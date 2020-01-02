Không chỉ là món ăn ngon miệng và rất tốt cho chị em, bí đỏ còn chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Cùng xem bí đỏ có tác dụng gì nhé!

Theo nhiều nghiên cứu, bí đỏ là loại thực phẩm chứa nhiều vitamin và các khoáng chất tốt cho làn da. Vì vậy, nó được coi là "thần dược" trong việc làm đẹp của chị em phụ nữ. Sử dụng bí đỏ thường xuyên sẽ giúp da bạn giảm thâm nám, trắng sáng và khỏe khoắn hơn.

Bí đỏ là thực phẩm chứa hàm lượng chất xơ cao, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Mặt khác, chất xơ khiến bạn cảm giác no lâu hơn và kiềm chế cảm giác thèm ăn, giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định. Vì vậy, bí đỏ không những giúp bạn kiểm soát cân nặng mà còn tốt cho dạ dày, đại tràng.

Không chỉ chứa nhiều chất xơ, bí đỏ còn giàu beta-carotene. Đây là một chất sẽ được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể. Vitamin A có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống lại các căn bệnh về nhiễm trùng.



Bí đỏ giúp tăng cường hệ miễn dịch - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bí đỏ cũng chứa hàm lượng vitamin C cao, giúp các tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn và làm vết thương nhanh lành hơn. Không những thế, bí đỏ còn là nguồn chứa sắt, vitamin E, folate được chứng minh là có tác dụng hỗ trợ hệ miễn dịch.

2. Ngăn ngừa các căn bệnh về tim mạch

Bí đỏ chứa nhiều kali nên có tác dụng ngăn ngừa bệnh tim mạch. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, những người thường xuyên ăn các thực phẩm có chứa kali thường có huyết áp ổn định, giảm nguy cơ đột quỵ.



Bí đỏ có tác dụng ngăn ngừa các căn bệnh về tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm này cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, giúp cơ thể phòng ngừa bệnh hiệu quả, đặc biệt là các căn bệnh liên quan đến tim mạch.

3. Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư

Bí đỏ là thực phẩm chứa nhiều carotenoid. Đây là hợp chất có thể hoạt động như chất chống oxy hóa. Điều này giúp cho quá trình vô hiệu hóa các gốc tự do, có thể bảo vệ cơ thể bạn khỏi những căn bệnh ung thư đáng sợ.

Các bác sĩ cho biết, những người có lượng alpha-carotenoid và beta-carotenoid cao ít có nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày. Do đó, bí đỏ là thực phẩm có tác dụng phòng ngừa ung thư hiệu quả.



Bí đỏ là thực phẩm phòng chống ung thư hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Những đối tượng không nên ăn bí đỏ:

Dù có rất nhiều lợi ích tuyệt vời với sức khỏe, nhưng không phải ai cũng dùng được loại thực phẩm này. Dưới đây là những lưu ý khi ăn bí đỏ:

- Những người bị rối loạn tiêu hóa không nên dùng vì hàm lượng vitamin A trong bí đỏ rất cao. Nếu bạn dùng thực phẩm này thường xuyên sẽ khiến tình trạng bệnh càng trở nên trầm trọng.

- Không nên ăn bí đỏ quá nhiều trong một tuần. Các bác sĩ khuyến cáo, một tuần chỉ nên ăn 2 lần để tránh những tác hại về sức khỏe.

- Không nên ăn bí đỏ quá già và để quá lâu vì chứa lượng đường rất cao, không tốt cho cơ thể khi sử dụng lâu dài.