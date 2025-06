Đồng Nai: Tiêu hủy hơn 30 tấn nội tạng heo, ngỗng, gà ủ muối không rõ nguồn gốc, bị ô nhiễm vi sinh vật

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM , ngày 14/6, Phòng Cảnh sát kinh tế- môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy 30.399 kg thực phẩm đông lạnh gồm: vú heo, dồi trường heo, sụn gà, trứng gà non, lườn ngỗng, gà ủ muối.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế- môi trường Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Phòng An toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y Tế tỉnh Đồng Nai, Công an phường Xuân An (TP Long Khánh) kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh tại phường Xuân An do ông Nguyễn Thanh Hùng (ngụ ở TP Long Khánh) làm chủ.

Phòng Cảnh sát kinh tế và môi trường Công an tỉnh đã tiến hành tạm giữ số hàng hóa trên. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Qua kiểm tra, phát hiện cơ sở đang lưu trữ 5,3 tấn các thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ngoài ra, cơ sở này đang gửi hơn 25 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại 2 kho lạnh tại TP.HCM.