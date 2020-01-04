Đa dạng thực đơn ăn dặm truyền thống cho bé 8 tháng không lo ngán

Khám phá thực đơn ăn dặm truyền thống cho bé 8 tháng đơn giản, dễ thực hiện và được nhiều mẹ áp dụng cho con mình và cho hiệu quả rất tốt.
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Bên cạnh các phương pháp ăn dặm kiểu Nhật, kiểu ăn dặm chỉ huy thì phương pháp ăn dặm truyền thống vẫn được rất nhiều mẹ lựa chọn cho con mình. Từ 6 tháng tuổi trở lên là bé đã có thể bắt đầu ăn dặm truyền thống. Và cho đến 8 tháng tuổi thì việc ăn dặm của trẻ cần phải được đa dạng, phong phú hơn để bé làm quen với nhiều loại nguyên liệu, thức ăn hơn. Cùng tìm hiểu về thực đơn ăn dặm truyền thống cho bé 8 tháng để áp dụng cho bé.
Nguyên tắc của phương pháp ăn dặm truyền thống
Thực hiện ăn dặm truyền thống mẹ sẽ phải tuân thủ theo những nguyên tắc cơ bản sau đây:
- Thực đơn ăn dặm truyền thống cho bé bắt đầu ăn dặm bắt đầu từ bột ngọt rồi chuyển sang bột mặn. Sau đó là cháo rồi tiến đến là cơm nát, cơm mềm.
- Việc cho trẻ ăn dặm truyền thống sẽ được thực hiện song song cùng với hoạt động bú sữa mẹ.
- Các món trong thực đơn ăn dặm truyền thống cho bé mới bắt đầu sẽ được nấu loãng sau đó đặc dần. Lượng thức ăn cũng từ ít cho đến nhiều để trẻ có thời gian thích nghi và làm quen.
- Trong những tuần đầu ăn dặm truyền thống, mẹ không cho thêm gia vị vào các loại thức ăn của trẻ. Sau 10 tháng tuổi thì có thể thêm một chút và sử dụng các loại gia vị dành cho trẻ ăn dặm.
- Khi trẻ bắt đầu ăn bột mặn, trong món ăn cần phải có đủ 4 nhóm chất cơ bản là tinh bột, đạm, chất béo, chất xơ.
- Trong thời gian này, không cho trẻ ăn mật ong, lòng trắng trứng, các loại hải sản có vỏ nếu không rất dễ bị kích ứng.
- Khi ăn, tuyệt đối không đi dong, không cho bé sử dụng điện thoại hoặc xem phim để trẻ tập thói quen ăn uống tập trung.
Ưu và nhược điểm của phương pháp ăn dặm kiểu truyền thống
Ưu điểm
- Trẻ có thể dễ dàng tăng cân trong thời gian đầu thực hiện ăn dặm. Mẹ cũng có thể áp dụng thực đơn ăn dặm cho bé 8 tháng tăng cân để thấy được điều này rõ ràng hơn.
- Cách chế biến các món ăn đơn giản, tiện lợi và nhanh chóng. Tuy nhiên vẫn cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ.
- Việc xay nhuyễn thức ăn không khiến sức khỏe của trẻ bị ảnh hưởng khi hệ tiêu hóa còn non nớt.
- Phương pháp này dễ dàng được mọi người trong gia đình ủng hộ và hỗ trợ cùng với mẹ để giúp bé ăn ngon miệng hơn, phát triển tốt hơn.
Nhược điểm
- Có thể tạo thói quen nhai đồ ăn nhuyễn cho trẻ khiến trẻ khó ăn đồ ăn thô.
- Việc xay nhỏ các loại thức ăn sẽ khiến trẻ khó phân biệt được các loại mùi vị của đồ ăn, gây khó ăn khiến trẻ biếng ăn.
Thực đơn ăn dặm truyền thống cho bé 8 tháng
Thực đơn ăn dặm truyền thống cho bé 8 tháng sẽ bắt đầu có sự thay đổi hơn so với thời kỳ mới bắt đầu làm quen. Lúc này, ở trẻ đã hình thành kỹ năng nhai, nuốt đồ ăn. Chính vì vậy, các loại đồ ăn mẹ không nên làm quá nhỏ mà cần có sự lợn cợn để bé tập nhai, nuốt thức ăn.
Bên cạnh đó, mẹ hãy cho trẻ ăn thêm các loại thịt động vật mềm bên ngoài để bé làm quen và tập nhai đồ ăn. Ngoài việc duy trì cho trẻ bú mẹ, hãy thực hiện cho trẻ ăn dặm 3 bữa/ngày. Lượng thức ăn phù hợp dành cho trẻ trong 1 ngày là khoảng 500ml sữa và 200ml bột hoặc cháo rây.
Một số món ăn dặm tham khảo
Cháo thịt heo bí đao
Nguyên liệu:
- Bột gạo: 4 muỗng canh
- Bí đao băm nhuyễn: 1 muỗng canh
- Thịt heo băm nhuyễn: 1 muỗng canh
- Dầu ăn: 1 muỗng canh
- Nước
Cách chế biến món cháo thịt heo bí đao:
- Hòa thịt băm nhuyễn cùng với nước cho tan đều.
- Đun sôi hỗn hợp trên rồi tiếp tục cho bí đao băm nhuyễn vào. Đun cho đến khi bí đao mềm thì nhấc xuống khỏi bếp để hỗn hợp đỡ nóng.
- Trộn phần bột gạo vào cho thêm dầu ăn dành cho trẻ em.
- Cho đến khi cháo chín thì cho bé thưởng thức.
Cháo tôm cải bẹ
Để làm món ăn này mẹ cần chuẩn bị:
- Cháo hoặc bột gạo: 4 muỗng canh
- Cải bẹ trắng đã băm nhỏ: 1 muỗng canh
- Tôm bóc vỏ và băm nhỏ: 1 muỗng canh
- Dấu ăn cho trẻ em: 1 muỗng canh
- Nước: 1 chén
Cách chế biến món cháo tôm cải bẹ:
- Cho rau cải bẹ băm nhỏ vào nước và hòa cho đều sau đó bật bếp đun sôi.
- Tiếp tục cho phần tôm xay nhuyễn vào đun cho đến khi tôm chuyển sang màu đỏ thì tắt bếp và bắc xuống cho bớt nóng.
- Cuối cùng trộn cháo hoặc bột gạo vào khuấy đều và cho thêm dầu ăn.
Như vậy là món cháo tôm cải bẹ dành cho bé 8 tháng tuổi nhà bạn đã hoàn thành rồi.
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Thực đơn ăn dặm truyền thống cho bé 8 tháng cũng rất đa dạng và phong phú, phù hợp để bạn có thể thực hiện cho trẻ, giúp con có được những bữa ăn ngon miệng và bổ dưỡng. Mẹ Việt hãy tự tin nuôi con theo phương pháp Việt để giúp con ngày càng phát triển khỏe mạnh hơn.