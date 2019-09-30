Cách làm chè sương sa hạt lựu ăn một lần là nhớ!

Nguyên liệu nấu chè sương sa hạt lựu bao gồm các thành phần chính là đậu xanh, củ năng và củ dền. Mỗi loại thực phẩm này đều có một hàm lượng dinh dưỡng không ngờ cho sức khỏe của chúng ta đấy! Khi cả 3 loại thực vật cùng kết hợp thì còn gì bổ dưỡng bằng phải không nào?

Trước khi lăn vào bếp thực hiện cách làm chè sương sa hạt lựu giải nhiệt mát lạnh này thì chúng ta hãy cũng tìm hiểu sơ lược về công dụng thần kỳ của món chè tuyệt hảo này mang lại cho sức khỏe như thế nào nhé!

Củ năng có chức năng kháng khuẩn, phòng chống ung thư và trị bệnh hạ huyết áp rất hiệu quả. Ngoài ra, củ năng còn hỗ trợ giải độc, mát gan, thanh nhiệt, bổ dưỡng, tiêu tích, giải độc và dùng dạng bột với tác dụng mát gan, dạ dày và ruột.

Trong củ năng có hàm lượng đường, muối canxi, phospho, sắt, các vitamin A, B 1 , B 2 , C và 68,52% nước, 18,75% tinh bột, 2,25% protein, 0,19% lipid và 68,52% nước, 18,75% tinh bột; 2,25% protein, 0,19% lipid và một hoạt chất gọi là puchiin.

Còn trong củ dền thì sao? Theo y học, trong củ dền có chứa nhiều các vitamin A, B1, B2, B6 và thân rau dền có chứa nhiều chất sắt hơn so với rau bina (spinach). Trong củ dền cũng chứa rất nhiều chất canxi, magiê, đồng, phốt pho, natri và sắt.

Củ dền trong chè sương sa hạt lựu chứa nhiều vitamin A, B1

Đặc biệt, đậu xanh một trong nguyên liệu chính trong công thức làm chè sương sa hạt lựu có nhiều chất chống oxy hoá và dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể: chất xơ, protein, axit béo omega-3, các vitamin E, vitamin nhóm B, C, tiền vitamin K, acid folic và các khoáng chất Ca, Mg, K, Na, Zn, sắt, flavonoid và carotenoid.

Về khả năng trị bệnh thì đậu xanh rất tuyệt vời, vừa có khả năng giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng, giảm tái phát u xơ tuyến tiền liệt, vừa giúp kiểm soát bệnh đái tháo đường bằng cách điều chỉnh lượng đường trong máu.

Đậu xanh giàu chất xơ giúp duy trì hệ thống tiêu hóa luôn ổn định, giảm áp lực lên đường ruột, từ đó phòng ngừa ung thư đại tràng và ung thư đường tiêu hóa.

Đậu xanh làm đẹp da cho chị em phụ nữ khi thưởng thức chè sương sa hạt lựu

Tin vui cho các chị em phụ nữ là trong đậu xanh còn chứa rất nhiều protein thực vật, nên rất tốt để bổ lượng protein thường bị thiếu hụt trong các chế độ ăn kiêng và còn giúp làm làn da trở nên hồng hào, căng mịn.

Hướng dẫn nấu chè sương sa hạt lựu

Cách làm chè sương sa hạt lựu có thể được gọi là khá công phu nhưng lại thật đơn giản. Chỉ cần bạn thực hiện theo công thức của chúng tôi thì sẽ có ngay một món ăn thanh nhiệt giải độc lại rất bắt mắt để chiêu đãi bạn bè vào dịp cuối tuần. Nào, cũng thử khả năng nội trợ theo hướng dẫn nấu chè sương sa hạt lựu này xem sao nhé!

Nguyên liệu:

- Củ năng: 30 củ

- Củ dền: 1 củ

- Lá nếp (lá dứa): 1 nắm

- Một gói bột năng: 400gr

- Một hộp nước cốt dừa mua sẵn: 400ml

- Đường cát

- Bột rau câu con cá dẻo (hoặc bất kì bột rau câu dẻo nào cũng được)

- Đậu xanh cà vỏ: 150gr

Thực hiện:

- Đậu xanh đãi thật sạch, ngâm nước 1-2 giờ.

- Lá nếp rửa sạch, cắt nhỏ, thêm chút nước cho vào máy sinh tố xay nhuyễn lọc nước cốt, cố gắng lọc nước cốt đậm đặc nhất để tạo màu xanh cho hạt lựu.

- Củ dền gọt vỏ, cắt nhỏ thêm chút nước xay nhuyễn, lọc lấy nước cốt, tạo màu đỏ hồng giống như màu của hạt lựu.

- Củ năng: rửa sạch bùn đất, gọt vỏ ngâm ngay vào bát nước có vắt một thìa cà phê nước cốt chanh để củ năng được trắng hơn. Sau đó vớt ra để ráo, xắt hạt lựu.

