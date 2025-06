Con trai bỏ lỡ cuộc gọi của mẹ vài phút trước thảm kịch rơi máy bay xảy ra: 'Nỗi đau sẽ ở bên tôi, suốt đời'

Theo thông tin từ Tri thức - ZNews, dẫn tin từ The Telegraph, bà Patel ngồi ở ghế 12D trên chuyến bay mang số hiệu AI-171 của Air India, khi máy bay gặp nạn chỉ vài phút sau khi cất cánh hôm 12/6. Bà ngồi ở hàng ghế ngay bên cạnh vị trí 11A của hành khách người Anh, Vishwash Kumar Ramesh (40 tuổi) - người duy nhất sống sót sau tai nạn kinh hoàng.

Bà Patel đã dành thời gian ở Ahmedabad để thực hiện công tác từ thiện tại một ngôi đền trong vài tháng và con trai bà dự kiến ​đón mẹ tại Sân bay Gatwick (London, Anh). Anh Chirag mô tả mẹ là người "rất mạnh mẽ" và là người phụ nữ "thực sự yêu gia đình".

Hơn 270 người đã thiệt mạng sau vụ tai nạn máy bay Boeing 787-8 Dreamliner, trong đó có 241 người trên máy bay. Cơ trưởng Steve Scheibner, một chuyên gia hàng không, nói rằng cơ phó của Air India có thể đã mắc lỗi nghiêm trọng gây ra vụ tai nạn.

Chirag và vợ, những người dự kiến ​​bay đến Ấn Độ để cung cấp mẫu ADN giúp nhận dạng hài cốt của mẹ anh, cho biết cảm thấy bị Air India "bỏ rơi" vì họ chỉ cung cấp cho vợ chồng anh một chuyến bay mà không hỗ trợ chỗ ở, khiến ông phải chọn đi hãng hàng không khác.

Hiện trường chiếc máy bay Boeing 787-8 Dreamliner của Air India bị rơi - Ảnh: Reuters

Theo thông tin từ VOV, chiếc Boeing 787-8 Dreamliner gặp nạn khi đang trên hành trình từ Ahmedabad đến London, Anh, rơi không lâu sau khi cất cánh vào sáng 12/6. Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA) xác nhận máy bay chở 242 hành khách và phi hành đoàn và chỉ có 1 hành khách sống sót sau thảm kịch. Ngoài ra, ít nhất 38 người cũng đã thiệt mạng trên mặt đất khi máy bay đâm trúng ký túc xá của một trường Cao đẳng Y khoa gần sân bay.

Theo Tổng giám đốc điều hành Campbell Wilson, Air India đang tiến hành kiểm tra an toàn phòng ngừa trên toàn bộ đội bay Boeing 787 theo yêu cầu của Cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA): "Air India cũng đang trong quá trình hoàn tất các cuộc kiểm tra an toàn phòng ngừa trên máy bay Boeing 787 theo chỉ đạo của cơ quan quản lý. Chúng tôi sẽ hoàn tất mọi cuộc kiểm tra trong thời hạn do cơ quan quản lý quy định. Như đã được các cơ quan chức năng xác nhận, máy ghi dữ liệu của máy bay đã được phục hồi, đây sẽ là một phần của cuộc điều tra chính thức và Air India tiếp tục hợp tác đầy đủ với các cuộc điều tra này".

Bộ Hàng không Ấn Độ trước đó cùng ngày cho biết, chính phủ đang khẩn trương kiểm tra toàn bộ dòng máy bay Boeing 787, cũng như điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Một số nguồn tin cho biết chính phủ Ấn Độ đang cân nhắc khả năng đình chỉ bay đối với dòng máy bay trên.