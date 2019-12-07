Nguyên nhân bé 2 tuổi chậm nói và cách khắc phục

Nuôi dạy con 07/12/2019 14:18

Bé 2 tuổi chậm nói khiến cho cha mẹ không khỏi lo lắng. Vậy dấu hiệu là gì, nguyên nhân do đâu và cách khắc phục như thế nào? Cùng tìm hiểu ngay nhé!

Bé 2 tuổi chậm nói hoặc nói được một vài câu khi đã chập chững biết đi khiến nhiều bố mẹ lo sợ rằng con mình không bình thường như những đứa trẻ khác và không biết đó là biểu hiện của bệnh gì, có nguy hiểm hay không? Đây là vấn đề không phải quá hiếm gặp, do đó bố mẹ cần bình tĩnh và tìm hiểu về tình trạng này ở trẻ một cách nghiêm túc để tìm ra giải pháp tối ưu.

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Bé 2 tuổi chậm nói cần có phương pháp dạy phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Biểu hiện bé 2 tuổi chậm nói

Trẻ 2 tuổi chậm nói thường có những biểu hiện sau:

  • Trẻ chỉ nói ú ớ được vài từ, không thành câu hoàn chỉnh. 
  • Trẻ không giao tiếp với mọi người bằng lời nói, chỉ bằng ngôn ngữ cơ thể hoặc ánh mắt.
  • Trẻ thường nhại theo bố mẹ mà không tự nói ra được câu nào khác.
  • Khi cần một thứ gì đó, trẻ chỉ dùng tay chỉ mà không gọi tên các đồ vật trong nhà một cách bình thường hoặc không thể nhớ ra tên để gọi.
  • Có những câu hỏi đơn giản nhưng trẻ không trả lời được, cần mất rất nhiều thời gian để cho trẻ hiểu được bố mẹ đang nói gì.
  • Trẻ không nói chuyện với ai. Một đoạn đối thoại đơn giản, trẻ cũng phớt lờ và không đáp trả.
  • Trẻ nói từ được từ mất, ngập ngừng và bỏ cuộc khi đang nói giữa chừng.
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Bé 2 tuổi chậm nói thường ngại giao tiếp với mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân bé 2 tuổi chậm nói

Chỉ khi nào bố mẹ biết được nguyên nhân thật sự của chứng chậm nói ở con mình, bố mẹ mới tìm ra được giải pháp phù hợp để khắc phục. Dưới đây là một số nguyên nhân gây nên tình trạng chậm nói ở trẻ 2 tuổi.

Trẻ chậm phát triển

Những đứa trẻ chậm phát triển thường có chỉ số IQ thấp hơn những đứa trẻ bình thường rất nhiều. Một số dấu hiệu của trẻ chậm phát triển như:

  • Các hoạt động đi lại, cầm nắm của trẻ khá khó khăn
  • Trẻ chậm hiểu, ít hoặc không có khả năng hiểu và tiếp nhận thông tin, ít nói.

Mất thính lực

Thính lực có vấn đề khiến khả năng nói của trẻ bị suy giảm. Trẻ nghe hiểu kém và khả năng bắt chước hoặc học nói theo mẹ chậm. Do đó, bố mẹ cần đưa trẻ đi khám để kiểm tra thính lực.

Trẻ nhỏ có thể bị nóng, sốt và một số bệnh lý về tai như viêm tai giữa, khiến thính lực kém và dẫn đến việc bé 2 tuổi chậm nói.

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Bé 2 tuổi chậm nói do thính lực kém - Ảnh minh họa: Internet

Vòm miệng có vấn đề

Cấu trúc vòm miệng của trẻ chưa hoàn thiện hoặc không đúng vị trí có thể dẫn đến việc trẻ chậm nói. Lưỡi có thể dính thẳng vòm miệng khiến trẻ gặp khó khăn trong việc phối hợp môi, lưỡi và vòm miệng để nói chuyện. 

Dấu hiệu tự kỷ

Tự kỷ khiến cho trẻ tự thu mình lại và không giao tiếp với mọi người xung quanh, thậm chí ngôn ngữ cơ thể cũng không phát triển, mắt lờ đờ, không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

Bé 2 tuổi chậm nói cũng có thể là một dấu hiệu của bệnh tự kỷ. Do đó, khi thấy biểu hiện này ở trẻ, hãy đưa con đến gặp bác sĩ để lắng nghe tư vấn và có giải pháp điều trị.

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Bé 2 tuổi chậm nói có thể là biểu hiện của tự kỷ - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh về não và thần kinh

Não bộ là cơ quan điều khiển suy nghĩ, giọng nói và các hoạt động khác. Do đó bé 2 tuổi chậm nói có khả năng do não chậm phát triển.

Trẻ em thường gặp một số bệnh lý về não như viêm màng não, bại não hoặc não úng thủy cũng rất nguy hiểm. Cần cho bé đi khám sớm để phát hiện bệnh thông qua triệu chứng chậm nói ở trẻ.

Do sinh non

Sinh non khiến trẻ gặp rất nhiều vấn đề, đặc biệt là sự chậm phát triển của các cơ quan, nhất là não bộ, khiến cho trẻ bị chậm nói.

Cách dạy bé 2 tuổi chậm nói

Nhiều bố mẹ cảm thấy hoang mang và lo lắng không biết với trẻ 2 tuổi chậm nói phải làm sao. Dưới đây là một số cách khắc phục chứng chậm nói ở trẻ.

Đọc sách cùng bé

Việc đọc sách giúp bé tiếp thu từng câu từ và rèn luyện khả năng ghi nhớ. Đọc sách cũng là một thói quen tốt mà bố mẹ nên tạo cho bé ngay từ khi còn nhỏ. Sách là một kho tàng ngôn ngữ tuyệt vời giúp trẻ tăng vốn từ và làm quen với nhiều sự vật hiện tượng xung quanh. Việc bố mẹ đọc sách cùng trẻ sẽ khiến con hứng thú hơn rất nhiều.

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Đọc sách giúp bé tăng khả năng ghi nhớ từ - Ảnh minh họa: Internet

Chọn 1 từ để dạy bé trong ngày

Trẻ chậm nói thường chậm tiếp nhận thông tin. Do đó bạn cần dạy trẻ từ từ chậm rãi. Mỗi ngày chỉ nên chọn 1 đến 2 từ để dạy cho trẻ, thường gắn liền với đồ vật hoặc hành động mà bạn làm để cho trẻ ghi nhớ và tập nói theo. 

Mô tả hành động và diễn tả bằng lời nói

Khi bạn làm bất cứ việc gì như dọn dẹp, nấu ăn khi đang trông con nhỏ, hãy kết hợp tường thuật lại hành động đó qua câu từ. Ví dụ như: Mẹ đang nấu cơm, mẹ đang rửa bát, mẹ đang quét nhà… Con có muốn quét nhà cùng mẹ không? Không cần nhận lại được câu trả lời của con nhưng điều này sẽ khiến con bạn làm quen với sự việc và cuộc sống hằng ngày của mẹ, giúp con tập phản xạ dần với người gần gũi nhất.

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Mô tả lại hành động cho trẻ chậm nói - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp các bố mẹ hiểu rõ về dấu hiệu, nguyên nhân và cách khắc phục đối với tình trạng bé 2 tuổi chậm nói. Từ đó bố mẹ có thêm những kỹ năng và cách giáo dục trẻ phù hợp, giúp trẻ luôn ngoan ngoãn và phát triển một cách toàn diện như bố mẹ hằng mong muốn.

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