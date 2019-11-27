Bé sơ sinh 1 tháng tuổi đi ngoài ra bọt là dấu hiệu cảnh báo điều gì?

Nuôi dạy con 27/11/2019 16:18

Bé sơ sinh 1 tháng tuổi đi ngoài ra bọt  là một trong những hiện tượng dễ gặp ở trẻ. Nếu trẻ nhà bạn đang có hiện tượng này thì phải làm gì? Cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Trẻ sơ sinh có hệ tiêu hóa còn non nớt nên rất dễ mắc phải các vấn đề liên quan. Trong đó cha mẹ phải đặc biệt quan tâm đến việc đi ngoài của trẻ. Đấy không chỉ đơn giản là việc trẻ đẩy chất thải ra bên ngoài mà còn là dấu hiệu để bạn nhận biết vấn đề sức khỏe mà trẻ đang gặp phải. Thường thì trẻ đi ngoài 5 đến 10 lần/ngày. Phân có màu vàng, sền sệt. Tuy nhiên nếu bé sơ sinh 1 tháng tuổi đi ngoài ra bọt thì đó là cảnh báo cho việc hệ tiêu hóa của trẻ có vấn đề và cha mẹ cần quan tâm.

Be so sinh 1 thang tuoi di ngoai ra bot la dau hieu canh bao dieu gì? 1
Trẻ đi ngoài có bọt, cha mẹ nên chú ý - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân của việc bé đi ngoài có bọt

Để có phương pháp chữa trị đúng thì trước hết, bạn cần phải biết nguyên nhân dẫn đến việc trẻ nhà mình đi ngoài ra bọt là gì. Những nguyên nhân phổ biến, thường gặp là:

  • Hệ thống tiêu hóa của trẻ còn non nớt, chưa hoàn thiện dẫn đến việc đi ngoài có bọt. Đường ruột bị kích thích và phần sữa được trẻ ăn trong ngày chưa được hấp thu và tiêu hóa hết đường trong sữa. 
  • Trẻ bị nhiễm khuẩn đường ruột. Trong đường ruột của trẻ có các vi khuẩn như: Salmonella, Shigella, Staphylococcus, Campylobacter hay E. coli sẽ khiến xuất hiện hiện tượng đi ngoài có bọt ở trẻ. Nếu bị nặng thì có thể bị chuột rút khá nguy hiểm. Cha mẹ nên đưa bé đi khám để có phương án chữa trị kịp thời. 
Be so sinh 1 thang tuoi di ngoai ra bot la dau hieu canh bao dieu gì? 2
Trẻ bị đi ngoài ra bọt do nhiều nguyên nhân khác nhau - Ảnh minh họa: Internet
  • Trẻ bị dị ứng protein trong sữa cùng với các triệu chứng khác như: đau bụng và đi ngoài có máu trong phân. Cần phải chú ý theo dõi nếu không trẻ sẽ bị phát ban, sưng, thậm chí khó thở.
  • Trẻ mắc hội chứng kém hấp thu khiến cho chất dinh dưỡng trong tiêu hóa hết cũng là một nguyên nhân.
  • Chế độ ăn uống của mẹ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến trẻ vì trẻ trực tiếp bú sữa mẹ. Khi mẹ ăn các loại thức ăn nhuận tràng sẽ khiến trẻ xuất hiện hiện tượng này.
Be so sinh 1 thang tuoi di ngoai ra bot la dau hieu canh bao dieu gì? 3
Mẹ cần nhận biết màu sắc các loại phân của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Các trường hợp bé sơ sinh 1 tháng tuổi đi ngoài có bọt

Sẽ có 5 trường hợp trẻ bị đi ngoài có bọt với các mức độ khác nhau mà cha mẹ cần nhận biết để xử lý. Đó là:

Trẻ đi ngoài có bọt nhưng vẫn ăn ngủ bình thường

Nếu cha mẹ phát hiện tính chất phân của trẻ bất thường nhưng vẫn bú mẹ và ngủ bình thường, vẫn có dấu hiệu tăng cân thì không có gì quá đáng ngại. Mẹ chỉ cần chú ý hơn đến trẻ cũng như thay đổi chế độ ăn của mình để chấm dứt tình trạng này.

Trẻ đi ngoài có bọt kèm quấy khóc

Các triệu chứng thường gặp ở trẻ  khi bị đi ngoài có bọt như: quấy khóc, bỏ bú hoặc bú ít đi, không lên cân trong thời gian dài hoặc có dấu hiệu giảm cân. Đây các các dấu hiệu cho thấy trẻ bị rối loạn tiêu hóa hoặc viêm nhiễm đường ruột. Nếu gặp phải trường hợp này hãy đưa trẻ đến gặp bác sĩ. Tuyệt đối không được tự ý chữa bằng thuốc hoặc bất cứ mẹo nào. 

