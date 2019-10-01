Hướng dẫn cách nấu chè chuối bột báng ngon lạ khó đỡ

Chè chuối có thể biến tấu với nhiều loại thực phẩm khác nhau sẽ tạo ra một hương vị đặc trưng riêng. Chè chuối bột báng cốt dừa là đơn giản vị nhất, mời chị em cùng thử qua tay nghề nhé!

Cách nấu chè chuối bột báng không khó như bạn nghĩ, chỉ cần thực hiện vài bước theo công thức nấu chè chuối với bột báng tại đây thì bạn sẽ có ngay một món chè thơm ngon bổ dưỡng để chiêu đãi cả nhà.

- Bột báng: 50g

- Đường cát trắng: 100g

- Dừa tươi bào sợi: 50g

- Đậu phộng: 50g

Cách nấu:

- Chuối chín đem lột vỏ, tước bỏ các sợi gân, dùng dao cắt chuối thành các khoanh tròn, dày khoảng 0,5 – 0,7cm. Nếu chuối to thì có thể bổ đôi rồi cắt thành các miếng xéo dày. Lưu ý, cắt chuối thành các miếng đều nhau.

- Chuối cắt xong cho vào tô, thêm chút muối và đường, trộn đều rồi ướp khoảng 15 – 20 phút. Lưu ý, khi trộn chuối phải dùng đũa, đảo nhè nhẹ để chuối không bị nát hay sứt mẻ. Một cách ướp chuối khác là bạn rải đều một lớp chuối, thêm một lớp gia vị rồi lại một lớp chuối… cứ thế cho đến hết, chuối thấm gia vị mà không cần đảo (nếu chuối chín mềm thì phải dùng cách này).

- Cho đậu phộng vào chảo rang chín, đổ ra cho nguội rồi chà xát hết lớp vỏ lụa. Bạn cho lạc vào cối giã dập, không nên giã quá nhỏ sẽ làm lạc bị vụn ăn không ngon.

- Bột báng đem vo nhiều lần với nước cho sạch, ngâm đậu vào thau nước lạnh khoảng 15 phút cho đến khi bở ra thì đổ ra rổ, để ráo nước.

Bột báng ngâm với nước lạnh khoảng 15 phút cho nở ra

- Đổ lon nước cốt dừa vào nồi cùng với chén nước lạnh (lượng nước tương ứng với lượng chè bạn muốn nấu) rồi bật bếp nấu. Nếu dùng nước cốt dừa tự làm thì cũng tương tự. Lưu ý, không phải cho càng nhiều nước cốt dừa thì chè sẽ càng ngon, lượng nước cốt dừa vừa đủ thì chè mới có độ thơm béo nhưng không ngán.

- Nếu bạn muốn tự làm nước cốt dừa thì thực hiện theo hướng dẫn sau:

+ Nguyên liệu: 2 trái dừa có cùi dày, bạn nên nhờ người bán lấy cùi giùm, lấy phần nước dừa để riêng, 1 nắm nhỏ lá dứa, 600ml nước sôi.

+ Cách làm nước cốt dừa:

Lá dứa đem rửa sạch, buộc thành nắm nhỏ rồi cho vào nồi đun nóng với nước dừa tươi. Đây là bí quyết để làm nước cốt dừa thơm ngon.

Cơm dừa bạn gọt sạch phần vỏ đen bên ngoài, cắt thành những miếng mỏng và nhỏ, cho hết vào máy xay xay nhuyễn. Tiếp đó, cho 600ml nước sôi và phần nước dừa vừa đun nóng vào máy xay, xay thật kỹ cho hỗn hợp nhuyễn mịn.

Dùng miếng vải mỏng để vắt nước cốt dừa. Bạn đặt vải màn trên rây lọc, phía dưới đặt cái tô lớn để đựng nước cốt dừa.

Làm nước cốt dừa thủ công sẽ ngon hơn đóng hộp

Đổ hỗn hợp dừa xay vào miếng vải, túm các mép vải lại, giơ lên cao để nước cốt dừa chảy xuống, sau đó dùng tay ép chặt để nước chảy hết xuống tô. Thành phẩm nước cốt dừa có màu trắng như sữa và hơi đặc.

- Tiếp tục thực hiện theo các bước hướng dẫn nấu chè chuối bột báng, bạn nấu nồi nước sôi, sau đó cho chuối vào từ từ, đảo nhẹ rồi hạ lửa nhỏ nấu đến khi chuối chín mềm. Thời gian nấu khoảng 10 – 15 phút là chuối đã chín.

- Tiếp đó bạn cho bột báng vào nấu cùng, dùng muôi đảo nhẹ tay, nấu đến khi bột báng chuyển sang màu trắng trong hoàn toàn là đã chín, bạn nêm nếm lượng đường vừa ăn rồi tắt bếp.

