Sai lầm từ những câu trêu đùa 'vô duyên' của người lớn khiến trẻ bị tổn thương tâm lý nặng nề

Bài học làm mẹ 07/12/2019 06:00

Đây là những câu trêu đùa sai lầm nghiêm trọng của người lớn ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ khiến con mặc cảm, tự ti và không thể phát triển toàn vẹn.

Tâm lý của tr  độ tuổi từ 2-12 tuổi rất phức tạp. Ở mỗi giai đoạn, trẻ sẽ gặp những khủng hoảng khác nhau. Nếu như bố mẹ, người thân hay hàng xóm không tinh tế trong lúc giao tiếp sẽ khiến trẻ bị tổn thương bởi những câu trêu đùa "vô duyên".

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Trẻ bị tổn thương khi người lớn trêu đùa ác ý - Ảnh minh họa: Internet

1. Mẹ đẻ em bé nên cháu bị ra rìa rồi

Đây là câu trêu đùa vô duyên và dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Có nhiều trường hợp trẻ bị tổn thương bởi câu trêu đùa này của người lớn.

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Trẻ bị trêu ác ý khi mẹ có em bé - Ảnh minh họa: Internet

Tâm lý của tr sẽ bị biến động, cảm thấy tủi thân khi mẹ chuẩn bị có em bé. Đây là thời điểm nhạy cảm, bố mẹ cần yêu thương và tâm sự với con nhiều hơn để con không ghen tỵ và cảm thấy hụt hẫng khi trong nhà chuẩn bị có thêm thành viên mới.

2. Cháu xu xí, béú thế!

Ở giai đoạn từ 2-12 tuổi, cơ thể trẻ vẫn chưa được hoàn thiện. Trẻ cũng chưa ý thức về ngoại hình của mình cần phải chải chuốt, điệu đà.

Thđiểm này, công việc của trẻ chỉ ăn, chơi, ngủ và học hành. Nhưng nhiều người lớn không biết vô tình hay cố ý lại mang ngoại hình của trẻ ra để trêu đùa. Khi chê trẻ xấu xí, đen đúa, mập mạp... sẽ khiến trẻ bị tổn thương và cảm thấy tự ti, mặc cảm.

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Ngừng ngay hành động chê trẻ xấu xí, mập mạp - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều đứa trẻ nhạy cảm luôn cảm thấy xấu hổ, không dám ra đường, thậm chí nhiều bé còn không dám ăn uống gì vì sợ béo.

3. Cháu là con ông nhặt rác ngoài chợ...

Đây là trường hợp thiếu văn minh khiến trẻ bị tổn thương. Câu đùa này dù không nặng nề như 2 trường hợp trên nhưng cũng là một hành động vô duyên.

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Tâm lý của trẻ rất non nớt xin đừng trêu ác ý - Ảnh minh họa: Internet

Tóm lại, dù vô tình hay không, người lớn cũng nên suy nghĩ thật kỹ và để ý đến tâm lý của trẻ, tránh nói đùa khiến trẻ bị tổn thương, thậm chí có thể gây ra những hành động dại dột.

Cha mẹ, người lớn xung quanh nên biết điều này để trẻ được phát triển toàn diện, không cảm thấy tự ti so với những bạn cùng trang lứa.

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