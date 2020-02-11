Ăn thường xuyên nhưng có thể bạn không ngờ đậu bắp còn có 3 tác dụng tuyệt vời này

Sống khỏe 11/02/2020 14:24

Đậu bắp là thực phẩm khá phổ biến trong bữa ăn hàng ngày. Loại rau này có lượng calo thấp, giàu các chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, bạn đã biết hết tác dụng của đậu bắp chưa?

Không ít người thấy đậu bắp khó ăn vì cảm giác hơi nhớt. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ phải nghĩ lại nếu biết những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của loại rau này. Dưới đây là một số tác dụng của đậu bắp mà có thể bạn không ngờ tới. 

1. Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Đậu bắp được ví như “khắc tinh” của bệnh tiểu đường. Bởi vì loại rau này chứa các chất giống như insulin giúp giảm lượng đường trong máu, có lợi trong việc điều trị bệnh tiểu đường.

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Đậu bắp có lợi trong việc điều trị bệnh tiểu đường - Ảnh: Internet

Những bệnh nhân mắc chứng bệnh này có thể uống nước ép đậu bắp thường xuyên để kiểm soát bệnh, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đậu bắp chỉ hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Những người mắc bệnh tuyệt đối không tự ý từ bỏ liệu trình điều trị do bác sĩ chỉ định để dùng đậu bắp hay bất cứ loại thảo dược nào khác.

2. Cải thiện chức năng tim mạch

Một trong những tác dụng của đậu bắp được ghi nhận là cải thiện chức năng tim mạch. Theo Tạp chí Công nghệ Xử lý Thực phẩm Hoa Kỳ (Journal of Food Processing Technology), việc tiêu thụ đậu bắp là một trong những phương pháp hiệu quả để kiểm soát mức cholesterol của cơ thể, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

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Đậu bắp có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, các pectin trong đậu bắp hoạt động như các chất làm giảm LDL cholesterol (cholesterol xấu), từ đó góp phần cải thiện chức năng tim mạch.

Do đó, bệnh nhân mắc các căn bệnh về tim mạch có thể bổ sung đậu bắp vào khẩu phần ăn hàng ngày để hỗ trợ điều trị bệnh.

3. Hỗ trợ tiêu hóa

Đậu bắp là thực phẩm rất giàu chất xơ. Với hàm lượng chất xơ cao, quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra thuận lợi hơn. Điều này không chỉ giúp giữ cho trọng lượng cơ thể ổn định mà còn góp phần cải thiện sức khỏe.

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Đậu bắp là thực phẩm giàu chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Đậu bắp có thể giúp tổng hợp các vitamin nhóm B. Hơn nữa, loại thực phẩm này có tính nhuận tràng, trị hội chứng kích ứng ruột, làm lành các vết loét trong đường tiêu hóa, đồng thời làm dịu những cơn đau thắt trong ruột.

Với những lợi ích to lớn này, bạn nên thêm đậu bắp vào khẩu phần ăn cho cả gia đình. Tuy nhiên, khi mua, nên chọn quả đậu bắp tươi, không quá mềm, không có vết thâm bên ngoài vỏ. Khi chế biến, bạn nên nấu ở nhiệt độ thấp hoặc vừa phải, không nấu hoặc nướng đậu bắp ở nhiệt độ cao, tốt nhất là hấp chín.

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