Yến mạch ăn sống được không là thắc mắc của rất nhiều người khi muốn thưởng thức loại thực phẩm phổ biến và giàu dinh dưỡng này.

Yến mạch là một loại ngũ cốc dinh dưỡng được rất nhiều người sử dụng trong các bữa ăn hàng ngày, cung cấp năng lượng và chất xơ cần thiết cho cơ thể. Vậy yến mạch ăn sống được không, chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời qua bài viết dưới đây cũng như cách chế biến yến mạch tốt cho cơ thể. Yến mạch ăn sống được không? Cách chế biến yến mạch tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet Có ăn sống được yến mạch? Yến mạch là một loại ngũ cốc và cũng giống như những loại ngũ cốc khác như gạo, mì… rất tốt cho sức khỏe của người ăn khi loại thực phẩm này được nấu chín. Tuy nhiên nếu như sử dụng yến mạch khi còn sống, người dùng có thể gặp phải một số triệu chứng khó chịu:

Rối loạn tiêu hóa: Khi chưa được làm chín, yến mạch ở dạng thô cứng, nếu như sử dụng ngay thì cơ thể bạn sẽ gặp hiện tượng khó tiêu hóa, người ăn sẽ cảm giác đau bụng và đầy bụng. Đồng thời, bạn cũng không thể hấp thu được các dưỡng chất cần thiết có trong yến mạch vào trong cơ thể.

Tăng cân: Một số sản phẩm yến mạch có thể ăn ngay, tuy nhiên khi sử dụng các sản phẩm ăn liền này bạn rất dễ dư thừa calo cũng như đường, gây nên hiện tượng tích mỡ và béo phì trong cơ thể. Sử dụng yến mạch sống gây rối loạn tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet Qua đây chắc chắn bạn đã có thể trả lời cho thắc mắc yến mạch ăn sống được không. Tóm lại, bạn không nên sử dụng loại ngũ cốc này dưới dạng sống mà hãy chế biến đúng cách để tốt cho sức khỏe. Cách chế biến yến mạch có lợi cho sức khỏe Yến mạch nếu được chế biến đúng cách sẽ là món ăn bổ dưỡng, cung cấp nhiều dưỡng chất, đồng thời còn là một món ăn rất dễ ăn cho mọi thành phần lứa tuổi khác nhau.

Yến mạch pha nước sôi: Cách đơn giản nhất là bạn pha yến mạch với nước sôi. Lấy từ 2 – 3 thìa cà phê yến mạch cho vào một chiếc cốc, sau đó cho nước sôi ngập lượng yến mạch. Khuấy đều yến mạch với nước là có thể thưởng thức được. Yến mạch pha nước sôi - Ảnh minh họa: Internet Yến mạch với sữa tươi: Ăn yến mạch với sữa tươi cũng là một cách chế biến được rất nhiều người áp dụng và có thể giảm cân, giúp mang lại vóc dáng cân đối cho người sử dụng. Yến mạch pha sữa tươi - Ảnh minh họa: Internet Cách thực hiện: Bạn cần chuẩn bị bột yến mạch nguyên chất, sữa tươi ít béo, nước sôi. Cho khoảng 100gr yến mạch vào nồi và đun sôi, lưu ý khuấy đều tay cho yến mạch chín và nở đều. Tiếp tục cho sữa tươi vào nồi và đun thêm 5 phút nữa thì tắt bếp. Để yến mạch nguội, bạn có thể múc ra bát thưởng thức. Ngoài ra, bạn cũng có thể ăn yến mạch và sữa tươi kết hợp với hoa quả thái miếng. Cháo yến mạch: Cách chế biến yến mạch ăn sáng phù hợp là nấu cháo yến mạch, khá dễ ăn lại cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể trong cả ngày. Cháo yến mạch - Ảnh minh họa: Internet Cách thực hiện: Bạn cần chuẩn bị 4 -5 thìa cà phê yến mạch, 2 -3 thìa sữa, 300 – 400gr tôm bóc vỏ, dầu ô liu, bơ, hành, muối, hạt tiêu… Cho sữa vào nồi và đun sôi, tiếp tục cho yến mạch vào và đun nhỏ lửa trong khoảng thời gian 10 phút.

Đun nóng dầu ô liu, cho bơ và hành đun sôi, cho tôm vào xào. Cho thêm hạt tiêu, muối sao cho vừa miệng và đun trong khoảng 5 phút.

Cho hỗn hợp vừa xào vào nồi cháo yến mạch và tiếp tục đun sôi thêm 15 phút nữa, rồi tắt bếp. Nên thưởng thức món ăn này khi còn ấm nóng. Bánh mì kẹp yến mạch: Bạn cần chuẩn bị khoảng 300gr thịt cá hồi, 3 thìa yến mạch, hành lá, mù tạt, thì là. Cách thực hiện: Cho hỗn hợp yến mạch, thì là, mù tạt vào xay nhuyễn. Thái cá hồi thành từng miếng nhỏ và cho vào vỉ nướng, trộn lẫn hỗn hợp đã xay nhuyễn ở trên lên 2 mặt của từng miếng cá. Sau khi cá chín, bạn có thể lấy ra và thưởng thức cùng với bánh mì. Bánh mì kẹp yến mạch - Ảnh minh họa: Internet Sữa chua yến mạch: Đây là một món ăn rất tốt trong những ngày hè thời tiết nóng nực. >>> Xem thêm: - Chuyên mục Làm đẹp: Mặt nạ yến mạch sữa tươi làm trắng da, sáng mịn - Mặt nạ yến mạch: Bí quyết cho làn da trắng sáng Cách thực hiện: Bạn cần chuẩn bị ½ cốc yến mạch, ½ cốc sữa chua phô mai, một số loại trái cây. Nấu chín yến mạch, sau đó làm lạnh. Lấy một chiếc cốc hoặc ly, cho ¼ cốc sữa chua phô mai vào, sau đó cho thêm ¼ cốc yến mạch lên trên và cuối cùng cho các loại hoa quả thái miếng vào. Vậy là bạn đã có một cốc sữa chua yến mạch hoa quả rất thơm ngon, bổ dưỡng. Có một số món ăn với yến mạch khá dễ thực hiện và bạn có thể thực hiện ngay tại nhà. Ngoài ra, nếu như bạn đang thắc mắc yến mạch dễ ăn không thì câu trả lời là có, đây là một loại thực phẩm có thể sử dụng trong các bữa ăn hàng ngày. Một số người thắc mắc là rang yến mạch bao lâu là được. Câu trả lời là rang cho đến khi yến mạch chín có mùi thơm, bạn có thể đổ ra. Lưu ý trong quá trình rang nhớ đảo đều tay, đun nhỏ lửa để yến mạch chín đều, không bị cháy. Trên đây là những giải đáp thắc mắc yến mạch ăn sống được không, cũng như cách thức chế biến các món ăn với yến mạch khoa học, có lợi cho sức khỏe. Hy vọng, bài viết đã mang đến những thông tin bổ ích để bạn đọc có thể tự chế biến những món ăn dinh dưỡng, đúng cách với yến mạch ngay tại nhà.

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