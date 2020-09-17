Món ăn dặm cho bé 8 tháng tuổi dễ thực hiện và vô cùng bổ dưỡng

Nuôi dạy con 17/09/2020 14:25

Các thực hiện món ăn dặm cho bé 8 tháng tuổi và kiến thức về một số loại thực phẩm phù hợp cho bé trong giai đoạn này sẽ giúp ích cho các chị em.

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Khi bé nhà bạn đã được 8 tháng tuổi, bé sẽ cần bổ sung nhiều năng lượng hơn trong ngày. Lúc này bạn cần phải quan tâm đến chế độ ăn dặm của trẻ. Bài viết sau đây sẽ trình bày một số món ăn dặm cho bé 8 tháng tuổi và các loại thực phẩm thích hợp cho bé.

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Món ăn dặm cho bé 8 tháng tuổi dễ thực hiện và vô cùng bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Các loại thực phẩm phù hợp với trẻ 8 tháng tuổi

Thông thường, các loại thực phẩm cho trẻ 8 tháng tuổi phải đảm bảo các nhóm chất thiết yếu như: protein, vitamin, khoáng chất, carbohydrate…

Rau củ

Khi bé đã được 8 tháng tuổi, bạn có thể cho bé ăn rau củ thái nhỏ, kết hợp chúng vào chế độ ăn thường ngày của trẻ. Một số loại rau củ bé có thể dùng trong thời gian này có thể kể đến như: măng tây, bông cải xanh, súp lơ, đậu xanh, bí ngô…

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Bạn có thể cho bé ăn rau củ thái nhỏ, kết hợp chúng vào chế độ ăn thường ngày của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Trái cây

Đối với trái cây, bạn có thể bào nhuyễn hoặc cắt thành nhiều hình dạng khác nhau để kích thích bé ăn nhiều hơn. Một số loại trái cây bạn có thể cho bé ăn trong giai đoạn này là: đu đủ, chuối, dưa hấu, dưa gang, táo, kiwi, dâu tây, đào…

Bạn có thể cho bé ăn gà khi bé được 7 tháng tuổi trở lên, đây được xem là một trong những loại thực phẩm lành mạnh nhất cho trẻ nhỏ. Ngoài việc cho bé ăn thịt gà trực tiếp, bạn hoàn toàn có thể nấu cháo hay súp cho bé từ nước hầm gà.

Một số loại cá thường được dùng cho trẻ nhỏ như: cá ngừ, cá hồi… thường là các loại cá giàu omega-3, rất tốt cho sự tăng trưởng và phát triển trí não của trẻ. Có nhiều cách để chế biến loại thực phẩm bổ dưỡng này như: hấp chín tán nhuyễn cùng cháo, nấu súp…

Trứng

Trứng được biết đến là loại thực phẩm dễ tìm, dễ chế biến nhưng chứa hàm lượng dinh dưỡng đáng kể, đặc biệt là lượng chất béo tốt và protein. Bạn có thể chế biến trứng trong các món cháo khi cho bé ăn dặm. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng mỗi độ tuổi chỉ được ăn tương ứng một lượng trứng nhất định và cũng có một số trẻ dị ứng với trứng.

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Bạn cần lưu ý rằng mỗi độ tuổi chỉ được ăn tương ứng một lượng trứng nhất định và cũng có một số trẻ dị ứng với trứng - Ảnh minh họa: Internet

Phô mai

Nếu bạn đang tìm loại thực phẩm cung cấp nhiều canxi cho trẻ thì phô mai là một trong những lựa chọn hàng đầu. Bạn có thể dùng phô mai để làm bữa ăn nhẹ cho bé nhưng nhớ là không nên cho bé dùng quá nhiều vì có nguy cơ gây đau dạ dày.

Sữa chua

Sữa chua rất tốt cho các bé ở giai đoạn này, trong sữa chua cung cấp nhiều lợi khuẩn tốt cho đường ruột. Hơn thế, nó còn cung cấp cho cơ thể nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết.

