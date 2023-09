Trẻ sơ sinh bị nghẹt mũi thở khò khè: Nguyên nhân và cách điều trị

Theo thống kê gần đây, mỗi năm có hàng triệu trẻ em tử vong do nghẹt mũi thở khò khè vì viêm đường hô hấp, trong đó 98% ở các quốc gia đang phát triển. Trẻ sơ sinh bị nghẹt mũi thở khò khè thường hay quấy khóc, bỏ ăn và đòi bế liên tục, tiếng thở bất thường vì các phế quản đã bị viêm nhiễm, xuất hiện dịch gây phù nề, co thắt, tắc nghẽn và cản trở đường lưu thông của không khí khiến việc hô hấp trở nên khó khăn. Lúc này, mẹ cần tiến hành một số biện pháp can thiệp đơn giản để giúp trẻ dễ chịu hơn.

Trẻ bị nghẹt mũi thở khò khè mẹ nên làm gì?

Khi thấy con có những biểu hiện nghẹt mũi, thở khò khè, mẹ nên: