Vào Thu, mùa Cốm rộ, học ngay cách nấu chè Cốm hạt Sen ngon nức nở!

Món chè Cốm hạt Sen đã trở thành đặc sản giải khát, thanh nhiệt, dịu dàng trong những ngày oi ả hay trở trời. Vị thơm bùi của Cốm kết hợp cùng sự ngọt dịu của hạt Sen khiến nó trở thành món ăn yêu thích của rất nhiều người. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu cách nấu chè Cốm hạt Sen để bạn có thêm một món ăn ấn tượng trong thực đơn hàng ngày của gia đình!

Cốm là một nét đẹp trong văn hóa và ẩm thực của quê hương lúa nước Việt Nam, rộ mùa là khi tiết Thu về. Sắc Xanh dịu mắt cùng hương vị đặc trưng mang hơi lúa của những cánh đống mơn mởn sẽ khiến tâm trạng chúng ta rất dịu nhẹ và yêu thương.

Hạt Sen là hạt của cây Sen, chúng nằm trong đài Sen. Sau khi hoa tàn, đài Sen được thu hoạch về để lấy quả, bóc vỏ ra sẽ được hạt Sen. Hạt Sen thường được sử dụng ở cả hai dạng, hạt tươi và hạt khô với giá trị dinh dưỡng hàm chứa bên trong rất lớn. Hạt Sen là loại hạt không chỉ đa dạng trong cách chế biến món ăn mà còn là vị thuốc và nguồn nguyên liệu bổ dưỡng cho sức khỏe của mọi người, tác dụng kể mãi không hết. Từ ông bà, bố mẹ đến anh chị em, bà bầu, trẻ nhỏ, ai cũng có thể đón nhận dưỡng chất từ hạt Sen.

Hạt Sen bổ dưỡng và thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm chè Cốm hạt Sen

Chỉ với 2 nguyên liệu chính là Cốm và hạt Sen nhưng mỗi đầu bếp và mỗi vùng sẽ có những biến tấu và thay đổi làm cho món ăn thêm đa dạng. Hôm nay chúng tôi hướng dẫn bạn cách làm món chè này đơn giản nhất với những nguyên liệu rất dễ kiếm.

Công thức nấu chè Cốm hạt Sen

Nguyên liệu:

- Cốm: 100g

- Đường: 6 muỗng cà phê (bạn có thể gia giảm tùy khẩu vị phù hợp)

- Nước: 500 ml

- Bột sắn : 3 muỗng

- Bột Bắp (hoặc bột năng): 2 muỗng

- Hạt Sen (tươi hoặc khô, nhưng hạt tươi sẽ ngon và dễ nấu hơn): 100g

- Nước cốt Dừa: 200 ml

Cách thực hiện:

Bước 1: Để thực hiện cách nấu chè Cốm hạt Sen này, đầu tiên bạn dùng nước rửa hạt Sen tươi nhiều lần cho đến khi thật sạch sẽ. Ninh nhừ hoặc hấp cách thủy hạt Sen rồi vớt ra để ráo (hạt tươi khoảng 5 phút, hạt Sen khô khoảng 20 phút).

Cốm khi mua về, bạn cho Cốm vào chiếc rổ lượt, sàng nhẹ để các tạp chất được loại bỏ. Tiếp theo, bạn cho Cốm vào rổ và xả Cốm với vòi nước từ 2 - 3 lần. Sau đó, bạn cho Cốm vào nước ngâm khoảng 5 phút cho mềm. Lưu ý, bạn không nên ngâm Cốm quá lâu để tránh làm cho Cốm bị nhão hoặc nát khi nấu. Cốm dẹt tươi bạn mua về màu có thể hơi Xanh hoặc màu vàng nhạt, tùy nguồn nguyên liệu. Nếu bạn muốn có màu Xanh đẹp mắt bạn có thể sử dụng thêm màu thực phẩm ưng ý.

Hạt Sen cần được ninh nhừ trước khi nấu chè - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Hòa tan đường, bột Bắp (hoặc bột năng), bột Sắn với nước, bạn nhớ sử dụng nước lã không dùng nước nóng. Khuấy từ từ và đều tay cho đến khi hỗn hợp hòa tan hết để tránh vón cục, sẽ làm chè không ngon nữa.

Hòa tan đều hỗn hợp bột cùng nước lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Bạn đổ lượng nước và đường khuấy cho đường tan và đặt lên bếp để nấu. Đổ hỗn hợp bột đã khuấy tan ở trên từ từ vào nồi nước đường đang sôi trên bếp, bạn nhớ khuấy đều liên tục trong khi đổ để hỗn hợp không bị đặc lại và vón cục. Khi thấy bột chuyển sang màu trong thì bạn bỏ phần hạt Sen đã chín mềm vào và đun lại cho sôi nhé.Cho nước vào nồi cùng hỗn hợp bột đã khuấy lên bếp. Khuấy nồi nước đến khi thấy sánh sánh màu trắng đục thì điều chỉnh nhỏ lửa

Bước 4: Cuối cùng, bạn bỏ Cốm và hạt Sen đã chín nhừ vào nồi chè, mở bếp ở mức lửa lớn để chè sôi nhanh. Đừng để lâu quá vì Cốm sẽ bị nát khiến món chè mất ngon đó.

