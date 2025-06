Chiếc Airbus A220 của JetBlue di chuyển từ Chicago, dự kiến hạ cánh lúc hơn 12h (theo giờ địa phương) tại sân bay quốc tế Boston Logan, đã gặp sự cố khiến máy bay rẽ khỏi đường băng và lao vào bãi cỏ gần đó.

Theo thông tin từ Báo Xây Dựng, dẫn tin từ tờ Metro của Anh, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho hay, chiếc máy bay gặp sự cố là Airbus A220 đã lao vào bãi cỏ khi trượt khỏi đường băng tại sân bay quốc tế Boston Logan vào khoảng 11h55.

Theo xác nhận từ Cảng vụ Massachusetts (Massport), không có ai bị thương sau sự cố nói trên. Hành khách đã được sơ tán khỏi máy bay bằng thang bộ và được đưa bằng xe buýt về nhà ga. Hiện đường băng bị đóng để đánh giá tình trạng máy bay.

Hiện trường vụ máy bay JetBlue trượt khỏi đường băng - Ảnh: WCVB

Theo thông tin từ VTC News, hồ sơ của Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA), máy bay này là máy bay mới và được sản xuất vào năm 2024.

Các quan chức cho biết chưa có báo cáo thương tích nào. Hãng hàng không tuyên bố: “An toàn là ưu tiên hàng đầu của JetBlue. Chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về vụ việc và sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền để tìm hiểu nguyên nhân”.

Tyesha Best, chủ tịch Liên đoàn công nhân vận tải Mỹ chi nhánh 579, khẳng định liên đoàn “biết về sự việc này”. Liên đoàn đại diện cho các tiếp viên hàng không của JetBlue.

Bà Tyesha Best, Chủ tịch Liên minh Công nhân Giao thông Mỹ, đại diện cho các tiếp viên hàng không JetBlue xác nhận, toàn bộ phi hành đoàn và hành khách đều an toàn. "Chúng tôi vẫn đang liên lạc với hãng để cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho những người bị ảnh hưởng", bà Best chia sẻ với kênh CNN.

FAA tạm dừng các chuyến bay đến Logan vào lúc 13h chiều và kéo dài đến 14h chiều do sự cố khẩn cấp với máy bay và việc gián đoạn có thể tiếp tục. Nguyên nhân của sự cố đang được điều tra. Các chuyến bay rời sân bay Logan bị trễ trung bình khoảng 30 phút.

Chiếc máy bay gặp sự cố của hãng JetBlue hiện đang được kiểm tra để xác định có trục trặc kỹ thuật hay không. Song nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được làm rõ.

