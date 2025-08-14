Va chạm giao thông kinh hoàng, xe ô tô bị kẹp giữa 2 xe đầu kéo, hành khách và tài xế đã may mắn sống sót

Vụ va chạm xảy ra giữa xe ô tô với hai chiếc xe đầu kéo ở Gorakhpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, vào chiều 4/8. Đoạn clip ghi lại cho thấy cú va chạm khiến xe Bolero bị kẹp giữa hai chiếc xe hạng nặng. Các báo cáo cho biết, cả hành khách và tài xế đều sống sót.

Video 2 giờ 52 phút trước 2 giờ 52 phút trước Bảo Châu | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/va-cham-giao-thong-kinh-hoang-xe-o-to-bi-kep-giua-2-xe-au-keo-hanh-khach-va-tai-xe-a-may-man-song-sot-739758.html