- Lưu ý, nếu nấu chè chuối vào mùa đông để ăn nóng thì bạn nêm lượng đường vừa ăn, nấu vào mùa hè để ăn lạnh thì nêm ngọt một chút để khi bỏ đá vào chè sẽ vừa vị.

Cách nấu chè chuối bột báng bột khoai

Cách nấu chè chuối bột báng bột khoai

Để thay đổi khẩu vị, bạn chỉ cần thêm bột khoai vào là tạo ra được một món chè mới với mùi vị khác một chút rồi đấy! Thực hành theo cách nấu chè chuối bột báng bột khoai xem món chè thứ hai này có vị gì nhé!

Nguyên liệu:

- 4 – 6 trái chuối xiêm (chuối sứ)

- 1 lon nước dừa

- ½ chén bột báng

- ½ chén đường vàng

- Một ít bột khoai

- Đậu phộng và mè

- Muối

Cách nấu

- Ngâm bột báng và bột khoai với nước cho nở ra. Đậu phộng rang vàng, giã nhỏ.

- Chuối sứ lột vỏ, cắt xéo thành 3 khúc. Xong ngâm vào thau nước có pha chút muối để chuối nhả bớt vị chát (ngâm chừng 15 – 20 phút). Xong vớt ra rổ để ráo nước.

- Cho khoảng 800ml nước vào nồi, đun sôi, cho bột báng và bột khoai ngâm nở vào, khuấy đều tay đến khi chín đều (nên nhớ 2 loại bột này có độ nở rất cao, do đó bạn nên nấu với độ vừa phải sao cho có một hỗn hợp hơi sánh là được nhé).

- Khi thấy nước có bột báng sôi và trong lại, tiếp tục cho chuối, đường phù hợp khẩu vị của bạn vào rồi đun sôi lại trong 10 – 15 phút khi thấy chuối chín mềm và bột báng nở nhiều là được.

- Tiếp tục cho nước cốt dừa vào chè, khuấy đều tay, nêm nếm lại cho vừa ăn theo ý thích (có thể cho thêm tý muối tạo sự đậm đà cho món chè của bạn nhé). Xong tắt bếp.

- Cho nước cốt dừa vào, xong tắt bếp.

- Múc chè ra bát, cho thêm đậu phộng, mè rang giã nhỏ lên trên và...thưởng thức.

Một món chè chuối bột báng thành công thì có màu trắng đục của nước cốt dừa, riêng phần bột báng và chuối thì nổi lên trên mặt nước, khi cho vào miệng có vị ngọt của chuối, béo béo của dừa pha kèm cảm giác dai dai sần sật khi nhai của bột báng hòa quyện cùng vị bùi bùi của đậu phộng rang và đặc biệt hương thơm hấp dẫn từ món chè đặc trưng này phảng phất rất rõ.

Nếu món ăn là một tác phẩm nghệ thuật thì người đầu bếp là một nghệ sĩ. Vì vậy, từng khâu chuẩn bị từ nguyên liệu đến thực hiện kỹ lưỡng và chu đáo mới tạo ra được một sản phẩm hấp dẫn, chuẩn vị. Đối với cách nấu chè chuối bột báng thì nguyên liệu chính là chuối cần được lựa chọn cẩn thận.

Hướng dẫn cách nấu chè chuối bột báng ngon chuẩn vị

Bạn có thể mua chuối tây hoặc chuối ngự, chuối sứ để nấu chè nhưng chuối tây là thích hợp nhất, hơn nữa cũng dễ mua vì bán ở khắp mọi nơi. Khi mua chuối nấu chè, bạn chọn chuối vừa chín tới để món chè ngọt thơm. Nếu mua chuối chín kỹ khi nấu dễ bị nát, chuối chưa chín hẳn sẽ có vị hơi chát, khi nấu ăn không ngon. Chọn những trái có kích thước vừa phải.

Để món chè thêm phong phú lạ vị thì các chị em có thể sử dụng chuối sáp thay cho chuối xiêm hoặc cho thêm khoai mì hoặc khoai lang, khoai môn tùy vào sở thích và khẩu vị của mỗi người. Ẩm thực là không giới hạn, sáng tạo không ngừng và nhu cầu ăn uống mới lạ ngày càng tăng cao nên cứ thoải mái chế biến theo sáng kiến của bản thân, các chị em nhé!

Chè chuối bột báng có thể thêm khoai lang, khoai môn cho lạ vị

Như vậy là bạn đã hoàn thành cách nấu chè chuối bột báng rồi đó! Một món ăn ngon thực thụ khi được chính bàn tay người thân nấu. Chúc bạn và gia đình có một bữa ăn vui vẻ và ngon miệng!