Cha mẹ nấm lùn cũng có thể chăm con cao 1m6, 1m7 là chuyện bình thường nhờ thực phẩm này

Chăm sóc con 21/11/2019 05:00

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, chiều cao của bé phụ thuộc vào 32% chế độ dinh dưỡng. Vì vậy đây là những thực phẩm vàng cho bé, cha mẹ nên biết.

Muốn con cao lớn, khỏe mạnh, cha mẹ cần biết những thực phẩm vàng cho bé này để chăm con nhàn tênh.

1. Sữa và các chế phẩm từ sữa

Đây là thực phẩm hàng đầu cho các bé muốn tăng chiều cao, bởi hàm lượng canxi cũng như các chất dinh dưỡng có trong đó khá cao.

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Trẻ cần ăn uống đủ chất dinh dưỡng, rau xanh, hoa quả và sữa - Ảnh minh họa: Internet

Theo thống kê, một ly sữa bò chứa trên 300mg canxi. Bên cạnh đó, hàm lượng canxi có trong sữa chua thậm chí còn cao hơn. Vì vậy, sữa và các chế phẩm từ sữa luôn nằm trong top thực phẩm đầu tiên giúp các bé tăng chiều cao.

2. Đậu nành

Đậu nành là thực phẩm rất giàu protein, có nguồn gốc thực vật giúp cải thiện sự phát triển của xương và hệ cơ bắp. Một ly sữa đậu nành mỗi sáng là một gợi ý tốt dành cho các bé muốn phát triển chiều cao.

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Trẻ cần ăn uống đủ chất dinh dưỡng, đậu nành - Ảnh minh họa: Internet

3. Trái cây và rau quả tươi

Những loại trái cây, rau quả như đu đủ, bắp cải, rau bó xôi là những thực phẩm giàu vitamin A, giúp phát triển xương và mô cho trẻ. Ngoài ra, trái cây và rau quả còn giúp bé khỏe mạnh hơn.

4. Trứng

Các loại trứng, đặc biệt là trứng gà là thực phẩm chứa rất nhiều protein. Vì thế, trứng có vai trò quan trọng trong việc cải thiện chiều cao của trẻ. Tuy nhiên tùy độ tuổi của bé, bạn có thể bổ sung vào bữa ăn cách chế biến khác nhau. Hạn chế chiên, rán vì quá nhiều dầu mỡ, hoặc chế biến trứng sống vì không tốt cho sức khỏe của bé.

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Trứng là món ăn quen thuộc, dân dã nhưng có rất nhiều lợi ích - Ảnh minh họa: Internet

5. Các loại hạt

Các loại hạt chứa rất nhiều magie nên là một siêu thực phẩm phát triển chiều cao cho bé. Hạt điều, hạt hướng dương, hạt bí ngô… không những giàu magie mà còn chứa nhiều các vitamin khác, cực kỳ tốt cho sự phát triển của trẻ.

6. Hải sản

Các loại hải sản như tôm, cua, cá, sò, hàu… là những thực phẩm giàu canxi. Vì vậy, đây là những món ăn mà cha mẹ không thể bỏ qua khi muốn con tăng chiều cao tốt nhất. Tuy nhiên, cần lưu ý khi chế biến để bé tránh bị rối loạn tiêu hóa hay dị ứng.

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Các loại hải sản như tôm, cua, cá,... rất giàu canxi - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, để trẻ có thể phát triển tốt nhất, cha mẹ nên cho con ăn uống đa dạng. Bên cạnh đó, đừng quên khuyến khích các bé hoạt động thể chất phù hợp, giúp cung cấp máu đầy đủ cho các cơ xương, liên tục phát triển xương mới, góp phần vào việc tăng chiều cao cho bé.

4 thực phẩm vàng giúp trẻ càng ăn càng thông minh, chân dài miên man, lớn nhanh như thổi

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4 thực phẩm có tên dưới đây bổ sung dinh dưỡng thiết yếu cho trẻ phát triển toàn diện, mẹ đừng quên bổ sung vào bữa ăn hàng ngày.

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