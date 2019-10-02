Những tác dụng của uống nước dừa không phải ai cũng biết

Nhiều người vẫn thường đặt câu hỏi, nước dừa non tốt hơn hay dừa già tốt hơn và loại nào là ngon nhất. Theo như tìm hiểu, dừa già vỏ thường bị loang màu, màu nâu nhạt, vỗ vào quả dừa thấy tiếng nghe đanh, vỏ dừa cứng. Trái dừa già mất một năm để trưởng thành. Công dụng của nước dừa già chúng ta đã thấy rõ, nó ngọt hơn dừa non nên uống sẽ có vị và đặc biệt, dừa già có chứa axit lauric, một axit béo trung hòa và là chất chống nấm, virus, vi khuẩn. Không những thế tác dụng của nước dừa già còn giảm độ PH trong cơ thể của bạn. Tùy vào sở thích và chúng ta lựa chọn dừa non hay dừa già để uống.

Nước dừa chính là một loại nước uống khải khát tự nhiên được rất nhiều người yêu thích và tác dụng của uống nước dừa khá tốt cho sức khỏe . Mỗi loại nước dừa đều có những lợi ích khác nhau.

Có nhiều loại dừa, tác dụng của nó là khác nhau, dừa xiêm cũng là loại được lựa chọn khá nhiều để làm nước giải khát. Uống nước dừa xiêm giúp giảm huyết áp, giảm lượng đường huyết. Giúp ngăn chặn các bệnh ung thư, lão hóa, đẹp da, nếp nhăn, thị lực kém và các bệnh về xương. Không những thế, nước dừa xiêm còn tốt cho bộ máy tiêu hóa, giúp quá trình tiêu hóa dễ dàng hơn. Ngoài ra, nó còn giúp cải thiện đường ruột, tăng tiết axit dạ dày, viêm loét dạ dày. Nước dừa xiêm còn giúp ngăn ngừa tình trạng viêm đường tiết niệu, cũng như giảm nguy cơ sỏi thận. Tác dụng của nước dừa xiêm còn được ví như nước vô trùng sử dụng làm dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch, trị tiêu chảy.

Trong nước dừa có tinh dầu tự nhiên và acid lauric rất lành tính, bạn chỉ cần bôi một lượng nhỏ nước dừa hàng ngày tình trạng lão hóa da sẽ nhanh chóng được cải thiện, mang tới làn da mềm mịn, tươi sáng.

Uống nước dừa còn giúp trị mụn trên da. Bởi nước dừa rất tốt cho hệ tuần hoàn máu, nó giúp nâng cao sự miễn nhiễm cho da, đồng thời hạn chế mụn đầu đen, mụn mủ, đốm đen, nếp nhăn và một số nhược điểm khác trên da.

Uống nước dừa thường xuyên còn chống lão hóa da: Nhiều nghiên cứu cho thấy, trong nước dừa có chất cytokinin giúp làm chậm quá trình lão hóa của da.

Tác dụng của uống nước dừa còn làm mờ sẹo và vết thâm. Nếu có điều kiện hãy rửa các vết sẹo với nước dừa hàng ngày để có hiệu quả tốt nhất.

Tác dụng của uống nước dừa còn cấp nước cho da. Tăng quá trình vận chuyển oxy cho da và loại bỏ dầu thừa trên da, cải thiện tông màu cho da.

Nước dừa giúp đẹp da chị em phụ nữ nên dùng - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của uống nước dừa mỗi ngày

Uống nước dừa mỗi ngày bạn sẽ thấy ngay được tác dụng thật sự của loại nước này. Uống nước dừa mỗi ngày bạn sẽ thấy cơ thể thay đổi rõ rệt: làn da căng mịn, trẻ trung, cơ thể thon gọn và tràn đầy năng lượng.

Theo Life Hack, tác dụng của uống nước dừa mỗi ngày rất nhiều, nó giúp bạn cải thiện hệ miễn dịch. Nó giúp bạn tăng cường năng lượng Nước dừa có thể kích thích tố tuyến giáp, giúp tăng năng lượng ở cấp độ tế bào. Sau một tuần uống nước dừa liên tục, bạn sẽ thấy tinh thần thoải mái hơn, ăn uống tốt, làm việc hiệu quả hơn.

Ngoài ra, tác dụng uống nước dừa mỗi ngày còn tốt cho thận, cải thiện hệ tiêu hóa, giảm cân, chữa nhức đầu, cải thiện thị lực.

Tác dụng của uống nước dừa vào buổi sáng

Buổi sáng, thay vì uống một ly nước thì chúng ta nên uống một cốc nước dừa. Mỗi sáng, sau khi tập luyện hoặc làm việc nặng, cơ thể ra nhiều mồ hôi, bạn có thể uống nước dừa để bổ sung lượng nước, điện giải đã mất, giúp ngăn ngừa tình trạng tụt huyết áp, nhịp tim không đều, chuột rút.

Ngoài tác dụng cung cấp kali và bù nước cho cơ thể, uống nước dừa buổi sáng còn giúp bạn duy trì sự tập trung tinh thần, cân bằng độ pH, ổn định thân nhiệt và cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng mà cơ thể cần cho cả ngày.

Bạn không phải lo lắng về việc uống nước dừa khi bụng đói vì loại thức uống từ thiên nhiên này có độ axit thấp. Không như cà phê hay các loại nước ép trái cây khác, nước dừa hầu như không gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa.

Nên uống nước dừa vào mỗi buổi sáng để tràn đầy năng lượng - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của uống nước dừa khi đói

Nhiều người cho rằng không nên uống nước dừa khi đói mà không biết tác dụng thật sự của nó.

