Cách nấu chè bí đỏ đậu phộng tăng sức đề kháng cho cả gia đình

Không khí ở Hồ Chí Minh gần như ô nhiễm tới mức báo động với những làn sương mù thỉnh thoảng xuất hiện và cũng là hiện tượng từ khói bụi dày đặc mà chúng ta hít những khí độc này vào mỗi ngày. Chúng sẽ ngấm dần vào trong phổi, trong máu đến 5 năm, 10 năm sẽ gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm cho sức khỏe.

Là một món ăn dễ chịu với thời tiết, loại chè chúng tôi sắp giới thiệu đến chị em phụ nữ vừa mát lòng trong mùa nắng nóng, vừa bổ dưỡng trong mùa se lạnh. Tập tành cách nấu chè bí đỏ đậu phộng để chiêu đãi cả nhà ngay bây giờ nhé các chị em!

Hiện tại khiến nhiều trẻ em có sức đề kháng yếu bị sốt cao, ngay cả người lớn cũng bị cảm sốt khá nhiều trong mấy ngày qua. Vì vậy, thực hiện các món ăn ngon, bổ dưỡng giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể là cần thiết. Công thức làm chè bí đỏ đậu phộng cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn tham khảo đấy!

- Đậu phộng: Với 200-300gr bí bạn dùng khoảng 100gr đậu phộng nhé.

- Các loại bột: Bột sắn dây: 50gr; Bột năng: 100gr. Các loại bột này không phải là nguyên liệu chính nhưng lại là nguyên liệu không thể thiếu để tạo nên vị thanh mát dễ ăn và độ kết dính cho món chè bí đỏ đậu phộng.

- 100ml nước cốt dừa, có thể mua dạng đóng hộp có bán tại các chợ và siêu thị hoặc mua dừa về nạo lấy cơm dừa tự làm nước cốt dừa tại nhà, 1-2 thìa vani, đường cát vừa ăn.

Các bước nấu chè bí đỏ đậu phộng

Bước sơ chế:

- Làm nhuyễn bí đỏ: Bí đỏ bạn rửa sạch, cạo vỏ bỏ ruột rồi thái thành các miếng nhỏ, đem đi hấp chín mềm rồi dùng thìa tán nhuyễn bí.

- Ngâm đậu phộng: Đậu phộng hay miền bắc gọi là lạc bạn ngâm nước, nhặt bỏ các hạt, hạt lép, ngâm khoảng 30 phút. Ngâm đậu trước khi nấu sẽ giúp đậu bở, nhanh nhừ khi nấu. Sau khi ngâm xong, bạn rửa lại 1-2 lượt nước cho sạch bụi bẩn rồi vớt ra rổ để ráo nước.

- Nặn bí đỏ: Bí đỏ sau khi tán nhuyễn bạn trộn cùng bột năng tạo thành một khối bột mịn và dai, bạn lấy từng lượng nhỏ bột nặn thành các viên tròn để khi nấu món chè được đẹp mắt.

Hướng dẫn cách nấu chè bí đỏ đậu phộng

Thực hiện nấu

- Bắc một nồi nước lên bếp, cho đậu phộng vào nấu chín. Khi hạt đậu đã chín mềm bạn đổ nước luộc đi, rồi cho nước mới vào nấu lần hai. Ở lần hai này khi nước sôi bạn cho những viên bí đỏ vừa nặn vào nồi nấu đến khi nào các viên này nổi lên trên nghĩa là đã chín.

- Hòa bột sắn dây với nước tạo thành hỗn hợp vào trắng sữa không còn lợn cợn thì đổ từ từ vào nồi chè đang nấu, bạn nhớ dùng muôi khuấy đều tay để nồi chè được sánh mịn. Tiếp đó, bạn cho 2 thìa vani và đường cát vào khuấy đều, nấu thêm 5 phút thì tắt bếp nhé.

- Chờ nồi nguội một chút bạn múc chè ra ly, rưới lên trên một muỗng nước cốt dừa và thưởng thức. Ngoài hướng dẫn nếu chè đậu phộng của chúng tôi thì bạn có thể điều chỉnh lượng bí, đậu nhiều hay ít tùy vào sở thích ăn uống của bạn nhé!

Nước cốt dừa béo nguậy khiến món chè bí đỏ đậu phộng thêm cuốn hút

Tác dụng của chè bí đỏ đậu phộng



Học cách làm chè bí đỏ đậu phộng mà không biết về tác dụng của chè bí đỏ đậu phộng là một đáng tiếc lớn. Bạn biết không? Trong chè bí đó đậu phộng có chứa hàm lượng axitglutamine giúp chuyển hóa tế bào thần kinh và giúp não bộ phát triển đấy!

