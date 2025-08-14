Kể từ ngày mai, thứ Sáu 15/8/2025, Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền tài ùa đến chật ví, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 14/08/2025 15:45

Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền tài ùa đến chật ví, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi.

Tuổi Tý

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra thuận lợi đủ đường. Bạn cũng dễ dàng gặt hái được thành công trong công việc nhờ trí thông minh và sự nâng đỡ của Cát Tinh. Để có được điều này, bản mệnh đã trải qua không ít khó khăn trước đó. Tài lộc của con giáp này được nâng cao, cải thiện nhờ biết cách khai thác những điểm mạnh trong công việc chính và việc phụ nên đã thu về túi một khoảng kha khá cho mình. 

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên tươi đẹp. Người đã kết hôn luôn xem gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải cho đi chớ đừng chỉ nhận tình cảm cho riêng mình.

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 15/8/2025, Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền tài ùa đến chật ví, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra trôi chảy và hanh thông muôn phần. Công việc của tuổi này có thể có những thay đổi bất ngờ nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của bản mệnh. Điều này đã được cấp trên đánh giá cao, do đó có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong sự nghiệp. 

Vận trình tình cảm thăng hoa, nở rộ. Bạn và người ấy hiện đang lên kế hoạch hâm nóng tình cảm bằng những chuyến đi chơi xa. Người độc thân vẫn còn ham chơi nên chưa muốn nói chuyện yêu đương ngay lúc này.

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 15/8/2025, Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền tài ùa đến chật ví, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình người tuổi Tuất sẽ diễn ra tương đối êm đẹp. Nhờ có Tam hội quý nhân chỉ đường dẫn lối, con giáp này đã đạt được thành công đúng như mong đợi của mình. Đồng thời, tài lộc của bản mệnh cũng sẽ dư dả nhờ sự giúp đỡ của Thiên Tài, mở ra nhiều vận may về tiền bạc. 

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ bình yên, tốt đẹp. Người tuổi này cảm thấy hạnh phúc vì có người bạn đời khá lý tưởng. Người độc thân vẫn chưa muốn nói chuyện yêu đương vì mải mê lo cho sự nghiệp. 

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 15/8/2025, Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền tài ùa đến chật ví, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Con riêng của chồng phá phách đến bể kính cửa sổ, tôi chỉ nói vài câu trách mắng thì một nhân vật lao tới để lộ sự thật rụng rời

Con riêng của chồng phá phách đến bể kính cửa sổ, tôi chỉ nói vài câu trách mắng thì một nhân vật lao tới để lộ sự thật rụng rời

Tâm sự 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/8/2025, 3 con giáp đổi đời dễ dàng, xây nhà to, nằm không hưởng Phúc, vạn điều viên mãn, tình duyên hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/8/2025, 3 con giáp đổi đời dễ dàng, xây nhà to, nằm không hưởng Phúc, vạn điều viên mãn, tình duyên hanh thông

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Nóng: Khởi tố người đàn ông lao vào xe khách rút chìa khóa rồi bỏ đi ở Hà Nội

Nóng: Khởi tố người đàn ông lao vào xe khách rút chìa khóa rồi bỏ đi ở Hà Nội

Đời sống 40 phút trước
Hành khách lao vào ẩu đả dữ dội trên máy bay, nguyên nhân bắt nguồn từ tiếng khóc của một đứa trẻ

Hành khách lao vào ẩu đả dữ dội trên máy bay, nguyên nhân bắt nguồn từ tiếng khóc của một đứa trẻ

Video 58 phút trước
'Vườn sao băng' Ngô Thừa Húc khóc bên mộ Từ Hy Viên

'Vườn sao băng' Ngô Thừa Húc khóc bên mộ Từ Hy Viên

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Lặng người biết được lý do chồng bỏ bồ, tôi dứt khoát ly hôn không quay đầu lại thêm lần nào nữa

Lặng người biết được lý do chồng bỏ bồ, tôi dứt khoát ly hôn không quay đầu lại thêm lần nào nữa

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Tình tiết bất ngờ trong vụ nam thanh niên ném 3 bình nước 20 lít từ tầng 26 xuống đường ở TP.HCM

Tình tiết bất ngờ trong vụ nam thanh niên ném 3 bình nước 20 lít từ tầng 26 xuống đường ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày tới (15/8-16/8), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày tới (15/8-16/8), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Chồng sốc ngất khi bất ngờ phát hiện vợ bầu ngoại tình qua câu nói ‘cảnh báo’ của bác sĩ

Chồng sốc ngất khi bất ngờ phát hiện vợ bầu ngoại tình qua câu nói ‘cảnh báo’ của bác sĩ

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Người đàn ông đâm đôi nam nữ rồi tự thiêu trên cabin xe container, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Người đàn ông đâm đôi nam nữ rồi tự thiêu trên cabin xe container, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Đời sống 1 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên trong rừng sâu ở Ninh Bình, tiết lộ danh tính nạn nhân

Phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên trong rừng sâu ở Ninh Bình, tiết lộ danh tính nạn nhân

Tử vi thứ Sáu 15/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Sáu 15/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Diễn biến bất ngờ vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Diễn biến bất ngờ vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/8/2025, 3 con giáp đổi đời dễ dàng, xây nhà to, nằm không hưởng Phúc, vạn điều viên mãn, tình duyên hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/8/2025, 3 con giáp đổi đời dễ dàng, xây nhà to, nằm không hưởng Phúc, vạn điều viên mãn, tình duyên hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày tới (15/8-16/8), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày tới (15/8-16/8), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

Thiên thời địa lợi nhân hòa, Thần Tài chỉ tận mặt 3 con giáp có căn PHÚ QUÝ trong 9 ngày tới, gom sạch tiền bạc thiên hạ, tay trái có Lộc, tay phải có Phúc

Thiên thời địa lợi nhân hòa, Thần Tài chỉ tận mặt 3 con giáp có căn PHÚ QUÝ trong 9 ngày tới, gom sạch tiền bạc thiên hạ, tay trái có Lộc, tay phải có Phúc

Bước qua tháng 9 dương lịch, 3 con giáp nắm trọn cơ may, chốt đơn liên tục, làm ăn phát đạt, âm thanh giàu có vang vọng

Bước qua tháng 9 dương lịch, 3 con giáp nắm trọn cơ may, chốt đơn liên tục, làm ăn phát đạt, âm thanh giàu có vang vọng

Quý nhân kề cạnh 3 con giáp làm đâu trúng đó, hỷ sự triền miên, VÀNG vào cửa trước, BẠC tới cửa sau, thu nhập tăng lên gấp 3 gấp 4 trong 7 ngày tới

Quý nhân kề cạnh 3 con giáp làm đâu trúng đó, hỷ sự triền miên, VÀNG vào cửa trước, BẠC tới cửa sau, thu nhập tăng lên gấp 3 gấp 4 trong 7 ngày tới

Giờ vàng đã điểm, trong 3 ngày cuối tuần (15/8 - 17/8), 3 con giáp này tiền đổ về túi ào ào như nước, làm gì cũng được nhiều may mắn, cơ hội trở thành tỷ phú

Giờ vàng đã điểm, trong 3 ngày cuối tuần (15/8 - 17/8), 3 con giáp này tiền đổ về túi ào ào như nước, làm gì cũng được nhiều may mắn, cơ hội trở thành tỷ phú