Be so sinh 1 thang tuoi di ngoai ra bot la dau hieu canh bao dieu gì? 4
Trẻ đi ngoài có bọt và quấy khóc  - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh đi ngoài có bọt và nhầy

Bé đi ngoài có bọt và nhầy thường xuất hiện cảnh báo với 3 trường hợp sức khỏe của trẻ như sau:

  • Trẻ đi ngoài với lượng phân ít, có màu xanh sẫm, xuất hiện nhầy. Trẻ quấy khóc trước và sau khi bú. Để giải quyết mẹ hãy cho trẻ bú đủ sữa. 
  • Trẻ đi ngoài phân cứng, có nhầy, thậm chí có cả máu. Đây là trẻ bị táo bón.
  • Phân trẻ nhìn như bã đậu, màu xanh có kèm cả chất nhầy. Khi đó trẻ đã bị viêm nhiễm đường ruột.

Trẻ sơ sinh sôi bụng đi ngoài có bọt

Trong các trường hợp bình thường, việc sôi bụng của trẻ là điều không có gì đáng lo ngại. Nhưng khi trẻ bị sôi bụng mà còn khóc liên tục thì hãy coi chừng nhé. Đó là trẻ bị tắc nghẽn khí ở nếp gấp đường ruột. Mẹ hãy giảm mỡ và thức ăn khó tiêu trong chế độ ăn đồng thời cho con bú đúng cách.

>>> Xem thêm:

- Trẻ 1 tháng tuổi đi ngoài 2 ngày 1 lần có sao không?

- Trẻ 1 tháng tuổi 3 ngày không đi ngoài có đáng lo ngại?

Be so sinh 1 thang tuoi di ngoai ra bot la dau hieu canh bao dieu gì? 5
Khi bị đi ngoài ra bọt trẻ sẽ mệt mỏi, mất nước - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa bé đi ngoài ra bọt

Khi trẻ sơ sinh đi ngoài có bọt và nước hoặc gặp phải các trường hợp như trên, mẹ hãy chú ý những điều sau đây:

  • Điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng của bản thân nếu con bú hoàn toàn sữa mẹ. ăn nhiều rau, củ, quả, uống nước dừa, sữa chua… đó là cách hiệu quả nhất. Hạn chế ăn đồ nhiều dầu mỡ, đồ ăn nhanh.
  • Khi trẻ bắt đầu ăn sữa công thức có thể sẽ bị đi ngoài có bọt trong khoảng 2 đến 3 ngày đầu vì hệ tiêu hóa chưa thích ứng kịp. Nhưng nếu hiện tượng này kéo dài thì mẹ hãy thay đổi loại sữa có lactose để giúp cho việc tiêu hóa của trẻ dễ dàng hơn. 
  • Bù đủ nước cho bé bằng cách tăng số lần bú nhiều hơn.
  • Cho bé uống thêm oresol khoảng 50 đến 100ml sau mỗi lần trẻ bị đi ngoài. Và đặc biệt là dung dịch điện giải giúp trẻ không bị mất nước.
  • Đưa trẻ đến gặp bác sĩ khi: trẻ đi ngoài 2 ngày không khỏi, phân lẫn máu, bé bỏ ăn, mệt, sốt và có dấu hiệu mất nước nghiêm trọng. 
Be so sinh 1 thang tuoi di ngoai ra bot la dau hieu canh bao dieu gì? 6
Đưa trẻ đến gặp bác sĩ để có cách điều trị phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Việc trẻ sơ sinh đi hoa cà hoa cải trong bao lâu phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau và bạn không được chủ quan. Nếu bé sơ sinh 1 tháng tuổi đi ngoài ra bọt hãy đưa đến gặp bác sĩ chứ không nên tự ý chữa cho trẻ.

16 mẹo chăm sóc trẻ sơ sinh hầu như chẳng sách vở nào nhắc đến nhưng đáng giá hơn vàng

16 mẹo chăm sóc trẻ sơ sinh hầu như chẳng sách vở nào nhắc đến nhưng đáng giá hơn vàng

Những mẹo chăm sóc trẻ sơ sinh này được các mẹ giàu kinh nghiệm nuôi con chia sẻ đến đông đảo cộng đồng các mẹ bỉm sữa.

Xem thêm
Từ khóa:   Cách chăm sóc trẻ trẻ sơ sinh đi ngoài có bọt trẻ đi ngoài có bọt

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 34 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 33 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?