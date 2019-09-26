Học ngay cách nấu chè Thốt Nốt, đậm vị, ngọt ngào, lại vô cùng đơn giản!

Là món ăn dân dã đặc sản của người miền Tây nhưng ngày nay chè Thốt Nốt là sự lựa chọn yêu thích của rất nhiều người. Các bạn chắc chắn sẽ không thể nào quên được hương vị đặc trưng của nó nếu một lần được nếm thử. Khi ăn các bạn sẽ khoái chí với việc nhâm nhi quả Thốt Nốt ngọt bùi, hòa cùng vị thơm ngậy của nước cốt dừa, thanh đạm nhưng không hề sơ sài. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách nấu chè Thốt Nốt , để bắt tay vào bếp là bạn có thể cùng cả nhà được thưởng thức ngay món ăn đậm chất Nam Bộ này rồi!

Thốt Nốt là cây thân thẳng, tuổi thọ có thể trên 100 năm và có thể vươn cao 30 m. Cây có một vòm lá vươn rộng 3 m theo chiều ngang. Thân cây to, trông giống thân cây dừa, được bao quanh bởi các sẹo lá. Cụm hoa là những bông mo, mang hoa đơn tính khác gốc. Thốt Nốt đực không có quả. Thốt Nốt cho những chùm quả lớn hình hơi tròn màu nâu hoặc màu hạt dẻ. Thốt Nốt cái cho từ 50 đến 60 quả/cây. Quả Thốt Nốt khi bổ ra là những múi nhỏ, trắng phau, nhiều nhựa, có mùi thơm rất lạ và cũng là một món ăn chơi, giải khát rất bổ được nhiều người ưa thích. Tất cả những bộ phận của cây Thốt Nốt đều được bà con tận dụng, từ thân tới lá, quả.

Cây Thốt Nốt là biểu tượng đặc trưng cho làng quê miền Tây - Ảnh minh họa: Internet

Lá Thốt Nốt được dùng để lợp nhà, làm chất đốt, cây già làm cột nhà, làm bàn ghế… Riêng trái Thốt Nốt để lại dư vị khó quên trong lòng du khách với những món ăn dân dã như: cơm (cùi) Thốt Nốt, nước Thốt Nốt tươi (hoặc lên men), đường tán, chè Thốt Nốt, bánh gói Thốt Nốt, bánh bò Thốt Nốt…

Quả Thốt Nốt tươi và Thốt Nốt đã nấu tại một gian hàng giải khát địa phương – Ảnh minh họa: Internet

Đường Thốt Nốt nấu chè gì ngon?

Phần nước được lấy từ cây Thốt Nốt chính là nước đường lỏng có thể uống, hoặc cô đặc bằng cách bay hơi để tạo thành một si-rô ngọt hoặc một loại đường rắn được gọi là đường Thốt Nốt mà chúng ta thấy. Đường Thốt Nốt thường đóng khuôn rắn thành từng khuôn tròn, sau đó đóng bịch hoặc giữ trong hộp để bảo quản và sử dụng. Trung bình cứ 4 lít nước đường Thốt Nốt sẽ làm được 1kg đường Thốt Nốt.

Đường Thốt Nốt có màu sắc và mùi vị đặc trưng - Ảnh minh họa: Internet

Đường Thốt Nốt có nhiều công dụng mà chúng ta chưa biết đến không chỉ trong nấu ăn mà còn cực kì có lợi cho sức khỏe nữa. Đặc biệt đường Thốt Nốt còn dùng để nấu chè tạo vị thanh mát, còn có tác dụng kết hợp cùng những nguyên liệu khác để giải nhiệt cơ thể. Dùng đường Thốt Nốt có thể thay thế đường trắng làm thanh mát và đậm đà rất nhiều biến tấu như : chè Khoai, chè Bưởi, chè Đậu Xanh, chè Sen, chè Thốt Nốt…

Chè Thốt Nốt nước cốt dừa

Quả Thốt Nốt to, tròn, có vỏ màu tím đậm, bên trong được chia thành nhiều múi. Khi nấu chè Thốt Nốt, người ta tách từng múi ra, lấy phần cơm dẻo, trong suốt của quả làm thành phần chính của món ăn này. Chè Thốt Nốt sóng sánh nước cốt dừa là một đặc sản của miền Tây, vị ngọt lịm, mát lạnh, thanh lành làm mê mẩn vị giác người thưởng thức.

Cách nấu chè Thốt Nốt rất đơn giản nhưng đòi hỏi phải đúng nguyên liệu của nó. Đường dùng để nấu chè được làm bằng cách lấy nước từ cây Thốt Nốt thì chè mới có vị ngọt thanh vừa phải. Khi nấu chè, trước tiên phải nấu tan đường Thốt Nốt, cho nước cốt dừa vào, khuấy đều rồi cho cùi Thốt Nốt vào.

Trong những ngày trời nắng nóng, còn gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức chén chè Thốt Nốt mát lạnh, thơm ngon. Cái dẻo, mềm của cùi Thốt Nốt hòa quyện với vị béo, ngọt của nước cốt dừa cùng vị thơm của đường Thốt Nốt tạo nên một sức hấp dẫn không thể cưỡng lại. Nếu đến miền Tây mà chưa ăn chè Thốt Nốt nước cốt dừa là bạn thiếu sót không hề nhỏ rồi.

