Mẹ nên làm gì khi trẻ sơ sinh bị nổi mẩn đỏ ở chân?

Nguyên nhân cơ bản gây viêm da cơ địa ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng di truyền, dị ứng thực phẩm, nguồn nước ô nhiễm, khói bụi, thời tiết thay đổi thất thường,… có thể góp phần làm tăng nguy cơ viêm da cơ địa ở trẻ em.

Chân tay thô ráp khiến trẻ bị mẩn đỏ, ngứa ngáy và khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

1.3. Bệnh tổ đỉa

Bệnh tổ đỉa thường khiến trẻ bị nổi mẩn đỏ ở chân, bàn tay, nách, bẹn. Các nốt mẩn ngứa thường xuất hiện thành cụm gây mất thẩm mỹ và khiến bé khó chịu, chán ăn, quấy khóc.

So với người lớn, bệnh tổ đỉa ở trẻ em thường khó điều trị hơn. Do đó, để đảm bảo hiệu quả điều trị và để giữ an toàn cho trẻ, cha mẹ hoặc người chăm sóc cần đưa bé đến bệnh viện ngay khi nhận thấy các dấu hiệu bệnh.

1.4. Bệnh sởi

Bệnh sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra và thường phổ biến ở trẻ em từ 10 đến 15 tuổi. Các triệu chứng bệnh cơ bản bao gồm nổi mẩn đỏ bắt đầu từ chân tóc sau đó kéo dài đến lòng bàn tay và lòng bàn chân.

Nếu khi ngờ trẻ bị bệnh sởi, đưa trẻ đến bệnh viện để thực hiện xét nghiệm và điều trị phù hợp. Bên cạnh đó, hiện tại cha mẹ hoặc người chăm sóc có thể tiêm vắc-xin sởi để phòng ngừa bệnh cho trẻ. Ngoài ra, tăng cường bổ sung vitamin, rau quả tươi cũng là một cách hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa bệnh sởi ở trẻ em.

1.5. Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn

Viêm nội tâm mạc do vi khuẩn ở trẻ em là tình trạng nhiễm trùng máu thông qua kim tiêm, vết nứt ở da hoặc các thiết bị tạo nhịp tim khác. Bệnh thường phổ biến ở những trẻ bệnh tim bẩm sinh và đã trải qua các ca ghép tim, phẫu thuật thay van tim, sửa van tim,…

Các triệu chứng phổ biến của bệnh là trẻ sơ sinh bị nổi mẩn đỏ ở chân hoặc xuất hiện các mảng mề đay mẩn ngứa màu đỏ lòng bàn tay, bàn chân. Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn là tình trạng bệnh nguy hiểm và cần điều trị kịp thời để tránh các biến chứng nghiêm trọng, bao gồm tử vong.

1.6. Bệnh Kawasaki

Kawasaki là tình trạng sốt cấp tính kèm phát ban trong các mạch máu thường phổ biến ở trẻ em dưới 5 tuổi. Trong giai đoạn cấp tính của bệnh, trẻ bị nổi mẩn đỏ ở chân, lòng bàn tay kèm theo việc thay đổi màu da. Thông thường vùng da bị tổn thương thường bị phù nề nghiêm trọng kèm theo đau nhói ở lưng hoặc bàn tay.

Bệnh Kawasaki cần được tiếp nhận điều trị y tế kịp lúc để tránh các biến chứng bao gồm teo cơ và các ảnh hưởng đến xương khớp.

Hiện tượng lòng bàn chân nổi chấm đỏ ở trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

1.7. Viêm màng não

Viêm màng não là bệnh lý nguy hiểm thường phổ biến ở trẻ em dưới 5 tuổi. Đây là tình trạng màng bao bọc của não bị vi trùng (điển hình là Streptococcus pneumoniae) tân công và khiến bé bị nổi mẩn đỏ ở lòng bàn chân và các vùng da khác của cơ thể.

Các biến chứng bệnh bao gồm mù lòa, điếc, động kinh, tê liệt tay chân hoặc mất khả năng nhận biết người thân quen dù đã điều trị khỏi bệnh. Do đó, nếu nghi ngờ trẻ bị viêm màng não, hãy đưa bé đến bệnh viện ngay lập tức.

