Bên cạnh các phương pháp ăn dặm kiểu Nhật, kiểu ăn dặm chỉ huy thì phương pháp ăn dặm truyền thống vẫn được rất nhiều mẹ lựa chọn cho con mình. Từ 6 tháng tuổi trở lên là bé đã có thể bắt đầu ăn dặm truyền thống. Và cho đến 8 tháng tuổi thì việc ăn dặm của trẻ cần phải được đa dạng, phong phú hơn để bé làm quen với nhiều loại nguyên liệu, thức ăn hơn. Cùng tìm hiểu về thực đơn ăn dặm truyền thống cho bé 8 tháng để áp dụng cho bé.

Đa dạng thực đơn ăn dặm truyền thống cho bé 8 tháng không lo ngán - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên tắc của phương pháp ăn dặm truyền thống

Thực hiện ăn dặm truyền thống mẹ sẽ phải tuân thủ theo những nguyên tắc cơ bản sau đây: