều nơi nên nhiều mẹ vẫn chưa biết cách nấu cháo cá hồi cho bé ăn dặm ra sao để vừa thơm ngon, vừa nhiều dinh dưỡng giúp bé thích ăn.

Tuy nhiên, mẹ cần lưu ý, trước khi chế biến cá hồi, mẹ cần phải sơ chế cá hồi cẩn thận bằng cách:

- Đem rửa sạch cá hồi, sau đó pha loãng nước chanh và muối để ngâm cá hồi hoặc dùng sữa tươi không đường ngâm cá 20 phút.

- Sau đó đem rửa lại một lần nữa bằng nước cốt gừng pha loãng để khử mùi tanh của cá.

- Cuối cùng, bạn dùng khăn giấy sạch thấm khô cá hoặc để cá ráo nước rồi thái, băm hoặc xay nhỏ tùy theo khả năng ăn của trẻ.

Cá hồi cần được sơ chế thật cẩn thận trước khi chế biến!

Sau đây là 4 cách nấu cháo cá hồi cho bé ăn dặm để mẹ có thể tham khảo để áp dụng nấu cho bé yêu nhà mình:

1. Cháo cá hồi phô mai

Món cháo cá hồi phô mai được các bé rất yêu thích bởi có vị thơm, ngọt của cá, lại có chút béo ngậy của phô mai. Món ăn này bổ sung canxi, protein, các axit béo và nhiều dinh dưỡng cho bé.

Nguyên liệu chuẩn bị: Gạo, cá hồi tươi, phô mai, dầu ăn

Các bước tiến hành thực hiện:

- Mẹ sơ chế cá hồi như hướng dẫn ở trên rồi xay hoặc băm nhỏ.

- Gạo đem nấu thành cháo nhuyễn.

- Khi cháo chín mềm nhừ thì cho cá hồi vào vào đun tiếp cho cá chín.

- Cuối cùng, cho 2 lát phô mai vào và tiến hành đảo đều cho phô mai tan ra, sau đó cho thêm 1 thìa dầu ăn vào là có thể tắt bếp rồi nhé.

Món cháo cá hồi phô mai thơm ngọt, béo ngậy rất hợp với khẩu vị của bé!

2. Cháo cá hồi khoai lang

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Gạo, phi lê cá hồi, khoai lang, dầu ăn

Các bước tiến hành nấu cháo cá hồi khoai lang:

- Cá hồi đem rửa sạch, khử mùi tanh và băm nhuyễn.

- Gạo thì tiến hành ninh thành cháo mềm nhừ.

- Khoai lang thì đem hấp chín rồi nghiền nhuyễn hoặc thái miếng nhỏ cho vào hầm cùng với cháo từ ban đầu.

- Khi cháo và khoai lang chín thì bạn khuấy cho khoai hoàn toàn nhuyễn với gạo, rồi cho cá hồi vào nấu chín chung.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho thêm dầu ăn vào rồi đảo đều là đã hoàn thành rồi nhé.

Cháo cá hồi khoai lang bổ dưỡng và tốt cho tiêu hóa của bé!

3. Cháo cá hồi hạt sen

Hạt sen có vị thơm, bùi, có nhiều vitamin và các nguyên tố vi lượng khi kết hợp cùng với cá hồi sẽ tạo thành một món cháo rất thơm ngon và nhiều chất. Bé ăn món này sẽ thấy thơm, ngọt, ngậy, giúp bé vừa phát triển trí thông minh vừa ngủ ngoan, tăng cân tốt.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Gạo, thịt cá hồi, hạt sen tươi hoặc khô

Các bước tiến hành:

- Hạt sen bỏ tâm sen, luộc chín mềm rồi nghiền nhỏ. Nếu dùng hạt sen khô thì bạn cần ngâm trước từ 4-6 tiếng cho mềm rồi mới đem luộc.

- Cá hồi thì tiến hành sơ chế sạch, băm nhỏ và thái nhuyễn.

- Gạo trắng thì cho vào nồi ninh thành cháo loãng vừa phải, cho đến khi hạt gạo mềm, nhừ, nhuyễn.

- Khi cháo vừa chín tới thì cho cá hồi vào nấu chín, tiếp đó cho thêm hạt sen đã nghiền vào rồi khuấy cho đều.

- Sau cùng, bạn chỉ cần cho 1 thìa nhỏ dầu ăn vào và tắt bếp là được.

Cháo cá hồi hạt sen cho bé ăn dặm!

