Cách khắc phục sữa chua không đông đơn giản tại nhà

Lợi ích tuyệt vời của sữa chua đem lại cho sức khỏe và sắc đẹp của con người thì ai cũng biết rõ. Tuy nhiên, để tạo nên những mẻ sữa chua tự làm hoàn hảo, chúng ta cần phải hiểu rõ rất nhiều yếu tố bên cạnh các bước làm sữa chua. Vậy cụ thể đó là gì? Hãy cùng Phunuvagiadinh tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục sữa chua không đông trong bài viết sau!

Để làm ra được hũ sữa chua ngon mịn và đông, khâu lựa chọn loại sữa chua tại siêu thị để làm men cái ủ sữa chua là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên bạn cần chú ý rằng men ủ của các hộp sữa chua có ngày sản xuất đã quá 14 ngày thì chất lượng rất thấp.

Nếu các dụng cụ làm sữa chua không được vệ sinh sạch sẽ thì quá trình lên men khi ủ sữa chua chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Hậu quả là sữa chua sẽ bị nhớt, lỏng và không đông cho dù bạn ủ sữa chua bằng cách gì đi chăng nữa.

Sữa chua không đông có thể là do men ủ chất lượng kém - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, nếu bạn mua nhầm phải những hũ sữa chua để ủ men đã quá 14 ngày sử dụng thì có thể mẻ sữa chua tự làm của bạn sau khi ủ sẽ không chua và không có độ sánh, đông mịn.

Sữa làm sữa chua có hàm lượng protein thấp

Protein là chất cực kỳ quan trọng trong việc giúp sữa chua đông mịn sau khi ủ. Mặc dù trong quá trình tự làm sữa chua, bạn có dùng thêm sữa đặc (cực nhiều protein) thì vẫn chưa đủ.

Do đó, nếu bạn làm sữa chua với các loại sữa ít protein như sữa gạo, sữa dừa, sữa hạnh nhân thì chắc chắn sẽ rất khó đông.

Sữa làm sữa chua có hàm lượng protein thấp khiến sữa chua không đông - Ảnh minh họa: Internet

Nhiệt độ và thời gian ủ sữa chua không khớp với nhau

Nhiệt độ và thời gian ủ sữa chua đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tạo môi trường thuận lợi cho men cái hoạt động. Nếu môi trường đủ tốt, sau khi men cái chuyển hóa lactose tạo ra axit lactic, axit lactic sẽ giúp protein có trong sữa chua đông mịn và có vị chua tự nhiên.

Dù bạn có ủ sữa chua bằng thùng đá, nồi cơm điện hay máy ủ thì nhiệt độ và thời gian ủ sữa chua vẫn đóng vai trò quyết định tới việc mẻ sữa chua có thành công hay không. Vì vậy, nếu sữa chua của bạn mãi không đông thì hãy xem xét lại cách ủ của mình đã đúng chưa là được.

Cách khắc phục sữa chua không đông

Có nhiều phương pháp ủ sữa chua khác nhau như phơi nắng, dùng lò nướng hoặc thùng xốp,… Tuy nhiên, mấu chốt của vấn đề là quá trình trộn sữa tươi, sữa đặc và tạo môi trường ủ để làm sữa chua.

Cách giúp sữa chua đông mịn và có vị chua tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Chính do sự khác nhau trong việc dùng cái gì để làm môi trường ủ sữa chua nên dù bạn dùng phương pháp nào đi chăng nữa, chỉ cần chú ý các điểm dưới đây thì chắc chắn mẻ sữa chua của bạn sẽ vô cùng thơm ngon.

Cách chữa sữa chua không đông bằng nguyên liệu chuẩn

Lời khuyên cho bạn là chọn loại sữa giàu protein. Bạn có thể mua các loại sữa tươi thông thường như vinamilk, sữa đậu nành hoặc TH true milk. Bên cạnh đó, bạn cần chú ý lựa chọn loại sữa chua làm men ủ có ngày sản xuất cách ngày bạn làm sữa chua chưa tới 14 ngày.

Sữa tươi thường như vinamilk, TH true milk,... nên được chọn làm sữa chua - Ảnh minh họa: Internet

Cách xử lý sữa chua không đông khi trộn

Trong khi trộn hỗn hợp sữa, bạn tuyệt đối không được đổ thêm nước. Việc đổ nước sẽ khiến lượng protein trong hỗn hợp sữa bị loãng. Do đó, sữa chua sau khi ủ sẽ khó đông.

Ủ sữa chua với nhiệt độ chuẩn và thời gian thích hợp

Ngoài trừ phương pháp ủ sữa chua bằng cách phơi nắng thì các phương pháp ủ sữa chua khác đều cần tạo môi trường ủ sữa với nhiệt độ từ 40 đến 44 độ C. Đây chính là mức nhiệt độ thuận lợi nhất để các men cái hoạt động giúp sữa chua đông mịn và có vị chua tự nhiên.

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Ủ sữa chua với nhiệt độ chuẩn và thời gian thích hợp - Ảnh minh họa: Internet

Với mức nhiệt độ trên, bạn chỉ cần ủ sữa trong 4-6 giờ là mẻ sữa chua sẽ đông mịn siêu ngon. Ai muốn ăn chua hơn thì tăng thời gian ủ lên thành 6-7 tiếng là được. Lưu ý cứ 2 tiếng lại tăng nền nhiệt ủ lên, có thể dùng tay để kiểm tra, chỉ cần thấy ấm là được.

Với các phương pháp ủ khó kiểm soát nhiệt độ ủ sữa như phơi nắng hoặc ủ sữa chua với nhiều lớp vải dày, bạn sẽ phải điều chỉnh thời gian ủ theo đó cho phù hợp. Thông thường sẽ là 12 tiếng, lâu hơn bình thường rất nhiều.

Qua bài viết này, Phunuvagiadinh hy vọng rằng bạn đọc đã có câu trả lời về nguyên nhân cũng như cách khắc phục sữa chua không đông. Chúc các bạn sẽ tạo ra được những mẻ sữa chua siêu ngon tại nhà!