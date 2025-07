Liên quan vụ "Bé trai 13 tuổi bị cô ruột đánh đập liên tiếp do không bán hết vé số", chiều 30/7, tại cuộc họp cơ quan báo, đài quý II năm 2025 do UBND TP Cần Thơ tổ chức, Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã có thông tin cụ thể vụ việc.