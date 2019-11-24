Chỉ cần làm 8 việc nhẹ nhàng này, cả đời không lo mắc bệnh ung thư

Sống khỏe 24/11/2019 05:13

Hiện nay, số người mắc bệnh ung thư ngày càng tăng. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa ung thư bằng những bí quyết đơn giản.

Bệnh ung thư ngày càng phổ biến vì nhiều nguyên nhân. Nó được xem là "án tử" cho những bệnh nhân phát hiện muộn. Dưới đây là 8 việc bạn nên làm để phòng ngừa ung thư, không còn lo ngại căn bệnh chết người này tìm đến.

1. Bỏ thuốc lá kịp thời

Theo nghiên cứu, thuốc lá cũng như thuốc lá điện tử là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh ung thư phổi. Những người hút trên 20 điếu thuốc mỗi ngày có khả năng mắc ung thư cao gấp nhiều lần so với những người không hút thuốc. Do đó, hãy bỏ thói quen xấu này trước khi quá muộn.

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Hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra căn bệnh ung thư phổi - Ảnh minh họa: Internet

2. Thường xuyên đi bộ

Tạo thói quen đi bộ 30 phút mỗi ngày, nguy cơ mắc ung thư của bạn sẽ giảm xuống đáng kể. Vì thế, không nên lười vận động. Hãy đi bộ hoặc tập luyện thể thao mỗi ngày để giữ gìn sức khỏe của bản thân.

3. Ăn uống thanh đạm, khẩu vị nhẹ

Chế độ ăn uống ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe con người. Các bác sĩ khuyến cáo, ăn quá nhiều muối và nhiều gia vị có thể gây ung thư dạ dày. Vì thế, hãy tập thói quen ăn nhạt và dùng các món luộc, hấp thay vì ăn quá nhiều đồ ăn chiên, rán dầu mỡ.

4. Khám sức khỏe định kỳ

Ung thư có thể điều trị khỏi hoàn toàn hoặc ít nhất là có cơ hội được sống lâu hơn nếu phát hiện ở giai đoạn sớm. Các bác sĩ khuyến cáo, ít nhất 6 tháng một lần hãy đi khám sức khỏe toàn diện để tránh hối hận về sau.

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Khám sức khỏe định kỳ là lời khuyên đầu tiên của các bác sĩ để phòng ngừa ung thư - Ảnh minh họa: Internet

5. Phơi nắng

Một việc đơn giản giúp đẩy lùi tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú, ung thư ruột và một số loại ung thư khác chính là phơi nắng. Việc tổng hợp vitamin D khi phơi nắng sẽ giúp ức chế sự tăng sinh tế bào, hạn chế mắc ung thư. Tuy nhiên, bạn cần phơi nắng vào những thời điểm thích hợp để tránh tia UV. 

6. Chú ý giữ dáng

Cơ thể tăng hay giảm cân bất thường đều không có lợi cho sức khỏe. Các nghiên cứu cũng cho thấy chỉ số khối cơ thể có liên quan đến 17 loại ung thư khác nhau. Cho nên, một chế độ ăn nhẹ và duy trì vóc dáng là điều cần thiết để bạn tránh xa nguy cơ mắc ung thư.

7. Đảm bảo ngủ đủ giấc

Thời gian ngủ có ảnh hưởng trực tiếp và tác động rất lớn tới sức khỏe con người. Khi ngủ đủ giấc vào ban đêm, chất melatomin sẽ được sản xuất. Nó giúp con người tránh được một số tổn thương cũng như ức chế sự phát triển của một số khối u. Vì thế, hãy đảm bảo ngủ đủ 6 - 8 tiếng vào ban đêm.

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Hãy ngủ đủ giấc vì một cơ thể khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

8. Luôn giữ một tâm trạng tốt

Giữ tâm trạng tốt luôn là phương thức không tốn tiền nhưng lại có hiệu quả rất cao trong việc đẩy lùi tế bào ung thư. Nghiên cứu cho thấy những người bị trầm cảm, thất vọng và các cảm xúc tiêu cực khác có nguy cơ tử vong cao gấp 3 lần so với người bình thường. Vì thế, hãy luôn lạc quan trong mọi tình huổng.

Chỉ với những việc đơn giản này, chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh căn bệnh ung thư đáng sợ.

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