Loại chè này không những tốt cho trẻ em, thai nhi về não bộ mà còn là món ăn cần thiết đưa ngay vào thực đơn của mẹ bầu bởi khả năng phòng chống suốt xuất huyết sau sinh, giảm phù nề, tăng huyết áp và các biến chứng trong suốt thời kỳ thai nghén.

Nguồn axít folic chứa trong đậu phộng rất cần thiết cho phụ nữ khi mang thai. Nhiều nghiên cứu cho thấy, phụ nữ trước khi mang thai hoặc trong thời kỳ đầu mang thai, nếu được bổ sung 400 micrograms axít folic mỗi ngày sẽ có thể giảm nguy cơ sinh con khuyết ống thần kinh đến 70%.

Theo nghiên cứu cũng cho thấy nguồn niacin đáng kể được tìm thấy trong đậu phộng có thể giảm 70% nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, nhờ đó giảm được nguy cơ sa sút trí tuệ ở người già, món chè đậu phộng sẽ là một món ăn bố mẹ của bạn cần. Vì vậy, học cách nấu chè bí đỏ đậu phộng là không thể bỏ qua.

Một công dụng tuyệt vời khác dành cho cả gia đình bạn là ngăn ngừa thoái hóa mắt nhờ hàm lượng carotene cao có trong thành phần của món ăn này. Đồng thời, ngăn ngừa một số bệnh về tìm mạch khi ăn bí đỏ. Trong thực phẩm này có chứa các axit béo như omega 3, omega 6 giúp làm giảm các lượng cholesterol xấu trong cơ thể.

Bên cạnh đó, món ăn này còn tốt cho rất nhiều bệnh lý như tẩy giun, phòng chống ung thư, ngăn ngừa nguy cơ tiểu đường vì trong bí đỏ chứa nhiều beta –carotene có tac dụng chống viêm, đầy lùi nguy cơ ung thư. Nếu ăn 28,35g đậu phộng hoặc bơ đậu phộng trong vòng một tuần sẽ giảm 25% nguy cơ tiến triển của bệnh sỏi mật.

Nguyên liệu bí đỏ trong món chè này rất tốt cho sức khỏe

Về tinh thần, các dưỡng chất có trong loại chè này giúp giải tỏa căng thẳng rất tốt, trị trầm cảm nhờ vào thành phần magie trong bí đỏ tham gia vào các phản ứng hóa học trong não, giúp bảo vệ da và chống lại mức độ ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời tới làn da. Hàm lượng vitamin C dồi dào có trong bí đỏ có thể chống lại các gốc tế bào tự do gây ra lão hóa, thậm chí còn giúp làm đẹp da.

Hàm lượng chất béo và calo thấp trong chè bí đỏ đậu phộng rất phù hợp với quá trình trao đổi chất của những người muốn giảm cân. Chuyên gia dinh dưỡng đã cho biết ăn bí đỏ còn tạo ra cảm giác no lâu, làm hạn chế sự thèm ăn của cơ thể. Vì thế, đây sẽ là một loại thực phẩm lý tưởng cho những ai đang muốn giảm cân.

Điều quan trọng cuối cùng mà chúng tôi đã nhắc đến ở đầu bài là tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể, hỗ trợ sức đề kháng, nhất là ở trẻ nhỏ. Tác dụng của bí đỏ đối với sức khỏe là vô cùng ấn tượng và đáng cân nhắc. Tuy nhiên, nếu bạn ăn sai cách thì cũng phải đối mặt với cũng tác hại khôn lường dưới đây:

- Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo ăn nhiều bí đỏ sẽ khiến da ở chóp mũi, lòng bàn tay, bàn chân chuyển vàng.

- Người đang bị bệnh rối loạn tiêu hóa nên hạn chế ăn bí đỏ vì nó chứa nhiều chất xơ không tốt cho tình trạng của bệnh.

- Không nên ăn bí đỏ đã để lâu và bí đỏ đã nấu để trong tủ lạnh, vì như vậy sẽ ảnh gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của cơ thể.

Chè bí đỏ đậu phộng giúp tăng cường hệ miễn dịch

Các chị em phụ nữ học cách nấu chè bí đỏ đậu phộng không đơn thuần là vì thay đổi khẩu vị, vì muốn chồng con, bố mẹ cùng thưởng thức một món ăn ngon không thể chối từ mà ai cũng muốn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, nhất là vào thời điểm hiện tại bầu không khí đã bị ô nhiễm làm cơ thể yếu dần đi do hít thở mỗi ngày. Hi vọng rằng, món ăn này sẽ mang lại cho gia đình bạn một bữa ăn thật ngon miệng và ngập tràn tiếng cười.