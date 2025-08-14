Ấm lòng khoảnh khắc cậu bé gặp và vui đùa với người mang trái tim của cha mình sau khi cha qua đời vì tai nạn nghiêm trọng

Vincent Stiltner, đến từ Saltville, Virginia, Mỹ đã hình thành một mối liên kết đặc biệt với Dom Wilson, 37 tuổi, người nhận được trái tim của cha em – Christopher – sau một vụ tai nạn nghiêm trọng vào tháng 3 năm 2022.
Video 1 giờ 46 phút trước

Bảo Ngọc | Theo Phụ nữ sức khỏe

