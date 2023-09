Chế độ ăn cho người tăng huyết áp: Giảm muối, thực phẩm giàu cholesterol và axit no

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới mỗi năm số người chết do bệnh tim mạch, tăng huyết áp cao gấp 4 lần so với số người chết do 3 bệnh nguy hiểm khác cộng lại: HIV, sốt rét, lao phổi… Nguyên nhân là do áp lực tâm lý xã hội, chế độ ăn (ăn mặn, uống rượu bia hay dùng các chất kích thích như nước chè, cà phê, thuốc lá...) dẫn đến tăng huyết áp, đột quỵ. Chính vì vậy, chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn cho người tăng huyết áp một cách hợp lý, bệnh tình sẽ có những chuyển biến tích cực.

Hướng dẫn chế độ ăn cho người tăng huyết áp

Chế độ ăn cho người cao huyết áp cần phải đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, ăn đủ chất để tim mạch hoạt động tốt, tránh vữa xơ động mạch, cholesterol máu cao, tiểu đường, suy gan, thận... Để làm được điều này, bạn cần duy trì 35Kcal/Kg cân nặng/ngày, bổ sung đầy đủ: