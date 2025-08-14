Đang lái xe, chủ xe nghe thấy tiếng động lạ liền mở ra kiểm tra phát hiện trăn khổng lồ cuộn tròn trong động cơ

Đang lái xe, chủ xe nghe thấy tiếng động lạ liền mở ra kiểm tra thì bỗng hoảng sợ lùi lại vài bước khi phát hiện con vật quen thuộc ẩn náu trong xe. Được biết, chủ xe ô tô màu đỏ này sống ở Campuchia.

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