Chè Cốm hạt Sen ăn cùng nước cốt dừa béo ngậy - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Tắt bếp và lấy chè Cốm hạt Sen ra chén, thêm nước cốt Dừa ăn cùng cho chè thêm thơm và ngon hơn. Bạn có thể ăn nóng hoặc ăn lạnh tùy sở thích.

Cách nấu chè Cốm đậu Xanh hạt Sen

Chè Cốm hạt Sen kết hợp cùng đậu Xanh cũng sẽ là một ý tưởng cho món chè thêm đặc sắc.

Công thức nấu chè Cốm đậu Xanh hạt Sen

Nguyên liệu:

- Cốm khô: 200g

- Đậu Xanh: 50g

- Đường: 250g

- Bột sắn (hoặc bột năng): 2 muỗng cà phê

- Nước cốt Dừa mua sẵn 200ml hoặc 300 g Dừa nạo sẵn

- Một nắm lá Dứa

- Hat Sen tươi

Cách thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu

- Cốm khi mua về, bạn loại bỏ tạp chất, rửa sạch và ngâm với nước một xíu cho mềm như cách đã trình bày ở trên.

- Đậu Xanh khi mua về bạn cho nước vào vo sạch, đãi bỏ các tạp chất. Rồi ngâm đậu Xanh với nước khoảng 2 tiếng cho đậu Xanh mềm và vớt ra để ráo. Như vậy sẽ giúp cho món chè ngon và mềm thơm.

- Hạt Sen bạn đem rửa sạch và để ráo.

- Bạn cho bột sắn dây (hoặc bột năng) và nước vào chén hòa tan để bột không bị vón cục.

- Lá Dứa bạn đem rửa sạch, cắt khúc rồi cho vào cối xay sinh tố xay nhuyễn cùng với khoảng 200 ml nước. Khi xay xong, bạn vắt lấy nước cốt Dứa và bỏ bã. Hỗn hợp này giống như màu thực phẩm sẽ giúp món chè đẹp hơn lại thơm ngon, dậy vị hơn rất nhiều.

Nước cốt lá dứa giúp món ăn thêm ngon và đẹp - Ảnh minh họa: Internet

- Nếu không thích nước cốt Dừa đóng hộp bạn sẽ tự làm nước cốt Dừa. Dừa nạo mua về bạn cho vào tô, rồi cho nước nóng vào, sau đó nhào và vắt lấy nước cốt. Tiếp theo, bạn cho nước cốt Dừa lên bếp, nêm với ít muối, đường cho vừa khẩu vị thì tắt bếp.

Nước cốt Dừa - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Nấu chè Cốm đậu Xanh hạt Sen

- Bạn nấu hạt Sen chín nhừ và vớt ra chén riêng. Độ nhừ mềm có thể canh theo sở thích của bạn nếu bạn muốn chín nhừ mềm hoặc chỉ vừa chín tới.

- Bạn cho đậu Xanh đã ngâm vào nồi cùng với 1 lít nước và nước cốt dứa sau đó nấu với lửa nhỏ để đậu Xanh chín nhừ. Lúc này, bạn cho đường vào nồi đậu, đảo đều tay, rồi nêm nếm cho vừa ăn. Tiếp đến, bạn cho Cốm đã làm sạch và hạt Sen đã nấu chín vào chung.

- Khi nồi chè đã sôi lên, bạn nêm nếm lại lần nữa. Rồi cho bột sắn vào, vừa đổ từ từ bạn vừa khuấy nhẹ cho bột hòa tan. Khuấy nhẹ, đều tay cho đến khi chè sánh lại thì bạn tắt bếp.

Chè Cốm hạt Sen kết hợp cùng đậu Xanh cho bạn thêm một lựa chọn ưng ý - Ảnh minh họa: Internet

Vậy là hoàn thành, bạn múc chè ra chén, khi chè nguội bạn cho phần nước cốt lên trên mặt và thưởng thức. Bạn hoàn toàn có thể ăn ngay nếu thích ăn nóng.

Ngoài cách nấu chè Cốm hạt Sen thơm ngon, bổ dưỡng, đặc trưng thì Cốm và hạt Sen còn là thành phần kết hợp hoàn hảo nên những món ăn ngon khác. Trong đó không thể không kể đến món xôi Cốm hạt Sen thơm dẻo ngọt ngào đậm đà sắc Thu. Xôi Cốm hạt Sen có vị hơi ngọt, thơm dẻo mùi Cốm, bùi bùi của đậu Xanh và hạt Sen, thêm chút dừa xào béo béo ngọt ngọt rất vừa miệng. Trời vào Thu khắp các ngả đường của Hà thành hay các vùng miền Bắc sẽ thoảng thoảng mùi hương sớm của món xôi quá sức hấp dẫn này.

Xôi Cốm hạt Sen, thơm bùi, đặc trưng của mùa Thu - Ảnh minh họa: Internet

Qua bài viết này còn ngại ngần gì nữa mà bạn không nắm bắt ngay cách nấu chè Cốm hạt Sen, thơm ngon, bổ dưỡng, người người nhà nhà đều ưng ý. Chúc các bạn thành công!