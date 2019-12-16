Khoa học chứng minh: Loại gia vị nhà nào cũng có giúp phòng ngừa tiểu đường, ung thư, tăng ham muốn

Sống khỏe 16/12/2019 05:50

Củ riềng là gia vị phổ biến trong gian bếp của mọi gia đình. Không chỉ giúp món ăn ngon hơn, nó còn có những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Bạn đã biết hết công dụng của củ riềng chưa?

Củ riềng có vị cay, nồng, giúp món ăn thơm ngon, đậm vị hơn. Tuy nhiên, ít ai biết loại nguyên liệu này còn có thể giúp giảm đau, chống viêm và phòng ngừa ung thư cực kỳ hiệu quả.

Dưới đây là những công dụng của củ riềng đối với sức khỏe:

1. Phòng chống tiểu đường

Các bác sĩ cho biết chất methanol có trong củ riềng có khả năng phòng chống bệnh tiểu đường hiệu quả. Các thành phần trong loại nguyên liệu quen thuộc này có khả năng kích thích tái tạo tế bào ß tiết insulin tại tuyến tụy.

Hơn nữa, củ riềng còn có tác dụng làm giảm nồng độ cholesterol và chất béo trung tính, cải thiện chuyển hóa lipid, ngăn ngừa các biến chứng do căn bệnh tiểu đường gây nên.

Do sở hữu đặc tính chống oxy hóa, củ riềng còn giúp bảo vệ gan và tuyến tụy khỏi tình trạng mất cân bằng oxy hóa.

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Củ riềng có khả năng phòng chống tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

2. Kháng khuẩn

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Florida (Mỹ) tuyên bố, tinh dầu chiết xuất từ thân rễ củ riềng có thể loại bỏ nấm, vi khuẩn và ký sinh trùng.

Chất terpinen-4-ol có trong loại gia vị này sở hữu hoạt tính kháng khuẩn và nấm trichophyton mentagrophytes mạnh mẽ. Thêm vào đó, acetoxy chavicol acetate (ACA), một hợp chất khác có trong củ riềng, cũng có đặc tính chống lại một số loại nấm da.

3. Tăng số lượng và chất lượng tinh trùng

Một tác dụng đáng ngạc nhiên khác là củ riềng giúp tăng số lượng và chất lượng tinh trùng của nam giới. Khi sử dụng loại gia vị này, số lượng và khả năng di chuyển của tinh trùng sẽ tăng cao. Thay đổi về mật độ và khả năng linh hoạt của "tinh binh" sẽ tạo điều kiện tốt cho sự thụ tinh giữa trứng và tinh trùng.

Mặt khác, các nghiên cứu cũng cho thấy, hợp chất galangal trong củ riềng tác động đến quá trình sản xuất protein của các gen liên quan đến sinh sản. Vì thế, loại gia vị này được sử dụng trong nhiều loại thuốc thúc đẩy ham muốn và khả năng thụ tinh ở cánh mày râu.

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Củ riềng giúp tăng số lượng và chất lượng tinh trùng - Ảnh minh họa: Internet

4. Hỗ trợ điều trị viêm khớp và các bệnh lí về viêm

Trong bộ phận thân và rễ của củ riềng có chứa các chất như flavonoids, tannin, saponin, glycoside và một số hợp chất phenolic. Những chất này, đặc biệt là galangin, có tác dụng tuyệt vời trong việc chống viêm và giảm đau mạnh mẽ.

Theo đó, galangin giúp giảm tác động của các gen tạo ra các hợp chất gây viêm như cytokine và interleukin. Vì chiết xuất từ củ riềng có thể ức chế COX-1, COX-2 và lipoxygenases nên chúng được sử dụng trong việc điều trị các bệnh viêm khớp, phù nề, bệnh viêm ruột và các bệnh lí về viêm khác.

5. Ngăn ngừa ung thư

Theo 1 nghiên cứu, các hợp chất có trong củ riềng có công dụng ức chế sự phát triển của các khối u trong dạ dày. Thân và rễ của loại gia vị này chứa hai hợp chất có tác dụng phá hủy tế bào ung thư là acetoxy chavicol acetate và p-coumaryl alcohol.

Mặt khác, chiết xuất  từ củ riềng còn giúp chống ung thư hắc tố và các bệnh về da nói chung. Các hợp chất như glutathione-S-transferase (GST) phá hủy những tác nhân gây đột biến và sản sinh gốc tự do. Từ đó, giúp ngăn ngừa căn bệnh ung thư đáng sợ.

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Củ riềng thậm chí còn có thể ngăn ngừa ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế cho thấy củ riềng có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe mà mọi người nên bổ sung vào bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng sử dụng được loại gia vị này.

Những đối tượng không nên dùng củ riềng:

- Phụ nữ mang thai không nên dùng củ riềng để chữa bệnh vì có thể ảnh hưởng tới thể trạng. Nếu muốn sử dụng, tốt nhất hãy tham khảo ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa.

- Những người dễ bị dị ứng: Trong củ riềng có chứa nhiều loại tinh dầu, tạo nên vị cay. Vì thế, những người có cơ địa hay bị dị ứng nên thận trọng khi dùng củ riềng.

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Từ khóa:   phòng ngừa ung thư bệnh tiểu đường viêm khớp

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