4. Cháo cá hồi đậu xanh

Đậu xanh là thực phẩm vàng giúp bé tăng cường hệ miễn dịch, tiêu hóa tốt. Khi được kết hợp cùng với cá hồi sẽ là món cháo dinh dưỡng thơm ngon, bổ dưỡng cho cơ thể bé đặc biệt là thời kỳ ăn dặm.

Nguyên liệu: Gạo, cá hồi, đậu xanh, dầu ăn

Các bước tiến hành thực hiện:

- Gạo vo sạch, đậu xanh ngâm trước cho mềm rồi cho vào ninh cùng với cháo, lưu ý đậu xanh mẹ nên bỏ phần vỏ ngoài đi nhé.

- Cá hồi thì bạn đem sơ chế sạch, sau đó đen băm nhỏ hoặc xay nhỏ tùy theo khả năng ăn của trẻ

- Tiếp đó, khi cháo và đậu chín mềm nhuyễn thì cho cá hồi vào nấu cho chín hết.

- Cuối cùng cho 1 thìa nhỏ dầu ăn vào nữa là hoàn tất.

Món cháo cá hồi đậu xanh thơm ngon, dinh dưỡng!

Ngoài 4 cách nấu đơn giản như trên thì khi nấu cháo cá hồi cho bé ăn dặm thì mẹ cũng có thể kết hợp linh hoạt với các món cháo như: cháo cá hồi củ dền khoai môn, cháo cá hồi cà chua, cháo cá hồi cải bó xôi, cháo cá hồi súp lơ xanh, cháo cá hồi rau ngót, cháo cá hồi khoai tây, cháo cá hồi ngô ngọt, cháo cá hồi đậu hà lan…

Một số lưu ý khi mẹ nên cho bé ăn dặm bằng cá hồi

- Cá hồi là thực phẩm giàu đạm và nhiều dinh dưỡng nên mẹ nên chọn độ tuổi thích hợp để cho con ăn cá hồi. Không nên cho bé ăn cá hồi ngay từ những ngày tháng đầu tiên bé mới tập ăn. Tốt nhất là khoảng từ tháng thứ 7 – tháng thứ 8 thì mẹ mới bắt đầu cho con ăn cháo cá hồi.

- Không phải bé nào cũng thích hương vị của cá hồi vì vậy mẹ cần cho bé làm quen dần dần với món ăn này. Mới đầu học ăn, mẹ nên cho bé ăn một vài thìa, khi bé quen hơn thì cho bé ăn ½ bát con, mục đích là để cho bé quen hương vị và giúp hệ tiêu hóa của bé thích nghi dần dần.

- Đối với từng tháng tuổi mà mẹ điều chỉnh lượng cá hồi ở mỗi bữa ăn sao cho phù hợp. Lượng cá hồi nên tăng dần theo độ tuổi của bé.

- Ngoài ra, mẹ không nên cho bé ăn hoa quả, uống nước hoa quả sau khi ăn cá hồi. Vì trong cá hồi có nhiều đạm, canxi,… khi ăn hoa quả luôn sẽ có thể làm giảm đi chất dinh dưỡng hoặc gây đầy bụng, khó tiêu cho bé.

- Lưu ý khi chọn cá hồi cho bé, mẹ cần chọn cá tươi, ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Da cá nên tươi, sáng, bám chắc trên bề mặt cá, không có mùi khác lạ. Nếu mua cả con cá thì nên quan sát mắt cá trong, không mờ đục, mang đỏ tươi. Còn nếu chọn file cá thì chọn cá màu cam tươi hoặc cam sẫm, vân mỡ cá đều và trắng mịn.

Cách phân biệt cá hồi tươi cho mẹ!

- Đặc biệt, không vì cá hồi nhiều chất dinh dưỡng mà mẹ cho con ăn nhiều cá hồi trong một tuần. Bé ăn quá nhiều sẽ khiến mất cân bằng dinh dưỡng hoặc có thể khiến bé nhanh chán, dần dần làm bé không hợp tác với món ăn này. Vì vậy, mỗi tuần mẹ chỉ nên cho bé ăn khoảng 2 bữa cháo ăn dặm nấu từ cá hồi thôi nhé.

Tóm lại, cá hồi là một thực phẩm giàu dinh dưỡng và rất tốt cho quá trình ăn dặm của bé. Hy vọng với các cách nấu cháo cá hồi thơm ngon, dinh dưỡng mới được chia sẻ bên trên, các mẹ sẽ nấu được những bát cháo thật thơm ngon cho bé yêu của mình nhé! Chúc các mẹ trổ tài chế biến thành công!