Đặc biệt, uống nước dừa khi đói trong vòng 7 ngày bạn sẽ nhận được trăm điều lợi dưới đây. Giảm cao huyết áp, tăng cường tuyến giáp. Một trái dừa vào buổi sáng khi bụng đói sẽ giúp trung hòa điện giải trong cơ thể, gián tiếp ngăn ngừa tình trạng chỉ số huyết áp leo thang.

Tác dụng của uống nước dừa khi đói còn làm lợi tiểu, ngừa sỏi thận, tăng cường hệ miễn dịch, giảm đau dạ dày và giảm cân tuyệt vời.

Ngoài ra, uống nước dừa khi đói còn làm sạch cơ thể, bởi, nước dừa sẽ tống khứ các ký sinh trùng đường ruột. Tác dụng của nước dừa khi đói còn tăng cơ bắp. Những vận động viên thể dục thường xuyên uống nước dừa sau mỗi buổi tập vì loại nước uống này giúp họ tiếp thêm năng lượng và tăng cường cơ bắp.

Uống nước dừa khi đói cũng có tác dụng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước dừa có tác dụng gì khi mang thai?

Tác dụng của uống nước dừa khi mang thai là cung cấp nước cho cơ thể. Khi mang thai, việc bổ sung đủ nước cho cơ thể là điều cực kỳ quan trọng.

Nước dừa khi mang thai giúp bổ sung nước ối hiệu quả

Uống nước dừa khi mang thai không chỉ là cách giúp mẹ bầu bổ sung đủ lượng nước mà còn giúp bổ sung thêm nước ối.

Tác dụng của uống nước dừa khi mang thai bổ sung chất điện phân

Ngoài chất lỏng, nước dừa cung cấp chất điện phân cần thiết để giữ cho cơ thể đủ nước như canxi, kali, natri và phốt pho.

Uống nước dừa khi mang thai vì đây là nước uống tự nhiên, không có hóa chất

Ngoài những chất điện giải, nước dừa cũng chứa vitamin nhóm A, nhóm B và nhiều loại vitamin khác. Đặc biệt, nước dừa hoàn toàn tự nhiên và mẹ bầu không phải quá lo lắng về những chất bảo quản có thể gây hại cho con.

Uống nước dừa khi mang thai còn giúp các bệnh về tiểu đường vì hàm lượng đường thấp. So với nước mía, lượng đường trong nước dừa thấp hơn hẳn. Trung bình mỗi ly chỉ chứa khoảng 6gr đường.

Ngoài ra nó tăng cường khả năng miễn dịch.

Khi mang thai nên uống nước dừa thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của nước dừa đối với kinh nguyệt

Khi đau bụng kinh uống nước dừa cực kỳ tốt. Trong dừa có chứa rất nhiều vitamin, các chất chống oxy hóa, kèm đó là những khoáng chất cần thiết cho cơ thể như magie, canxi, kali,… Tác dụng của uống nước dừa là làm giảm đau bụng kinh hiệu quả.

Uống nước dừa còn rất tốt cho người bị thiểu kinh. uống nước dừa trước và cả trong ngày hành kinh có thể cải thiện hiệu quả tình trạng thiểu kinh do thiếu máu hoặc suy nhược gây nên. Nước dừa giúp chu kỳ kinh diễn ra trơn tru hơn. Vì tác dụng của uống nước dừa tạo điều kiện cho quá trình đào thải máu độc từ tử cung ra ngoài được dễ dàng thuận lợi hơn.

Tác dụng của nước dừa tươi

Nước dừa tươi là một loại thức uống giải khát tự nhiên rất được ưa thích vì vừa an toàn lại phổ biến khắp nơi. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng hoạt tính kháng virus, kháng khuẩn, chống viêm và chống oxy hóa của nước dừa có thể đem lại nhiều lợi ích trong việc phòng và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh khác nhau.

Nước dừa tươi giúp điều hòa huyết áp, đường huyết, hàm lượng cholesterol trong máu. Tăng cường năng lượng và trao đổi chất ở cơ thể.

Nhiều người đã chọn nước dừa để giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước dừa đúng cách

Ngoài biết những tác dụng của uống nước dừa thì bạn cũng cần tìm hiểu để làm sao uống nước dừa đúng cách.

Nước dừa lấy ra khỏi quả sẽ bị mất vị ngon, nên để nguyên quả để uống. Uống càng sớm ngay sau khi hái, nước dừa càng lưu giữ được lượng dinh dưỡng cao.

Đi ngoài trời nắng nóng, đến khi về nhà, vì khát nước nên uống quá nhiều nước dừa sẽ dẫn tới các triệu chứng: ớn lạnh, đầy bụng, hâm hấp sốt hoặc sốt cao.

Trước cuộc thi đấu thể dục thể thao, nếu uống nước dừa quá nhiều, sẽ làm cho tay chân rũ nước, giảm sức dẻo dai và phản xạ nhanh lẹ cần thiết.

Những người có thể tạng thuộc âm như: da xanh tái, bắp thịt mềm nhão, mát, tay chân lạnh, ăn uống chậm tiêu, ăn ít, ít khát nước, thích uống ấm, dễ bị tiêu chảy, phân mềm, người nặng, bải hoải, chậm chạp,… thì không nên dùng nước dừa.

Đặc biệt hơn, không nên lạm dụng uống nước dừa quá nhiều. Và nước dừa nên uống ngay sau khi hái xuống. Nếu muốn để một ngày bạn phải bảo quản trong tủ lạnh.