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Sữa chua rất tốt cho các bé ở giai đoạn này, trong sữa chua cung cấp nhiều lợi khuẩn tốt cho đường ruột - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu món ăn dặm cho bé 8 tháng tuổi

Khi nhắc đến cách nấu ăn dặm cho bé 8 tháng tuổi thì không thể không nhắc đến cách chế biến các món cháo. Một số món cháo bổ dưỡng cho bé có thể kể đến như:

Cháo thịt heo bí đao

Bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như: 4 thìa súp cháo, bột gạo; 1 thìa súp bí đao (gọt vỏ, bỏ hạt, băm nhuyễn), 1 thìa súp thịt nạc heo, băm nhuyễn, 1 thìa súp dầu ăn dành cho bé ăn dặm, 1 chén nước (nếu dùng bột gạo), nước mắm và một số gia vị khác.

Cách thực hiện:

  • Bước 1: Sơ chế sạch sẽ các nguyên liệu.
  • Bước 2: Đun hỗn hợp thịt với nước, rồi cho bí đao vào. Khi bí mềm thì nhắc xuống và để cho bớt nóng.
  • Bước 3: Trộn bột/cháo vào, thêm dầu ăn và vài giọt nước mắm (nếu cần).
  • Bước 4: Trộn đều và để nguội bớt là có thể cho bé ăn.

Cần lưu ý rằng đối với những trẻ dưới 1 tuổi, các mẹ không nên nêm muối, nước mắm vào thức ăn của trẻ. Lý do là lúc này lượng muốn mà trẻ cần đã có trong sữa, rau củ quả, thịt…

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Cần lưu ý rằng đối với những trẻ dưới 1 tuổi, các mẹ không nên nêm muối, nước mắm vào thức ăn của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Cháo cá hồi phô mai

Để chế biến món ăn này bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như: 50g gạo, 20g phi lê cá hồi, phô mai loại dành cho bé, dầu olive cho bé ăn dặm, các gia vị cần thiết.

Cách thực hiện:

  • Bước 1: Sơ chế sạch sẽ các nguyên liệu. Vo sạch gạo, ngâm nước cho mềm rồi cho vào nồi cơm điện ninh nhừ. Kiểm tra phi lê kỹ lưỡng xem phi lê cá còn xương không, tiến hành rửa bằng chanh hoặc sữa tươi để khử mùi tanh, sau đó rửa lại bằng nước lạnh cho sạch, băm nhuyễn, hấp chín. Đối với hành khô, tỏi thì bóc vỏ, băm nhỏ; hành lá nhặt rửa sạch, xắt sợi nhỏ.
  • Bước 2: Bắc chảo rồi cho chút dầu olive vào đun nóng, sau đó cho hành, tỏi băm phi vàng.
  • Bước 3: Cho tiếp cá vào đảo đều.
  • Bước 4: Cho thịt cá đã xử lý vào nồi cháo và khuấy đều thêm 3 đến 5 phút thì tắt bếp. Sau đó mới cho phô mai vào khuấy đều.
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Cá hồi giàu omega-3 rất tốt cho sự tăng trưởng và phát triển trí não của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Thực đơn ăn dặm truyền thống cho bé 8 tháng tuổi cần đảm bảo các yếu tố nào?

Trong giai đoạn này, nguồn dinh dưỡng chủ yếu của bé đến từ sữa và những bữa ăn dặm. Mỗi ngày bé cần khoảng 500 ml sữa/ngày và khoảng 3 bữa bột/cháo rây/ngày (mỗi bữa ăn dặm là khoảng 200 ml). Về chế độ dinh dưỡng, bé phải được đáp ứng đủ cả 4 nhóm thực phẩm: protein, glucid, lipid, vitamin và khoáng chất…

Khi bé 8 tháng tuổi, các mẹ cần cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng để đảm bảo sự phát triển toàn diện của trẻ. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề món ăn dặm cho bé 8 tháng tuổi có thể giúp ích cho các bạn.

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