Người dân nhanh chóng tiến hành sơ cứu nhưng không thành công, đồng thời báo cho lực lượng chức năng xã Đại Thanh.

Hiện trường xảy ra vụ sét đánh tử vong ở Hà Nội hôm 3/7. Ảnh: Báo Lao Động.

Nhận được tin báo, Công an xã Đại Thanh đã khẩn trương cử tổ công tác đến hiện trường để bảo vệ và phối hợp điều tra. Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định nạn nhân đã tử vong. Danh tính được xác định là bà Nguyễn Thị L., sinh năm 1959, trú tại xã Đại Thanh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 31/7, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 1/8, nắng nóng ở miền Bắc dịu dần.

Dự báo thời tiết ngày 31/7 khu vực TP Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C; nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.