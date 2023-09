Mẹ nên làm gì khi trẻ sơ sinh bị nổi mẩn đỏ trên mặt?

Nguyên nhân bé sơ sinh bị nổi mẩn đỏ trên mặt

Do Thay đổi đột ngột từ môi trường an toàn, vô trùng trong bụng mẹ ra bên ngoài, việc trẻ sơ sinh bị nổi mẩn đỏ trên mặt cũng rất dễ gặp. Vì vậy, có rất nhiều nguyên nhân gây mẩn đỏ ở trẻ.

Nguyên nhân đầu tiên là do mụn sữa. Đối với những bé sơ sinh bị nổi mẩn đỏ trên mặt khi mới sinh ra ở trong 3 tuần đầu. Mụn sữa có thể xuất hiện li ti ở mặt, cổ, tay chân và lưng vài tuần đến nhiều nhất là 3 tháng sẽ tự biến mất mà bố mẹ không cần can thiệp gì. Nguyên nhân là do thay đổi môi trường sống và các tuyến bã nhờn trên da bé đang học cách bài tiết.