Tắm lá đinh lăng có tác dụng gì? Cách sử dụng lá đinh lăng trong khi tắm

Trước khi giải đáp tắm lá đinh lăng có tác dụng gì, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về lá cây đinh lăng cũng như công dụng của nó.

Lá đinh lăng rất phổ biến trong đời sống hàng ngày, được sử dụng như một loại rau thơm trong các bữa ăn. Tuy nhiên bạn có biết rằng lá đinh lăng còn có công dụng rất tốt khi tắm. Vậy tắm lá đinh lăng có tác dụng gì chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau đây.

Hầu như tất cả các bộ phận của cây đinh lăng từ thân, củ, lá, rễ đều có công dụng tốt và được sử dụng làm thuốc. Trong đó lá đinh lăng có tác dụng rất tốt trong việc giải độc, chống dị ứng, chữa ho ra máu, kiết lị…

Cây đinh lăng có thân nhẵn, không có gai, chiều cao trung bình khoảng 1m. Lá cây đinh lăng là loại lá kép, có mùi thơm, xẻ giống hình lông chim.

Lá đinh lăng hữu ích cho người sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Những công dụng khi tắm lá đinh lăng

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết tắm nước lá đinh lăng có tác dụng gì trong phần nội dung này:

Làm trắng da: Trong thành phần của lá đinh lăng có chứa các chất vitamin, axit amin, các chất lysine, cysteine và methionin…có tác dụng giúp kích thích tái tạo da, nuôi dưỡng làn da trắng hồng, mịn màng và khỏe mạnh.

Tắm trắng với lá đinh lăng - Ảnh minh họa: Internet

Cách tắm trắng bằng lá đinh lăng: Bạn cần chuẩn bị 1 nắm lá đinh lăng, sả, chanh, lá mây

Tất cả các nguyên liệu đem rửa sạch, rồi cho lá mây, sả, lá đinh lăng vào nồi nước đun sôi khoảng 5 – 7 phút. Sau đó đổ nước ra chậu hoặc bồn tắm, cho thêm một ít nước cốt chanh vào hòa đều lên. Tắm bằng nước lá đinh lăng hoặc ngậm mình trong nước lá đinh lăng từ 15 – 20 phút. Thực hiện đều đặn từ 3 – 4 lần/ tuần để cho hiệu quả tốt nhất cho làn da.

Tốt cho trẻ nhỏ: Tắm bằng lá đinh lăng mang lại công dụng rất tốt cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh:

Chữa bệnh đổ mồ hôi trộm ở trẻ nhỏ.

Ngăn ngừa tình trạng rôm sảy cho trẻ.

Chữa cách bệnh dị ứng, mụn nhọt ở trẻ.

Giúp cho vùng lưng và vùng đầu của trẻ luôn được khô ráo, thoáng mát.

Cho bé có giấc ngủ ngon, không bị giật mình.

Cho trẻ làn da mịn màng, hương thơm dịu nhẹ.

Tắm lá đinh lăng tốt cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Cách tắm lá đinh lăng cho trẻ sơ sinh đúng phương pháp:

Để tắm lá đinh lăng cho bé đúng phương pháp, bạn phải để ý ngay từ những khâu ban đầu chuẩn bị.

Nguyên liệu: Chuẩn bị 1 nắm lá đinh lăng không quá già hoặc quá non, nước sạch, chậu tắm cho bé, khăn lau người, dùng tay kiểm tra thấy nước ấm thì dừng lại

Bước 1: Nấu nước lá đinh lăng

Lá đinh lăng rửa sạch, cho vào nồi nước đun sôi liên tục cho đến khi nước chuyển màu, thường từ 15 – 20 phút.

Bước 2: Pha nước tắm

Rót từ nước lá đinh lăng vào trong chậu tắm nước lạnh, dùng tay kiểm tra nước trong chậu tắm ấm để tránh gây bỏng hoặc lạnh cho bé khi tắm.

Bước 3: Tắm cho bé

Sử dụng một chiếc khăn mềm thấm nước lá đinh lăng lau từ khắp cơ thể cho bé, cuối cùng lau lại người cho trẻ bằng nước ấm.

Thực hiện phương pháp này đều đặn khoảng 2 – 3 lần/ tuần sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của trẻ.

Tắm nước lá đinh lăng cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi tắm lá đinh lăng:

Nước lá đinh lăng thì mang lại công dụng rất tốt cho người sử dụng, tuy nhiên với những người có làn da nhạy cảm thì không nên sử dụng hoặc hạn chế sử dụng nước tắm này. Đối với trẻ nhỏ trước khi cho tắm nước lá đinh lăng, bạn cũng nên tham khảo qua ý kiến của bác sĩ.

Hãy lựa chọn những lá cây đinh lăng sạch, tốt nhất là bạn tự trồng trong gia đình, hãy chắc chắn rằng lá đinh lăng không chứa thuốc trừ sâu hay thuốc bảo vệ thực vật. Nếu bất đắc dĩ bạn phải mua lá đinh lăng từ ngoài chợ thì mang về cần phải rửa nhiều lần bằng nước sạch, ngâm nước muối để sát khuẩn.

Khi tắm nước lá đinh lăng cho trẻ nhỏ cần lưu ý đến nhiệt độ của nước tắm, tránh sử dụng nước quá nóng hoặc quá lạnh đều gây nguy hiểm khi tắm cho bé.

Chọn lá đinh lăng sạch trước khi tắm - Ảnh minh họa: Internet

Để tắm nước lá đinh lăng cho hiệu quả tốt nhất, bạn cần duy trì đều đặn, thường xuyên, tránh bỏ dở giữa chừng.

Không nên nấu nước lá đinh lăng quá đặc tránh hiện tượng gây kích ứng da cho người tắm. Đối với những trẻ mới lần đầu sử dụng lá đinh lăng, các Mẹ nên đun nước lá đinh lăng rồi thử trên da của bé, nếu không kích ứng da thì hãy sử dụng để tắm toàn thân cho bé.

Trên đây là những nội dung giải đáp thắc mắc tắm lá đinh lăng có tác dụng gì và cách thực hiện tắm lá đinh lăng đúng phương pháp. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích để bạn có thể áp dụng tắm cho bản thân hoặc các bé yêu ngay tại nhà an toàn, hiệu quả.