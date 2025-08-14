Va chạm giao thông kinh hoàng, xe ô tô bị kẹp giữa 2 xe đầu kéo, hành khách và tài xế đã may mắn sống sót

Vụ va chạm xảy ra giữa xe ô tô với hai chiếc xe đầu kéo ở Gorakhpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, vào chiều 4/8. Đoạn clip ghi lại cho thấy cú va chạm khiến xe Bolero bị kẹp giữa hai chiếc xe hạng nặng. Các báo cáo cho biết, cả hành khách và tài xế đều sống sót.
Video 2 giờ 52 phút trước

Bảo Châu | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi