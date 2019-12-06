Cẩn thận với những giấc ngủ trưa của trẻ, nếu cứ bắt ép con sẽ hại vô cùng

Nhiều cha mẹ nghĩ rằng giấc ngủ trưa của trẻ rất quan trọng nên cứ ép dù con không muốn. Việc này gây ảnh hưởng tai hại cho sức khỏe và tinh thần của con.

Giấc ngủ trưa của trẻ có thể không tốt cho não bộ Giấc ngủ trưa là để não bộ của trẻ được thư giãn, chuẩn bị cho những hoạt động vui chơi, học tập buổi chiều. Tuy nhiên việc này cũng mang lại nhiều tác hại nghiêm trọng, không phải ai cũng biết. Cưỡng ép trẻ ngủ trưa khi trẻ không hề buồn ngủ sẽ khiến cho đại não đang ở trạng thái hưng phấn không có cách nào thả lỏng để đi vào giấc ngủ sâu. Từ đó xuất hiện trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ. Điều này sẽ khiến trẻ dễ bị đau đầu, mệt mỏi vào buổi chiều.

Mẹ chỉ nên cho trẻ ngủ trưa khi trẻ muốn - Ảnh minh họa: Internet Giấc ngủ trưa có thể ảnh hưởng không tốt đến cảm xúc của trẻ Trẻ không muốn ngủ nhưng bị cha mẹ gây áp lực dễ làm cho tâm lý trẻ trở nên tiêu cực, với những biểu hiện như cáu kỉnh hoặc lo lắng. Về lâu dài, trẻ dễ bị ám ảnh tâm lý, trở nên khó ngủ hoặc bị bệnh mất ngủ sớm. Nhiều mẹ vì muốn mình được thư giãn ít phút mà cố ép con ngủ trưa, điều này hoàn toàn phản khoa học và gây ảnh hưởng xấu đến con. Nếu cần nghỉ ngơi, các mẹ nên chủ động sắp xếp người thân trong gia đình trông con giúp khoảng 30 phút - 1 tiếng. Việc này sẽ giúp giải quyết được cả 2 vấn đề cho mẹ và con.

Giấc ngủ ban đêm quan trọng hơn cho sự phát triển của trẻ - Ảnh minh họa: Internet Giấc ngủ trưa có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ buổi tối Từ 2 tuổi trở lên, trẻ có thể tự điều chỉnh giấc ngủ của mình. Vậy nên, việc ép trẻ ngủ trưa có thể gây tác dụng ngược, đó là làm giảm chất lượng giấc ngủ buổi tối của trẻ. Nếu trẻ không ngủ trưa nhưng lại ngủ sớm vào buổi tối và đảm bảo giấc ngủ tốt từ 8-10 tiếng, cha mẹ không nên thay đổi đồng hồ sinh học này của con. Ở mỗi lứa tuổi, trẻ lại có nhu cầu ngủ riêng - Ảnh minh họa: Internet Mỗi lứa tuổi có một nhu cầu ngủ riêng Vậy trẻ có cần ngủ trưa không? Câu trả lời phụ thuộc vào tuổi của bé và tổng số giờ ngủ của bé trong 1 ngày. Ví dụ, nếu bé đã ngủ ban đêm đến 13 giờ thì buổi trưa không cần ngủ, còn nếu bé chỉ ngủ 9 giờ ban đêm thì có thể ngủ trưa khoảng 2 giờ đồng hồ. Cha mẹ không cần quá để tâm đến giấc ngủ trưa của trẻ, chỉ cần đảm bảo buổi tối trẻ ngủ đúng giờ và ngủ đủ giấc thì cơ thể vẫn sẽ phát triển khỏe mạnh.

Nhiều mẹ mắc sai lầm nghiêm trọng khi chăm con sốt khiến bác sĩ cũng phải lắc đầu ngao ngán Có nhiều mẹ vẫn chưa biết nên chườm nóng hay chườm lạnh và dễ mắc sai lầm khi chăm con bị sốt cao dẫn đến bệnh tình của bé ngày càng nặng hơn.

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