- Chia đôi củ năng đã xắt hạt lựu vào hai bát to: bát thứ nhất đổ nước cốt lá dứa (cố gắng chế lượng nước lá dứa làm sao cho ngập hết củ mã thầy đã xắt hạt lựu).

Hướng dẫn cách làm chè sương sa hạt lựu

- Bát thứ hai đổ nước cốt củ dền vào ngâm cũng đổ ngập. Ngâm hạt lựu trong 2-3h để hạt lựu ngấm màu.

- Trong lúc đợi hạt lựu ngấm màu ta đi chuẩn bị làm thạch, nước cốt dừa, trân châu sợi dài từ lá dứa và bột năng, nấu đậu xanh...

Cách làm chè sương sa hạt lựu khá đơn giản

- Làm thạch: dùng một gói thạch con cá dẻo 25gr, chia làm đôi, đun sôi 1,5 lít nước, thêm vào 100gr đường và nấu như làm thạch bình thường, sau khi để nguội thì xắt hạt lựu.

- Cách làm nước cốt dừa: đổ 1/2 lon cốt dừa (khoảng 200ml) vào nồi, thêm một thìa canh đường, 1/2 thìa cà phê muối, 50ml nước, đun sôi lăn tăn nhỏ lửa sau đó khuấy 1 thìa canh bột năng với chút nước đổ vào nồi nước cốt dừa, khuấy đều rồi bắc xuống.

- Cách làm đậu xanh: đậu xanh ngâm 1-2h, cho vào luộc hoặc hấp, chín đem xay nhuyễn (nếu đặc quá cho thêm chút nước) đổ vào nồi cho chút xíu muối, đường theo khẩu vị và chút vani, đợi sôi lại thì bắc xuống để nguội, cất ngăn mát tủ lạnh.

- Cách làm trân châu sợi lá dứa: xay chút lá dứa lọc lấy nước cốt (khoảng 200ml), đun thật sôi đổ vào bát bột năng (cách nhồi bột như làm trân châu, bánh bột lọc) bột năng nhồi bình thường đến khi không dính tay mang ra cán mỏng cắt sợi, cắt sợi xong rắc chút bột năng vào để các sợi trân châu không dính vào nhau.

- Đun sôi nồi nước, sau đó thả các sợi trân châu vào luộc, khi các sợi trân châu nổi lên vớt ra bát nước lạnh, đợi trân châu nguội tiếp tục vớt ra bát, lúc này đổ vài thìa siro đường ngô vào trộn đều hoặc hoà nước đường thật đậm đặc để các sợi trân châu được dẻo không bị dính vào nhau.

- Sau 3 giờ thì vớt củ năng đã ngâm màu ra từng bát riêng (giữ lại phần nước ngâm của từng màu để tí nữa lấy chính nước màu ngâm đó luộc riêng từng loại).

- Lấy bát hạt lựu màu củ dền ra rắc bột năng vào, đi bao tay trộn cho thật đều, càng nhiều bột năng thì khi luộc xong hạt lựu sẽ càng giòn, sau khi bột năng đã bám đều và các hạt lúc này tách rời nhau thì dùng cái rổ hoặc cái rây có lỗ to chút, rây sạch hết phần bột năng thừa. Cũng làm lần lượt với hạt lựu lá nếp như vậy nhé.

- Cách luộc: đổ từng bát nước màu vào nồi thêm chút nước, nước sôi lên thì đổ hạt lựu vào luộc, khi thấy lớp bột bao quanh củ mã thầy chuyển sang trong nổi hết lên trên thì vớt ra một cái bát nước lạnh cho hạt lựu không dính vào nhau.

- Đợi nguội rồi vớt hạt lựu (củ năng xắt hạt lựu phủ màu, phủ bột năng) ra cái bát to, thêm vài thìa đường ngô hoặc nước đường đậm đặc để chống dính và giữ độ dẻo không bị cứng của lớp ngoài hạt lựu, đảo đều, đậy kín.

- Khi ăn múc đá bào ra bát, thêm chút hạt lựu, thạch, trân châu sợi, đậu xanh xay nhuyễn, cuối cùng rưới nước cốt dừa lên trên, trộn thật đều và thưởng thức.

Chè sương sa hạt lựu thơm mát, sần sật rất đẹp mắt

Như vậy là bạn đã hoàn thành cách làm chè sương sa hạt lựu ngọt mát, nhiều sắc màu hấp dẫn và khi cho vào miệng thì sần sật rất thích nhé! Cách chế biến chè sương sa hạt lựu quả thật không quá khó như bạn nghĩ, chỉ cần thực hiện đúng từng bước như hướng dẫn và món ăn thơm ngon tới mức độ nào còn phụ thuộc vào bàn tay khéo léo của người đầu bếp nêm vào gia vị yêu thương nữa.