Chè Thốt Nốt nước cốt dừa, món ăn đặc trưng của người miền Tây - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu chè Thốt Nốt đậu Xanh

Nguyên liệu:

Thốt Nốt tươi hoặc cùi Thốt Nốt mua sẵn: 1 kg

Đường cát hoặc nếu bạn thích chè đậm màu có thể sử dụng luôn đường Thốt Nốt: 500 g

Đậu Xanh không vỏ: 300 g

Nước cốt dừa: 200 ml

Bột năng: 2 muỗng cà phê

Cách thực hiện:

Bước 1: Với quả Thốt Nốt sau khi mua về thì các bạn đem bổ theo chiều dọc và dùng sau đó cạo lấy hết phần thịt cùi ở bên trong sau đó dùng dao cắt cùi Thốt Nốt thành những miếng nhỏ sao cho vừa ăn. Thường là cắt đôi, hoặc các bạn nên cắt phần cùi Thốt Nốt thành hình hạt lựu có kích cỡ như hạt trân châu như vậy là vừa ăn và hơn nữa trông còn rất đẹp mắt. Thường bạn có thể mua phần Thốt Nốt đã được tách vỏ hiện có bán sẵn rất nhiều.

Bước 2: Cho vào trong tô một ít nước (không dùng nước nóng) rồi các bạn cho bột năng vào rồi khuấy đều cho bột được hòa tan hết. Trường hợp nếu như bột năng của các bạn không được tan hoàn toàn sẽ làm cho món chè Thốt Nốt của các bạn bị sập sựt rất khó ăn hơn nữa và món chè trông còn không được bắt mắt.

Bột năng khuấy cho tan hoàn toàn cùng nước lã - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Đậu Xanh đã bỏ vỏ đem ngâm trong nước trước đó khoảng 2 tiếng đồng hồ. Sau đó tiếp tục cho đậu xanh vào trong một cái nồi hấp để hấp cho chín, hoặc cũng có thể sử dụng nồi cơm điện, nồi áp suất để hấp chín đậu xanh.

Đậu xanh có thể nấu nhanh hơn bằng nồi cơm điện hoặc nồi áp suất - Ảnh minh họa: Internet

Khi đậu Xanh đã chín thì các bạn có thể trút ra tô và dùng một cái thìa để nghiền cho nhuyễn đến khi đậu còn nóng hổi hoặc cũng có thể dùng máy xay sinh tố để xay nhuyễn cùng với đường kính trắng cho nhanh.

Khi đậu xanh chín tán thật nhuyễn trong khi đậu còn nóng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Cho vào trong nồi nửa lít nước cùng với chút đường Thốt Nốt và cùi Thốt Nốt rồi sau đó đun sôi. Khi nước sôi thì đổ từ từ hỗn hợp nước bột năng đã hòa tan vào, khuấy đều. Tiếp tục đun cho đến khi hỗn hợp sánh đặc như ý thì cho đậu Xanh đã nghiền nhuyễn vào quấy đều. Vậy là chúng ta đã hoàn thành các bước trong cách làm món chè Thốt Nốt đậu xanh. Khi ăn thì lấy chè ra chén và thêm nước cốt dừa lên trên, ngon hơn khi dùng nóng.

Chén chè ngọt bùi vị đậu Xanh, béo ngậy nước cốt dừa, khó quên với Thốt Nốt - Ảnh minh họa: Internet

Chè Thốt Nốt và Mít

Cũng với các bước thực hiện như trên bạn có thể kết hợp với mít. Loại trái cây này rất hợp vị với chè Thốt Nốt, là một biến tấu thú vị mà chắc chắn mọi người sẽ khen ngon không ngừng. Lượng mít có thể tùy bạn chọn lựa phù hợp theo nhu cầu. Nên chọn mít dày múi, chín vừa tới, để khi nấu mít sẽ không bị nát. Mít bỏ hạt và tước thành những sợi dài cho vào nấu cùng Thốt Nốt.

Nếu không thích thêm đậu Xanh bạn có thể đơn giản hơn với những nguyên liệu như sau:

Nguyên liệu

Mít bỏ hạt: 300g

Đường (có thể sử dụng đường phèn, đường Thốt Nốt hoặc đường trắng): 100g

Thốt Nốt: 500 mg

Nước: 300 ml

Nước cốt dừa: 200 ml

Cách thực hiện

Bước 1: Múi mít bỏ hạt, tước sợi dài. Thốt Nốt xẻ làm đôi. Đường Thốt Nốt đem giã nhuyễn rồi cho vào nước nấu tan, nếu là đường phèn hoặc đường cát bạn chỉ cần cho thẳng vào nấu.



Bước 2: Bạn cho nước và nước cốt dừa vào nồi và đun sôi, sau đó cho mít và Thốt Nốt vào nấu sôi lần nữa rồi tắt lửa. Bạn có thể thưởng thức món chè này ngay khi còn nóng hoặc nếu thích ăn lạnh thì nên để vào tủ lạnh, mùi vị của chúng cũng vẫn rất tuyệt vời.

Chè Thốt Nốt và Mít là sự kết hợp hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

Mong qua bài viết này bạn có thể thỏa thích chọn cách nấu chè Thốt Nốt hợp khẩu vị cho cả nhà cùng thưởng thức. Chúc các bạn thành công!