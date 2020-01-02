Loại thực phẩm cực tốt cho chị em: Giúp da đẹp hơn, tăng cường hệ miễn dịch, ngừa ung thư

Sống khỏe 02/01/2020 06:01

Bí đỏ, hay còn gọi là bí ngô là món ăn yêu thích của nhiều người. Nếu biết bí đỏ có tác dụng gì, hẳn bạn sẽ phải bổ sung ngay thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày.

Theo nhiều nghiên cứu, bí đỏ là loại thực phẩm chứa nhiều vitamin và các khoáng chất tốt cho làn da. Vì vậy, nó được coi là "thần dược" trong việc làm đẹp của chị em phụ nữ. Sử dụng bí đỏ thường xuyên sẽ giúp da bạn giảm thâm nám, trắng sáng và khỏe khoắn hơn.

Không chỉ là món ăn ngon miệng và rất tốt cho chị em, bí đỏ còn chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Cùng xem bí đỏ có tác dụng gì nhé!

1. Tăng cường hệ miễn dịch

Bí đỏ là thực phẩm chứa hàm lượng chất xơ cao, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Mặt khác, chất xơ khiến bạn cảm giác no lâu hơn và kiềm chế cảm giác thèm ăn, giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định. Vì vậy, bí đỏ không những giúp bạn kiểm soát cân nặng mà còn tốt cho dạ dày, đại tràng.

Không chỉ chứa nhiều chất xơ, bí đỏ còn giàu beta-carotene. Đây là một chất sẽ được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể. Vitamin A có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống lại các căn bệnh về nhiễm trùng.

bi do co tac dung gi 1
Bí đỏ giúp tăng cường hệ miễn dịch - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bí đỏ cũng chứa hàm lượng vitamin C cao, giúp các tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn và làm vết thương nhanh lành hơn. Không những thế, bí đỏ còn là nguồn chứa sắt, vitamin E, folate được chứng minh là có tác dụng hỗ trợ hệ miễn dịch.

2. Ngăn ngừa các căn bệnh về tim mạch

Bí đỏ chứa nhiều kali nên có tác dụng ngăn ngừa bệnh tim mạch. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, những người thường xuyên ăn các thực phẩm có chứa kali thường có huyết áp ổn định, giảm nguy cơ đột quỵ.

bi do co tac dung gi 2
Bí đỏ có tác dụng ngăn ngừa các căn bệnh về tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm này cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, giúp cơ thể phòng ngừa bệnh hiệu quả, đặc biệt là các căn bệnh liên quan đến tim mạch.

3. Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư

Bí đỏ là thực phẩm chứa nhiều carotenoid. Đây là hợp chất có thể hoạt động như chất chống oxy hóa. Điều này giúp cho quá trình vô hiệu hóa các gốc tự do, có thể bảo vệ cơ thể bạn khỏi những căn bệnh ung thư đáng sợ.

Các bác sĩ cho biết, những người có lượng alpha-carotenoid và beta-carotenoid cao ít có nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày. Do đó, bí đỏ là thực phẩm có tác dụng phòng ngừa ung thư hiệu quả.

bi do co tac dung gi 3
Bí đỏ là thực phẩm phòng chống ung thư hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Những đối tượng không nên ăn bí đỏ:

Dù có rất nhiều lợi ích tuyệt vời với sức khỏe, nhưng không phải ai cũng dùng được loại thực phẩm này. Dưới đây là những lưu ý khi ăn bí đỏ:

- Những người bị rối loạn tiêu hóa không nên dùng vì hàm lượng vitamin A trong bí đỏ rất cao. Nếu bạn dùng thực phẩm này thường xuyên sẽ khiến tình trạng bệnh càng trở nên trầm trọng.

- Không nên ăn bí đỏ quá nhiều trong một tuần. Các bác sĩ khuyến cáo, một tuần chỉ nên ăn 2 lần để tránh những tác hại về sức khỏe.

- Không nên ăn bí đỏ quá già và để quá lâu vì chứa lượng đường rất cao, không tốt cho cơ thể khi sử dụng lâu dài.

Chế độ ăn cho người tăng huyết áp: Giảm muối, thực phẩm giàu cholesterol và axit no

Chế độ ăn cho người tăng huyết áp: Giảm muối, thực phẩm giàu cholesterol và axit no

Chế độ ăn cho người tăng huyết áp là một nhân tố quan trọng giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh, làm giảm được các biến chứng nguy hiểm và hạn chế nguy cơ tử vong xảy ra. Vì thế, khi mắc căn bệnh này bạn cần chú ý hơn đến thực đơn dinh dưỡng hàng ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh tim mạch bí đỏ phòng ngừa ung thư

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 54 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?