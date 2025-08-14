Clip: Nam thanh niên ném 3 bình nước suối 20 lít từ chung cư xuống đất khiến nhiều người chứng kiến khiếp vía

Vụ việc xảy ra vào lúc 5 giờ 30 sáng 14.8 tại khu vực cụm chung cư, thuộc phường Thạnh Mỹ Tây (phường 22, quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM). Người gây ra sự việc là nam thanh niên tên L.Q.H (22 tuổi) sống ở tầng 26 của 1 tòa nhà thuộc cụm chung cư.