2. Cách điều trị khi trẻ sơ sinh bị nổi mẩn đỏ ở chân

Để điều trị tình trạng trẻ sơ sinh bị nổi mẩn ở chân tay, cha mẹ hoặc người chăm sóc cần tìm hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp dưỡng ẩm cho da có thể hỗ trợ cắt giảm các triệu chứng.

Trong một số trường hợp, cha mẹ có thể cân nhắc cho trẻ sử dụng thuốc chống dị ứng hoặc thuốc kháng Histamin không kê đơn để ngăn ngừa tình trạng mẩn đỏ ở lòng bàn chân.

Các trường hợp nghi ngờ nhiễm trùng hoặc nhiễm virus, hãy đưa bé đến bệnh viện để thăm khám và có biện pháp điều trị hợp lý.

Cách chăm sóc khi trẻ sơ sinh bị nổi mẩn đỏ ở chân - Ảnh minh họa: Internet

*Biện pháp phòng ngừa tình trạng trẻ sơ sinh bị mẩn đỏ ở chân

Để ngăn ngừa và hạn chế tình trạng trẻ sơ sinh bị nổi mẩn đỏ ở chân tay cha mẹ có thể tham khảo một số biện pháp phòng ngừa sau:

Giữ vệ sinh cơ thể, thường xuyên tắm, rửa tay, chân bằng dung dịch vệ sinh chuyên dụng cho trẻ.

Cắt ngắn móng tay của trẻ để hạn chế tình trạng gãi, cào xước làm tổn thương bề mặt da. Mang tất chân hoặc che đậy các nốt mẩn đỏ ở lòng bàn chân để trẻ không vô tình làm tổn thương da.

Không nuôi thú cưng hoặc tiêm ngừa đầy đủ cho thú nuôi trong nhà. Ngoài ra, thường xuyên hút bụi và vệ sinh nhà cửa để tránh làm kích ứng da của bé.

Khi sử dụng các sản phẩm kem dưỡng hoặc thuốc cho trẻ em cần tham khảo ý kiến của bác sĩ. Không tự ý dùng thuốc cho trẻ khi chưa nhận được sự đồng ý của bác sĩ nhi khoa hoặc người có chuyên môn.

Giữ vệ sinh cho trẻ là cách giảm tối đa các bệnh về da - Ảnh minh họa: Internet

*Nguyên tắc 4 “không” gồm:

KHÔNG nên tắm và lau rửa trẻ quá kỹ vì da của trẻ rất mỏng nên dễ bị kích ứng.

KHÔNG nên nặn hay làm vỡ mụn ở vùng da bị mẩn đỏ bởi có thể gây nhiễm trùng.

KHÔNG nên thoa các loại kem không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc dùng sữa tắm có chất tạo bọt, tẩy rửa vì sẽ làm mẩn đỏ, ngứa nặng thêm.

KHÔNG để trẻ gãi, cào cấu lên vùng có da bị mẩn đỏ, vì nó sẽ khiến da bị trầy xước, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập dễ dàng hơn.

*Nguyên tắc 3 “nên” có gồm:

NÊN thay quần áo thường xuyên, cho trẻ sơ sinh bị nổi mẩn đỏ mặc đồ thoải mái, thoáng mát.

NÊN bổ sung nhiều nước, sữa và thực phẩm tươi mát (nước đỗ đen, cam chanh…) giúp trẻ tăng sức đề kháng.

NÊN sử dụng các loại sản phẩm tắm bé phù hợp với làn da của trẻ

Làn da trẻ sơ sinh nhạy cảm, dễ nhiễm khuẩn nên cha mẹ cần chú ý chăm sóc cẩn thận hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu trẻ sơ sinh bị nổi mẩn đỏ ở chân kéo dài, không thuyên giảm sau 5 – 7 ngày, hãy đưa bé đến bệnh viện. Trao đổi với bác sĩ khi có bất cứ câu hỏi hoặc thắc mắc nào có liên quan.

>>> Xem thêm:

- Mẹ nên làm gì khi trẻ sơ sinh bị nổi mẩn đỏ trên mặt?