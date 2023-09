Những tác dụng của uống nước dừa không phải ai cũng biết

Nước dừa chính là một loại nước uống khải khát tự nhiên được rất nhiều người yêu thích và tác dụng của uống nước dừa khá tốt cho sức khỏe. Mỗi loại nước dừa đều có những lợi ích khác nhau.

Công dụng của nước dừa già

Nhiều người vẫn thường đặt câu hỏi, nước dừa non tốt hơn hay dừa già tốt hơn và loại nào là ngon nhất. Theo như tìm hiểu, dừa già vỏ thường bị loang màu, màu nâu nhạt, vỗ vào quả dừa thấy tiếng nghe đanh, vỏ dừa cứng. Trái dừa già mất một năm để trưởng thành. Công dụng của nước dừa già chúng ta đã thấy rõ, nó ngọt hơn dừa non nên uống sẽ có vị và đặc biệt, dừa già có chứa axit lauric, một axit béo trung hòa và là chất chống nấm, virus, vi khuẩn. Không những thế tác dụng của nước dừa già còn giảm độ PH trong cơ thể của bạn. Tùy vào sở thích và chúng ta lựa chọn dừa non hay dừa già để uống.