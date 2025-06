Người đàn ông 62 tuổi bất ngờ có biểu hiện không tỉnh táo, sát hại vợ tử vong khi cả hai đang lưu trú tại một khách sạn ở TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 14/6, Công an phường Tân Sơn Nhì phối hợp với Tổ địa bàn quận Tân Phú, Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường khách sạn P.H. (đường Tân Sơn Nhì) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Trước đó, tối 13/6, nhân viên khách sạn P.H. nghe tiếng cự cãi của người đàn ông và một người phụ nữ thuê phòng khách sạn rồi im bặt, người đàn ông vội vã bỏ đi. Sinh nghi, nhân viên khách sạn lên phòng kiểm tra, phát hiện người phụ nữ đã tử vong (trên người có nhiều dấu vết do ngoại lực tác động) nên báo với Công an.

Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, từ những chứng cứ thu thập tại hiện trường, Công an tiến hành truy vết và bắt được nghi can gây án đưa về trụ sở lấy lời khai. Thi thể của nạn nhân cũng được đưa vào bệnh viện để khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong.

Danh tính cả nạn nhân và nghi can chưa được công bố. Được biết nghi can và nạn nhân là vợ chồng từ Huế vào TP Hồ Chí Minh lưu trú tại khách sạn trên.

