Chăm ăn loại rau rẻ tiền này trong mùa đông: Tốt cho mắt, tim mạch, bồi bổ cơ thể, ngừa ung thư

Sống khỏe 11/12/2019 05:55

Mùa đông, bạn không thể bỏ qua cải xoong trong bữa ăn của gia đình. Đây là loại rau được coi là thần dược, giúp bồi bổ cơ thể và chữa được nhiều bệnh.

Theo nghiên cứu, cải xoong đặc biệt giàu sắt, canxi và các loại vitamin, khoáng chất như: Vitamin A, vitamin B6, vitamin C, magie, kẽm, mangan…. Không những là món ăn ngon miệng cho các gia đình mà cải xoong còn là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe.

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Cải xoong có nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

1. Có thể phòng chống ung thư

Cải xoong có khả năng phòng ngừa ung thư bằng cách làm tăng chất chống oxy hóa trong máu và bảo vệ DNA, chống lại những tổn thương do những chất độc hại gây ra.

Các nghiên cứu cho thấy, cải xoong có thể làm giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến ở nam giới, ung thư vú, ung thư cổ tử cung ở nữ giới. Không những thế, loại rau này còn có khả năng ngăn ngừa sự di căn của các tế bào ung thư.

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Cải xoong giúp ngăn ngừa ung thư cổ tử cung - Ảnh minh họa: Internet

Cải xoong chứa một một hoạt chất có tên là glucosinolates. Khi chúng ta nhai loại rau này trong miệng, chất này sẽ bị thủy phân để sản xuất ra isothiocyanates - hoạt chất có tác dụng mạnh mẽ trong việc phòng chống căn bệnh ung thư. Thêm vào đó, lượng vitamin C dồi dào trong rau cải xoong cũng giúp cơ thể có sức đề kháng tốt hơn.

2. Phòng các bệnh về tim mạch, bổ mắt

Trong cải xoong có chứa nhiều carotenoid - một nhóm hoạt chất cung cấp nhiều lutein và zeaxanthin. Đây là những chất chống oxy hóa cực mạnh, đặc biệt có lợi cho đôi mắt, trái tim và làm giảm nồng độ cholesterol trong máu.

Hơn nữa, chế độ ăn uống nhiều lutein và zeaxanthin sẽ  hạn chế nguy cơ thoái hóa điểm vàng, giảm các chứng bệnh về thị lực và gây mù lòa.

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Cải xoong còn rất tốt cho mắt - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, các bác sĩ khuyến cáo mỗi ngày nên ăn 100g cải xoong để có những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

3. Giúp giải nhiệt và chữa các bệnh ngoài da

Theo Đông y, cải xoong là loại thực phẩm có tính hàn, vị hơi đắng, giúp lợi tiểu, tiêu hóa tốt…

Vào mùa hè, nếu muốn giải nhiệt, bạn có thể nấu canh hoặc lấy một nắm cải xoong tươi giã nát lấy nước cốt uống. Bạn có thể cho thêm một chút đường vào nước cốt để dễ uống hơn.

Hơn nữa, loại rau này còn có thể chữa các bệnh ngoài da như: Ghẻ, hắc lào, rụng tóc, vết thương, u nhọt, mụn nhọt tràng nhạc, lở loét, đau răng, viêm lợi… Bạn có thể sử dụng cải xoong bằng cách ăn sống hoặc lấy nước cốt xoa vào vùng da cần điều trị.

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Cải xoong còn có tác dụng chữa các bệnh ngoài da - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi ăn rau cải xoong

Cải xoong phát triển dưới nước, đặc biệt là những nơi ao tù nước đọng, cho nên loại rau này có thể chứa rất nhiều loại kí sinh trùng như vắt, đỉa, sán lá gan…

Vì thế, nếu ăn sống hoặc tái, nguy cơ nhiễm sán là rất cao. Do đó, bạn cần chú ý rửa kĩ, rửa sạch, ăn chín uống sôi. Chỉ ăn rau cải xoong sống khi biết rõ nguồn gốc và đảm bảo vệ sinh.

Ngoài ra, bạn cũng không nên ăn quá 100g mỗi ngày để tránh hiện tượng bàng quang khó chịu, đau bụng, thậm chí tổn thương tới thận. Phụ nữ đang mang thai trong 3 tháng đầu nên hạn chế ăn rau cải xoong vì dễ gây sảy thai.

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Từ khóa:   rau cải xoong phòng ngừa ung thư ung thư cổ tử cung

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