Thực đơn cho bé 2 tuổi biếng ăn để cùng con phát triển mỗi ngày

Nuôi dạy con 08/12/2019 19:51

Bé 2 tuổi là thời kỳ học ăn cực kỳ quan trọng của trẻ nhưng bé nhà bạn lại kém ăn. Hãy tham khảo thực đơn cho bé 2 tuổi biếng ăn trong bài viết sau.

Trẻ mới học ăn cơm và các loại thức ăn nhưng nếu mẹ cho trẻ ăn các món cũng như đối với người lớn thì việc trẻ không muốn ăn, biếng ăn chắc chắn sẽ xuất hiện. Khi trẻ 2 tuổi mẹ cần phải hiểu khẩu phần dinh dưỡng của trẻ khác biệt và cách chế biến cũng không được giống với cách của người lớn. Mẹ nên tạo ra thực đơn riêng biệt và tham khảo cách nấu từ nhiều nguồn thông tin để dành tặng cho trẻ những bữa ăn hạnh phúc. Thực đơn cho bé 2 tuổi biếng ăn sẽ như thế nào? Mẹ quan tâm xin đừng bỏ lỡ.

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Mẹ cần nghiên cứu để thực đơn cho trẻ 2 tuổi biếng ăn phong phú - Ảnh minh họa: Internet

Nhu cầu dinh dưỡng của trẻ 2 tuổi

Khi trẻ 2 tuổi là bước vào giai đoạn phát triển cực kỳ quan trọng của trí tuệ. Mẹ sẽ thấy trẻ hay hỏi những câu hỏi vì sao hơn và muốn khám phá mọi thứ xung quanh. Vì thế, mẹ cần phải bổ sung đầy đủ dinh dưỡng giúp trẻ hoạt động và phát triển tốt nhất.

Cơ cấu khẩu phần ăn của trẻ cần phải theo tỷ lệ:

  • 50% là rau củ và trái cây: Cung cấp cho trẻ đầy đủ các loại dưỡng chất, vitamin cần thiết.
  • 25% là ngũ cốc: Mẹ nên chọn ngũ cốc nguyên cám vì phần vỏ lụa sẽ rất giàu vitamin nhóm B, vitamin E, chất hóa thực vật cũng như các loại chất béo thiết yếu rất tốt cho trẻ.
  • 25% chất đạm: Đạm ở đây có 2 loại là đạm thực vật và đạm động vật mà mẹ có thể lựa chọn cho trẻ. Đạm động vật là các loại thịt, cá, trứng, sữa và các chế phẩm từ sữa, hải sản, bơ, phô mai… Còn đạm thực vật gồm các loại đậu các sản phẩm từ đậu nành. Cùng với một số loại hạt như: óc chó, hạnh nhân, hạt chia, mè…
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Một bữa ăn dành cho trẻ 2 tuổi mẹ có thể tham khảo - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân dẫn đến việc biếng ăn của bé 2 tuổi

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc biếng ăn ở trẻ 2 tuổi. Trong đó nổi bật lên với 3 nguyên nhân là:

  • Biếng ăn do tâm lý: Do thức ăn không hợp khẩu vị hoặc sức của trẻ chỉ ăn được tầm đó nhưng mẹ ép ăn, bắt ăn dẫn đến chán ăn, sợ ăn.
  • Biếng ăn do sinh lý: Khi trẻ chuyển sang một mốc thời gian quan trọng nào đó trong đời cũng sẽ dẫn đến việc biếng ăn. Và qua thời kỳ này thì bé sẽ lại ăn bình thường. Việc cần làm của mẹ là thay đổi cách chế biến món ăn cho bé 2 tuổi.
  • Biếng ăn do bệnh lý: Cơ thể của trẻ cảm thấy mệt mỏi, gặp phải một số bệnh dẫn đến việc chán ăn.
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Thay đổi thực đơn liên tục giúp trẻ hứng thú hơn trong việc ăn uống - Ảnh minh họa: Internet

Thực đơn cho bé 2 tuổi biếng ăn 

Hiện nay có rất nhiều phương pháp ăn dành cho trẻ điều đó đồng nghĩa với việc thực đơn mà mẹ đặt ra cho trẻ cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như: Mẹ muốn bé ăn cơm theo cách truyền thống của người Việt thì phải lên thực đơn cho bé 2 tuổi ăn cơm. Ngoài ra còn có ăn kiểu Nhật thì phải có thực đơn cho bé 2 tuổi kiểu Nhật. Hoặc kết hợp cả hai.

