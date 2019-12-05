Phụ nữ sau sinh cần kiêng những gì để tốt cho sức khỏe của cả mẹ và bé?

Chị em nên biết những vấn đề sau để không bị sốc hay khủng hoảng tâm lý nhé.

Giai đoạn sau sinh, cơ thể của người phụ nữ cần có thời gian phục hồi lại do sức khỏe còn yếu và sự thay đổi sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. Vẫn có nhiều quan niệm lạc hậu và sai lầm trong việc kiêng cữ. Hãy cùng Phụ nữ và Gia đình tìm hiểu xem phụ nữ sau sinh cần kiêng những gì nhé!

Có những quan niệm kiêng cữ dân gian muôn hình vạn trạng, có cái phù hợp một phần và hoàn toàn không còn phù hợp với sự phát triển của công nghệ y học cùng xã hội hiện đại ngày nay. Tuy nhiên, ở các vùng quê hoặc các bà mẹ có con sinh đẻ vẫn thường áp dụng các phương pháp kiêng cữ mà dân gian truyền lại với suy nghĩ có thờ có thiêng, có kiêng có lành.

Phụ nữ có thể sinh thường hoặc sinh mổ. Sinh mổ thì vết thương lâu lành hơn và phải kiêng khem nhiều hơn để tránh ảnh hưởng đến vết thương. Tuy nhiên, không phải vì thế mà các bà mẹ sinh thường lơ là đâu nhé. Các mẹ sinh thường, tử cung giãn nở mạnh nên rất dễ gặp trường hợp sa tử cung. Do đó phải cực kỳ cẩn thận, không vận động mạnh. Bệnh này rất nguy hiểm và gây khó khăn trong sinh hoạt thường ngày cho người mẹ, giảm ham muốn tình dục và đi tiểu nhiều lần trong ngày.

Vòng 2 của bạn sẽ chảy xệ và vẫn to như hồi mang thai. Điều này là do lượng mỡ và da thừa vẫn còn tồn lại trên cơ thể bạn. Sau khi sinh, cơ bụng chưa thể biến mất ngay và chảy xệ.

Cân nặng giảm khi em bé ra khỏi cơ thể mẹ. Tuy nhiên bạn vẫn sẽ không thể nào lấy lại vóc dáng như thời con gái ngay lập tức được. Cân nặng sẽ giảm dần sau đó do chất lỏng trong máu bài tiết ra ngoài theo đường nước tiểu.

Kiêng lạnh sau khi sinh

Sau khi sinh, cơ thể người phụ nữ dễ bị nhiễm lạnh, do đó cần hạn chế uống nước quá lạnh hay tắm nước lạnh nhiều. Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là bạn lười tắm đâu nhé. Việc không tắm rửa sạch sẽ còn khiến cho vi khuẩn sinh sôi và có hại khi con nhỏ tiếp xúc với cơ thể người mẹ, nhất là khi cho con bú.

Kiêng vận động

Các cụ thường nghĩ rằng phụ nữ sau sinh thì vết thương vẫn còn chưa lành hẳn. Phụ nữ nên nằm một chỗ. Tuy nhiên, điều đó có thể dẫn đến cơ thể ì ạch, khí huyết không lưu thông, khiến người mẹ cảm thấy mệt mỏi hơn và dẫn đến những chứng bệnh khác. Do vậy, đối với vấn đề này, chị em cần kiêng vận động mạnh như mang vác hay leo cầu thang nhiều chứ tuyệt đối không được nằm một chỗ. Việc đi lại nhẹ nhàng trong nhà hoặc tập vài động tác yoga hít thở sẽ khiến mẹ nhanh phục hồi hơn sau sinh.

Phụ nữ sau sinh không nên vận động mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Kiêng cữ sau sinh khoa học

Những phương pháp kiêng cữ dân gian không phải lúc nào cũng đúng với thời đại ngày nay. Các chị em chỉ cần áp dụng những kiến thức kiêng cữ sau sinh khoa học sau là được.

Sau khi sinh xong, mẹ cố gắng ngủ đủ giấc trong 1 tuần đầu nhé. Điều này sẽ giúp cơ thể người mẹ tái tạo lại năng lượng và phục hồi thể chất.

Không nên ăn những thực phẩm gây khó tiêu như trứng, cải bắp, hành…

Hạn chế thuốc lá, trà, cà phê

Tránh xa các thiết bị điện tử có sóng từ ảnh hưởng đến mắt và trí não

Phụ nữ sau sinh thường đi tiểu nhiều hơn so với bình thường để bài tiết nước trong máu ra ngoài. Do đó nhất định không được nín tiểu sau sinh.

Hãy ngủ đủ giấc để phục hồi lại cơ thể sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Chế độ ăn uống cho bà bầu sau sinh

Nhiều bà mẹ không biết sau sinh nên ăn gì để nhiều sữa, vừa sinh xong nên ăn gì, bà đẻ kiêng ăn gì để tránh mất sữa. Một chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng sẽ giúp mẹ có nhiều sữa tốt cho con đồng thời bù đắp năng lượng đã mất sau một cơn thập tử nhất sinh. Mẹ cần bổ sung nhiều chất xơ từ rau xanh, chất đạm từ thịt cá và protein dồi dào từ sữa tươi. Lưu ý kiêng đồ chua và đá lạnh.

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Chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng cho bà bầu sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Sau sinh từ 3 đến 4 ngày, phụ nữ có thể ăn trái cây để bổ sung thêm vitamin. Vậy phụ nữ sau sinh nên ăn hoa quả gì tốt thì không phải ai cũng biết. Đây là những gợi ý dành cho bạn:

Cam, quýt: Đây là những loại trái cây chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa tuyệt vời giúp làm lành vết thương nhanh. Hệ miễn dịch trong cơ thể được tăng cường giúp mẹ phục hồi nhanh hơn sau khi sinh.

Chuối tiêu: Chuối tiêu giúp mẹ ngăn ngừa tình trạng táo bón sau sinh vô cùng hiệu quả.

Sung: Quả sung có vị ngọt, tính mát thông huyết, lợi tiểu, tiêu viêm. Và đặc biệt quả sung là ẩn số tuyệt vời cho câu hỏi bà đẻ nên ăn gì để mát sữa đó nhé.

Bà đẻ kiêng cữ bao lâu là hợp lý?

Nhiều người vẫn không hiểu tại sao phải ở cữ 3 tháng 10 ngày, suốt ngày giam mình trong phòng mà không tự kỷ hay sao. Chuyện ở cữ 3 tháng 10 ngày giờ đây rất hiếm hoặc không còn tồn tại nữa, nhưng vẫn truyền tai nhau đến tận bây giờ. Thực ra tùy theo cơ địa từng người mà thời gian kiêng cữ phù hợp khác nhau. Chỉ từ 3 – 4 ngày sau khi sinh, mẹ có thể tắm và vệ sinh nhẹ nhàng, chỉ cần tránh vận động nặng là được. Điều quan trọng người mẹ cần làm đó là tránh vận động, tránh làm việc nặng, tránh quan hệ, tránh căng thẳng, lo lắng…Từ 4-6 tuần là bạn có thể quan hệ tình dục được rồi.

Sau khi sinh xong, cơ thể của mẹ và bé đều rất yếu và nhạy cảm với mọi thứ xung quanh thế nên các mẹ phải vô cùng cẩn thận. Hy vọng những kiến thức trên đây sẽ giúp các chị em hiểu rõ hơn về việc phụ nữ sau sinh cần kiêng những gì để tốt cho sức khỏe của bản thân và con yêu của mình.