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Cho trẻ ăn nhiều rau quả để có nhiều dưỡng chất, vitamin - Ảnh minh họa: Internet

Đối với thực đơn cho trẻ 2 tuổi biếng ăn mẹ có thể áp dụng những gợi ý sau đây:

  • Mẫu số 1: Cơm trắng mềm, Cá hồi áp chảo với sốt kem bơ, Đậu hũ sốt với cá bào, Salad rau củ, Xoài. Bữa phụ: Sinh tố bơ.
  • Mẫu số 2: Cháo tôm, Súp khoai tây thịt bò, Đậu phụ sốt cà chua, Dưa hấu. Bữa phụ: Hoàn thánh, Bánh giò.
  • Mẫu số 3: Cơm trắng, Thịt lợn kho trứng, Đậu phụ sốt rau củ thêm cá bào, Canh bắp cải, Dưa hấu. Bữa phụ: Bánh bí ngô, Cháo gà
  • Mẫu số 4: Cơm trắng mềm, Cá chiên bơ sốt phô mai tỏi, Rau củ xào tim gan gà, Canh cải, Chuối. Bữa phụ: Bánh táo, Khoai lang
  • Mẫu số 5: Cơm mềm, Thịt sườn nấu cà ri, Canh cải bó xôi, Nho. Bữa phụ: Sinh tố xoài, Sữa chua.
  • Mẫu số 6: Cơm trắng, Giá xào thịt bò, Su su xào cà rốt, Canh cải nấu tôm, Quýt. Bữa phụ: Phở gà, Bánh bao.
  • Mẫu số 7: Cơm trắng, Đậu hạt hầm sườn heo, Canh mướp đắng, Táo. Bữa phụ: Sữa, Mì hoành thánh.
  • Mẫu số 8: Cháo nấu thịt băm, Trứng rán, Canh rau mồng tơi, Thanh long. Bữa phụ: Sữa đậu nành, Há cảo.
  • Mẫu số 9: Cháo chim cút, Súp lơ xào cà rốt, Canh măng tây, Chuối. Bữa phụ: Xoài, Sữa ngũ cốc.
  • Mẫu số 10: Cơm trắng, Thịt viên sốt cà chua, Canh rau ngót thịt băm. Hồng xiêm. Bữa phụ: Bánh ngọt, Sữa.
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Trình bày món ăn đẹp mắt kích thích trẻ thèm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tất cả các thực đơn phía trên đều là món ngon cho bé 2 tuổi ăn cơm theo phương pháp truyền thống. Việc chế biến món ăn cơm cho bé 2 tuổi cũng khác với việc chế biến cho người lớn. Đó là mọi thứ nên được cắt nhỏ hoặc đun thật mềm để trẻ dễ ăn. Bạn muốn tìm thực đơn cho bé 2 tuổi suy dinh dưỡng thì cũng hoàn toàn có thể áp dụng những thực đơn trên vào bữa ăn hằng ngày. Cũng tùy vào từng mùa khác nhau mà bạn lựa chọn những loại thực phẩm tươi, ngon đúng mùa để tránh thuốc gây ngộ độc cho trẻ.

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Rèn thói quen ăn cơm cho trẻ để có thể nhai và nhằn thức ăn tốt - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy là thực đơn cho bé 2 tuổi biếng ăn đã được giới thiệu rất chi tiết phía trên để bạn tham khảo. Áp dụng ngay để giúp trẻ có được những bữa ăn hấp dẫn, đầy đủ chất dinh dưỡng để phát triển toàn diện.

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